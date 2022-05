Silvia Núñez del Arco se sincera sobre su primer amor, la paternidad de Jaime Bayly y su rol como madre | ENTREVISTA

Silvia Núñez del Arco acaba de publicar su más reciente libro "Si me dejas me mato". (Foto: Instagram/@snunezdelarco)

Si hablamos sobre los amores de Silvia Núñez del Arco, es probable que nos salte a la mente el nombre de Jaime Bayly, su esposo desde hace 11 años y el padre de su única hija. Sin embargo, la escritora peruana ha tenido, como muchos, una decepción amorosa que marcó un antes y después en su vida. La diferencia es que a ella le tocó vivir esta experiencia a una temprana edad, cuando tenía tan solo 14 años.

“Si me dejas me mato” es el título de su más reciente novela y la razón por la que regresó a Lima, ciudad donde conoció al periodista. El libro nos narra la relación amorosa, y a la vez tormentosa, que vivió al lado de Matías, un chico de 18 años que la obligó a madurar más pronto de lo debido . “El paso a la adultez de dos jóvenes que deben liberarse de la dependencia emocional”, señala la sinopsis.

Infobae conversó con Silvia Núñez del Arco, protagonista de su propia novela, sobre lo que significó para ella vivir una relación tóxica, cómo percibe el amor al lado de Jaime Bayly y los consejos que le daría a su hija Zoe, de 11 años, quien asegura le ha cambiado la vida.

Escribir sobre un recuerdo ha de ser complicado. Han pasado casi 20 años desde que tenías 14, ¿temías olvidar algún detalle?

La novela está inspirada en una historia de amor, de mi primer amor, por lo que traté de ser lo más sincera posible. Lo que hice fue hacer una hoja de ruta y plantear los temas que quería tocar... Cuando uno transita por la memoria, por ciertas emociones, uno recuerda las cosas con más detalle. Uno vuelve a vivir la historia.

En este proceso, ¿lograste rescatar algún aprendizaje?

Sí, fue terapéutico escribir sobre ello. Me pude perdonar a mi misma ciertas cosas que yo permití que me hicieran. Estuve en una relación en la que ahora percibo como abuso. Perdoné a la Silvia que tenía 14 años y vivió esta relación injusta y bonita a ratos. Me gustaría que sirviera de inspiración para mis lectores.

Muchos van a juzgar más a la chica que salió con alguien 4 años mayor, que al chico que salió con una menor de edad…

Exacto, pero creo que eso está cambiando. Creo que en el Perú hay un moviminto feminista cada vez más presente. Más allá de eso, hay una conciencia sobre la libertad y sobre los derechos de la mujer. Por suerte, hasta el momento no he recibido un comentario de ese tipo.

En la portada del libro, aparece una foto tuya junto a Matías. ¿No temes haber mostrado de más? ¿Alguien de tu pasado te dijo algo?

Al contrario, creo que cuanto más real eres, los lectores lo aprecian más. Al final, estoy contando mi versión de los hechos, como yo viví ese amor, sin afanes de venganza. Alguna amiga mía, que me conoció en esa época, me comentó “No sabía que la relación era así, que habías pasado por esto, espero estés mejor, que valiente en contarlo”.

"Si me dejas me mato" es el cuarto libro de Silvia Núñez del Arco. Su última novela fue publicada en el 2018.

¿Cuál fue la reacción de Jaime Bayly cuando le contaste sobre esta experiencia con Matías?

Jaime conoció a mi exnovio. Así que creo que desde el principio lo sabía, se lo conté desde que empezamos a salir. Él siempre ve a las personas que tratan de recortar la libertad de otras con cierto estupor. Esa fue su reacción cuando le decía que esta persona no me permitía hacer esto o lo otro. Creo que, quizás, él se identificó porque también habían tratado de controlarlo. Es por eso que nos conectamos.

Algunos dicen que el primer amor a veces es una simple ilusión, que no es real. ¿Qué piensas al respecto?

Cuando uno vive el primer amor, uno está convencido de que ese amor es para siempre. Uno no tiene miedo a que lo decepcionen, pero esa inocencia acaba después de la primera ruptura. Mira, yo sí creo que hay amor adolescente, pero creo que es importante conocer el amor en todas las formas que te provoque, para saber qué te gusta o no.

Ahora es mucho más fácil encontrar el amor gracias a las redes sociales…

Eso lo conversé hace poco con mi esposo y la familia. Nos preguntábamos si el Internet ha sido positivo para las relaciones. ¿Está bien que una persona entré a Internet para encontrarlo? La gente, a veces, solo busca compañía para un momento. ¿Está bien o no? Yo no lo juzgo. Creo que para algunas personas puede ser muy útil, pero yo no lo haría.

¿Eres de presumir a tu pareja en redes?

Yo guardo bastante. De hecho, muchas veces me piden más, que saqué más a Jaime. Pero por el tipo de trabajo que él tiene, que ya es mediático por trabajar en televisión, no me provoca sacar una cámara mientras almorzamos y mostrar lo que hacemos. Yo sé que tendría más seguidores y que a la gente le gustaría, pero me gusta cuidar mi relación en ese sentido.

Cuando se conocieron, Silvia Núñez del Arco tenía 18 años y Jaime Bayly 42; sin embargo, eso no impidió que se enamoraran. (Foto: Instagram/@snunezdelarco)

Ya has escrito sobre tu historia con Jaime Bayly y ahora sobre este primer amor del pasado. ¿Piensas dedicarle algo a tu hija?

Me acabas de dar una idea. Yo había escrito un artículo para mi hija cuando tenía 5 años, eran consejos de amor para ella. Ahora que tengo la experiencia (risas), creo que también puede servir de inspiración para otras madres que también tienen niñas de la edad de mi hija.

Asumo que ya le has hablado a Zoe, tu hija, sobre las relaciones tóxicas...

Por supuesto, yo siempre le digo a mi hija que lo que yo más busco en ella es independencia emocional, que fue lo que más me faltó a mí esa edad. Yo a los 15 años era muy dependiente al punto que no dejaba esa relación tóxica porque no conocía el mundo de otra manera. Eso yo se lo remarco mucho a Zoe: No te pierdas en el mundo de la otra persona, siempre mantén tus propios intereses. Tú eres un ser humano independiente de la otra persona, a pesar de que lo puedas querer muchísimo.

¿Has chocado alguna vez con Jaime cuando le das este tipo de consejos?

No, la verdad. Jaime y yo estamos conectados en las ideas básicas, en las raíces. Somos libres en la medida de decirle a nuestra hija que puede ser lo que ella quiera ser, estar con quien quiera estar. Cuando le rompan el corazón, porque en algún momento le va a pasar, estaremos ahí para ayudarla, para recordarle que el amor más importante es el que uno tiene consigo mismo.

¿Hay alguna faceta de Jaime Bayly que te haya sorprendido como padre?

Jaime es una persona que raras veces dice que no. Siempre dice ‘sí, hazlo’, pero cuando Zoe es distinto. No digo que sea un padre estricto porque no lo es, de hecho me gustaría que lo fuera en ciertos aspectos, pero sí tiene la confianza para decirle ‘no, no puedes actuar de esta manera’. Y me parece saludable que construya una relación así con Zoe.

Jaime Bayly y su hija Zoe caminando por las calles de Barcelona durante un viaje familiar. (Foto: Instagram/@snunezdelarco)

Han pasado 11 años desde que sorprendiste al Perú con tu embarazo…

Zoe fue inesperada en ciertos aspectos. Pero Jaime y yo lo habíamos hablado varias veces. Nos dimos cuenta que conectábamos tan bien desde las bases morales, intelectuales, artísticas, que decíamos ‘¿Y si tenemos un hijo a pesar de la diferencia de edad?’. Me acuerdo que Jaime me decía ‘yo no voy a llegar vivo a los 50 años’, yo le decía que no importaba. Dejemos en esta tierra una criatura que sea la mezcla entre tú y yo. Esa sola idea nos ilusionaba mucho.

¿Piensan agrandar la familia?

Estamos completos, no tenemos planes de eso. Nuestra hija está grande, hemos empezado a viajar los tres juntos. Tenemos una dinámica que funciona bastante bien, entonces no nos animamos por ahora. Bueno, uno nunca debe decir nunca, pero no nos animamos todavía.

Estarás en Lima justo para el Día de la Madre. ¿Cómo tomas esta fecha?

Lo celebro, no me emociono mucho con ese tipo de fechas. No soy muy sentimental en ese aspecto, no le doy el peso que otras mujeres quizás le dan, que está bien. Pero ser madre me ha ayudado a conocerme más a mi misma, me ha dado fortaleza, me ha hecho más mujer en el sentido de tomar responsabilidad sobre ciertas cosas. Quizás antes de ser mamá era inconstante en ciertas cosas, irresponsable en otras. Ahora me considero una mujer ya señora.

¿Te consideras una buena madre?

Perdona la inmodestia, pero sí. No soy perfecta, por supuesto. Mi hija más adelante tendrá cosas que reprocharme porque es la naturaleza humana reprocharle cosas a los padres. Yo creo que me equivoco constantemente cada día, pero creo que lo más importante es reconocer los errores, enmendarlos y pedir perdón.

