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Becas Mac Gregor de la PUCP en el 2027: así podrían acceder los nuevos ingresantes a estos beneficios económicos de la universidad

La universidad aseguró que los beneficiarios recibirán el apoyo económico desde el inicio de clases y sin concursos por vacantes

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La PUCP implementará las becas Mac Gregor para ingresantes 2027 como parte de su nuevo sistema de pensiones. Composición: Infobae
La PUCP implementará las becas Mac Gregor para ingresantes 2027 como parte de su nuevo sistema de pensiones. Composición: Infobae
Gráfico con dos tablas que detallan las Becas Lucet (BL1, BL2) y Mac Gregor (B1, B2) de PUCP, mostrando valor de crédito, matrícula y pago mensual
La Universidad PUCP detalla los valores de crédito, derecho de matrícula y pago mensual para sus becas de excelencia académica Lucet (BL1, BL2) y de apoyo socioeconómico Mac Gregor (B1, B2).
Otro criterio obligatorio señala que el postulante no debe contar con otra beca, subvención, descuento, crédito educativo o beneficio económico otorgado por la universidad. La institución indicó que las becas Mac Gregor se asignarán exclusivamente a estudiantes que necesiten apoyo económico y que no reciban otro tipo de financiamiento institucional.

La universidad también estableció que los preadmitidos que cumplan con los criterios socioeconómicos definidos por la institución recibirán la beca. Según explicó la PUCP, el sistema busca identificar la situación económica familiar de cada ingresante para determinar el nivel de subvención correspondiente.

Las becas estarán sujetas al Reglamento General del Sistema de Becas y Crédito Educativo, además de otras disposiciones internas vigentes dentro de la universidad. La cobertura podrá extenderse hasta dos semestres adicionales respecto de la duración total del plan de estudios de la carrera de ingreso.

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La PUCP detalló que las becas Mac Gregor reemplazarán el esquema anterior de subvenciones integradas en las escalas G1, G2 y G3. Aunque cambia la denominación, la universidad afirmó que el apoyo económico mantendrá una capacidad similar a la registrada durante el ciclo 2026-1.

En términos prácticos, los estudiantes beneficiados accederán a subvenciones parciales sobre el costo real de los estudios. La Beca B1 cubrirá aproximadamente el 60 %, mientras que la Beca B2 financiará cerca del 50 %. La institución remarcó que la asignación dependerá únicamente de la evaluación socioeconómica familiar.

La universidad añadió que los ingresantes 2027-1 mantendrán estabilidad en las escalas y becas asignadas, sin ajustes inflacionarios adicionales durante ese periodo. También indicó que los estudiantes podrán participar de espacios opcionales de acompañamiento, mentoría y actividades promovidas por la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

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Otro aspecto resaltado por la PUCP señala que el reconocimiento explícito de los niveles de alta subvención como becas facilitará la postulación a oportunidades internacionales y el reconocimiento académico en instituciones del extranjero.

La controversia por el uso del término “beca”

El patio de la universidad se convierte en el epicentro de la protesta estudiantil. Con el lema "¡Atención, atención!", los jóvenes alzan su voz, demostrando la fuerza del movimiento estudiantil organizado. X: Gerson Farro

El principal foco de preocupación dentro de la comunidad universitaria apareció tras el anuncio del nuevo sistema de pensiones y becas. Muchos estudiantes interpretaron que el término “beca” implicaría competencia académica o exigencias vinculadas al rendimiento universitario.

Ante esas dudas, la PUCP aclaró que las becas Mac Gregor son de carácter estrictamente socioeconómico. La institución sostuvo que no dependen de las notas ni de concursos por vacantes. Según explicó la universidad, la asignación responde exclusivamente a la situación económica familiar del ingresante.

La PUCP también precisó que el beneficio se otorgará desde el ingreso a la universidad y no después de cursar un semestre, como ocurre en otras modalidades de apoyo económico. En ese sentido, la institución remarcó que el cambio responde principalmente a una reorganización formal del sistema de subvenciones.

“En términos de subvención económica, las becas Mac Gregor cumplen el mismo rol que los niveles G1, G2 y G3 del sistema anterior”, señaló la universidad al explicar las modificaciones implementadas para el proceso 2027-1.

Diferencias con las becas Lucet y cambios en el sistema

Gráfico del sistema de pensiones PUCP para admitidos 2027-I con niveles de cuota desde BL1 (200) hasta E4 (1097) basado en evaluación socioeconómica y académica
Un diagrama de flujo ilustra el nuevo sistema de pensiones de la PUCP para admitidos desde 2027-I, detallando montos según nivel socioeconómico y potencial académico. (PUCP)

La universidad aclaró que las becas Lucet continuarán sin modificaciones. A diferencia de las Mac Gregor, estas sí reconocen el alto rendimiento académico y mantienen su propio sistema de evaluación.

La institución indicó que el nuevo esquema busca transparentar ante la Ley Universitaria los criterios bajo los cuales se entregan subvenciones y becas. Según explicó la universidad, el sistema anterior dificultaba diferenciar formalmente ambos conceptos porque los niveles de subvención económica estaban incorporados dentro de las escalas de pago.

La universidad sostuvo que el nuevo modelo permitirá fortalecer los mecanismos de evaluación socioeconómica y los sistemas de acompañamiento estudiantil. También anunció la apertura de espacios de diálogo para resolver dudas sobre el funcionamiento del sistema de pensiones y becas dirigido a la comunidad universitaria.

“Hacemos un llamado a que estas conversaciones y expresiones se desarrollen siempre en un marco de respeto, tolerancia y escucha mutua”, expresó la universidad en su pronunciamiento oficial sobre el tema.

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