Gian Marco recuerda con dolor la polémica que protagonizó durante su divorcio con Claudia Moro

Gian Marco habló sobre el escándalo mediático que enfrentó cuando lo acusaron de "soberbio" en redes. (Foto: Youtube/@Carlos Orozco)

En febrero de 2021, Gian Marco atravesó una de las polémicas más duras de su vida. Todo empezó cuando Víctor Yaipén, integrante de la Orquesta Candela, contó que sufrió un desplante por parte del artista nacional cuando se lo encontró en el Aeropuerto Jorge Chávez. “Me acerqué y me dijo gritando ‘¿no ves que estoy ocupado? Estoy ocupado, ya después me tomó una foto contigo’. Ya no lo volví a ver igual”, narró el músico peruano, volviéndose viral en TikTok.

Posterior a ello, decenas de internautas contaron anécdotas muy parecidas en redes sociales, asegurando que Gian Marco era, en realidad, una persona “soberbia” y “cegada por la fama”. Esto sirvió para que los conductores de programas de espectáculos arremetieran contra él y hasta JB en ATV realizó una parodia inspirada en los desplantes. Sin embargo, el intérprete de “Sácala a bailar” prefirió guardar silencio y no salió a defenderse.

Víctor Yaipén y más usuarios se hicieron virales por contar su mala experiencia con Gian Marco Zignago | VIDEO: TikTok

Ahora, en una entrevista para el espacio digital “Ventana de emergencia”, el cantante peruano habló con total libertad sobre lo ocurrido. Gian Marco indicó que no aceptó saludar a algunos fans porque simplemente no tenía ganas de hacerlo en ese momento, pero eso no significaba que sea una persona malagradecida, pues en el pasado siempre se ha mostrado dispuesto a complacer a sus fans.

“ A veces estoy con el humor de que sí, o a veces no tengo ganas de mandar un saludo a alguien. Aparte qué horrible, ¿no? Una cosa es mandar saludos genuinamente porque lo conoces… pero hay días y días. A veces no tengo ganas de mandar saludo a nadie, más bien quiero que me manden a mí (...) La gente se olvida que yo me quedaba después de un show en Barranco para firmar autógrafos a todos”, sostuvo.

SE ESTABA DIVORCIANDO DE CLAUDIA MORO

Gian Marco señaló que necesitó de mucha fuerza para no salir a defenderse de los ataques que recibía en redes sociales, especialmente cuando estos estaban dirigidos contra su familia. “Yo he tenido mucha compasión. Me hicieron mucho daño, mucho (...) Insultaron a mis hijos, a mi hija Nicole, porque cerca a esas fechas anunció que estaba con su pareja. Nunca olvidaré que un pata me escribió y me puso ‘Dame a tu hija una noche y te la convierto en mujer ’”, comentó.

Posteriormente, explicó que el escándalo mediático se desató en las mismas fechas que se estaba divorciando de Claudia Moro, razón por la que prefirió guardar silencio porque no se encontraba bien emocionalmente debido a la separación, la cual recién se hizo pública varios meses después.

El artista nacional se casó con Claudia Moro en 1994. (Foto: Captura Facebook)

“Cuando pasó todo esto, fue empezar a mirar de dónde viene todo esto. Sentí mucho dolor, me estaba divorciando. Fue un momento muy duro para mí, y te lo estoy confesando por primera vez. La gente se enteró que me estaba divorciando por un podcast, pero fue una época muy dura. Si la gente supiera el daño que me hicieron emocionalmente, no lo entenderían”, agregó.

Como se recuerda, en octubre de 2021, se supo que Gian Marco Zignago y Claudia Moro, madre de sus tres hijos, se habían separado después de 25 años de matrimonio. El cantante nacional comentó durante una entrevista que “no estaban juntos más de un año y medio”, llamando la atención de sus seguidores. Jamás se revelaron los motivos de la ruptura.

Gian Marco recuerda con dolor la polémica que protagonizó durante su divorcio con Claudia Moro | VIDEO: Youtube. Créditos a Carlos Orozco