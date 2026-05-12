Alcalde de La Victoria rechaza integrar banda delictiva tras allanamiento en su vivienda por presunto cobro de cupos en Gamarra

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, niega categóricamente vínculos con organizaciones criminales y atribuye el allanamiento a su vivienda a represalias de mafias desplazadas por el ordenamiento municipal. (Foto: Municipalidad de La Victoria)

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, rechazó de manera categórica cualquier vínculo con organización criminal tras el allanamiento a su vivienda, ejecutado como parte de una investigación por presunta corrupción y cobro de cupos en el emporio comercial de Gamarra. Cano atribuyó la intervención judicial a una represalia de mafias desplazadas por el ordenamiento municipal, insistiendo en que nunca ha formado parte de redes delictivas ni ha avalado prácticas ilícitas dentro de la administración local.

“A mí no me están acusando. Actualmente existe una investigación en curso. Estoy aquí como alcalde, luego de que se realizara un allanamiento en mi domicilio, brindando esta conferencia de prensa. Las investigaciones corresponden a la Policía Nacional y a la Fiscalía de la Nación; ellos son los responsables y determinarán lo que corresponda. Yo no formo parte de ninguna organización”, afirmó ante la prensa, según lo recogido por RPP Noticias.

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La acción policial, realizada en la madrugada del 12 de mayo, incluyó la detención de 14 presuntos funcionarios municipales y la incautación de documentos relacionados con el presunto cobro diario de cupos a comerciantes ambulantes. Según el Ministerio Público, la organización criminal investigada, denominada ‘Los Pulpos de La Victoria’, habría operado desde fines de 2023, infiltrando el área de fiscalización municipal para recaudar fondos ilegales a través de la venta de espacios públicos.

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, se pronuncia tras un operativo y allanamientos vinculados a una red de extorsión. Cano describe los hechos como una venganza de las mafias y asegura que se han brindado todas las facilidades a las autoridades. El operativo resultó en la detención de aproximadamente 14 personas, incluyendo exfuncionarios. | Panamericana

De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta red criminal recaudó cerca de 75 millones de soles en menos de dos años mediante cobros diarios de entre 10 y 20 soles a los vendedores ambulantes de Gamarra. La investigación sostiene que la estructura delictiva se consolidó tras la contratación de personal con antecedentes, quienes habrían coordinado la lotización y posterior venta de espacios en los sectores Damero A y B del emporio comercial.

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Rubén Cano niega vínculos con red investigada tras allanamiento a su vivienda

Rubén Cano, alcalde de La Victoria, sostuvo en conferencia de prensa que “no existe ninguna prueba que lo vincule a la red investigada”, explicando que no ha sido formalmente acusado y que se encuentra colaborando con las autoridades. “A mí no me están acusando. Estoy acá como alcalde; han hecho un allanamiento a mi domicilio y estoy dando la cara. No formo parte de nada”, afirmó Cano ante los medios.

Cano relacionó el operativo judicial con supuestas represalias de mafias adversas a las acciones municipales en Gamarra. “Siempre hemos estado en esto, en limpiar. La Victoria es conocida porque es un centro que tiene mucho comercio, y todas las personas vienen aquí por un puesto de trabajo. Nosotros los limpiamos”, comentó, en referencia a los desalojos y operativos en el distrito.

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La Fiscalía de la Nación atribuye al alcalde Rubén Cano y a funcionarios municipales la creación de una estructura criminal que exigía pagos diarios a vendedores informales en el emporio comercial de Gamarra, recaudando 75 millones de soles en menos de dos años.| América Noticias

Consultado sobre la situación de los 14 funcionarios municipales detenidos, informó que los procesos de convocatoria y selección de personal se realizan de acuerdo a procedimientos públicos y transparentes, agregando que cualquier funcionario responsable deberá responder ante la justicia, de ser necesario.

Municipalidad de La Victoria descarta funcionarios detenidos

La Municipalidad de La Victoria emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que negó cualquier vínculo con organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos en Gamarra. La gestión edil destacó que su labor se orienta a erradicar el comercio ambulatorio y a enfrentar a las mafias que operan en el principal conglomerado comercial del país, aún con limitaciones presupuestarias y de personal policial.

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La Municipalidad de La Victoria emite un comunicado negando vínculos con mafias de Gamarra y reafirmando su compromiso con la erradicación del comercio ambulatorio y el combate al crimen organizado. (Foto: Municipalidad de La Victoria)

El documento resalta el compromiso de Rubén Cano de colaborar plenamente y con transparencia en las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. El municipio dispuso que todo su personal gerencial y administrativo facilite la labor de las autoridades competentes.

Además, la municipalidad señala: “No hay ningún funcionario de esta corporación detenido por los supuestos ilícitos materia de la investigación”. Reiteró el rechazo a cualquier acto contrario a la ley o a la ética pública. La comuna garantizó la continuidad de los servicios municipales y el funcionamiento normal de las labores administrativas en beneficio de los vecinos del distrito.

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Allanaron vivienda del alcalde de La Victoria por investigación de red criminal

La operación conjunta del Ministerio Público y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú fue liderada por el fiscal adjunto provincial de Lima, Carlos Angelino Córdova. El allanamiento de la vivienda del alcalde y la detención de funcionarios municipales forman parte de una investigación cuyo propósito es desarticular una presunta red criminal dedicada al manejo irregular de espacios públicos en favor del comercio ambulatorio.

Allanan casa del alcalde de La Victoria y detienen a funcionarios de la Municipalidad. Canal N

Según la tesis fiscal, la organización habría infiltrado el área de fiscalización municipal desde fines de 2023, empleando su posición para exigir pagos diarios a los ambulantes a cambio de permitirles operar en Gamarra. Según la investigación, los agentes de fiscalización, en vez de controlar el comercio informal, coordinaban el cobro de cuotas y la lotización de espacios, permitiendo así que la red recaudara sumas que variaban entre 10 y 20 soles diarios por comerciante.

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La detención, autorizada por el Poder Judicial, tendrá una duración de 15 días mientras se revisan los documentos incautados y se amplían las diligencias. Dentro de la carpeta fiscal, que supera las quinientas páginas, se incluyen testimonios de colaboradores eficaces que vinculan a la organización con la contratación de personas tras el desalojo del parque Canepa, consolidando así la estructura delictiva en la administración local.

En simultáneo, la municipalidad reiteró su disposición a brindar todas las facilidades requeridas y a respetar el debido proceso mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos e identificación de responsables.

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