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De Baréin a la Liga Peruana de Vóley: Deportivo Soan anunció a Vinícius Fernandes como nuevo DT para la temporada 2026/27

El entrenador brasileño dejó la asistencia técnica del Al Ahli masculino en el país beduino para asumir la conducción del conjunto de Puente Piedra, octavo en el último curso del torneo doméstico

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Vinícius Fernandes, nuevo DT de Deportivo Soan. Crédito: Instagram Vinícius Fernandes.
Vinícius Fernandes, nuevo DT de Deportivo Soan. Crédito: Instagram Vinícius Fernandes.

Deportivo Soan apuesta por un cambio de timón para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley y oficializó la llegada de Vinícius Fernandes como nuevo director técnico. El brasileño asume el reto de mejorar la campaña pasada, en la que el equipo de Puente Piedra finalizó en la octava posición tras alcanzar los cuartos de final bajo el mando del argentino Mauro Boasso, quien partió recientemente a España para dirigir al Voley Kiele Socuéllamos en la segunda división.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club de Lima-Norte, donde se destacó tanto el perfil internacional de Fernandes como los objetivos trazados para el nuevo ciclo: “¡Bienvenido, Vinícius Fernandes! Presentamos al nuevo DT que liderará a Deportivo Soan en la temporada 2026–27. Una nueva etapa comienza con trabajo, compromiso y grandes objetivos por delante”. La apuesta por el técnico brasileño busca dotar al equipo de una visión renovada y elevar la competitividad de un plantel que ha mostrado progresos, pero que aspira a consolidarse entre los protagonistas de la liga nacional.

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La llegada de Fernandes responde a la necesidad de consolidar un proyecto deportivo de largo plazo que permita a Deportivo Soan afianzarse en la élite del vóley peruano. El octavo puesto logrado en la última edición representó un paso adelante, pero la dirigencia ha sido clara en señalar que el objetivo es superar esa marca y avanzar en instancias decisivas. Para ello, el club confía en la experiencia y el enfoque metodológico del nuevo entrenador, cuyo recorrido internacional aporta un valor diferencial al plantel.

El anuncio de Vinícius Fernandes como nuevo director técnico de Deportivo Soan. Crédito: Instagram Deportivo Soan.
El anuncio de Vinícius Fernandes como nuevo director técnico de Deportivo Soan. Crédito: Instagram Deportivo Soan.

La experiencia de Vinícius Fernandes

La trayectoria de Vinícius Fernandes está marcada por su participación en clubes y selecciones de Brasil y el extranjero, tanto en ramas masculinas como femeninas. Recientemente, fue asistente de entrenador en Al Ahli de Bahrein, y previamente trabajó en Montes Claros Vôlei (2024/25) y Unilife Vôlei Maringá (2020/21 a 2023/24), ambos en Brasil.

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Además, integró el cuerpo técnico de Caramuru Vôlei y desempeñó el rol de entrenador principal en instituciones históricas como Botafogo y CR Vasco da Gama en la rama femenina, acumulando experiencia en la gestión de grupos y el desarrollo de jóvenes talentos.

En el plano internacional, Fernández formó parte del comando técnico de la selección universitaria de Brasil que se coronó campeona en los World University Games 2025 en Berlín. Su paso por la selección Sub 23 femenina de Brasil y su colaboración reciente en Sancor Seguros Vôlei Maringá refuerzan su perfil multidisciplinario y su capacidad para adaptarse a distintos contextos competitivos.

Vinícius Fernandes, un DT con experiencia en la selección universitaria de Brasil. Crédito: Instagram Vinícius Fernandes.
Vinícius Fernandes, un DT con experiencia en la selección universitaria de Brasil. Crédito: Instagram Vinícius Fernandes.

Bajas y renovaciones en Deportivo Soan

El inicio del nuevo ciclo también trae consigo movimientos en la plantilla. El club de Puente Piedra confirmó que Julibeth Payano no continuará en la institución de cara a la temporada 2026/27. Hasta el momento, se desconoce el destino de la atacante, quien fue parte activa del equipo en la última campaña y aportó en los momentos clave del torneo.

Por su parte, la central Allison Holland, una de las jugadoras más destacadas en su posición durante la pasada edición de la Liga Peruana de Vóley, ha sido oficializada como refuerzo de Alianza Lima, equipo que busca el tetracampeonato nacional. La salida de Holland representa una baja sensible para Soan, que pierde a una referente en la primera línea y deberá rearmar su estructura defensiva para la nueva temporada.

En cuanto a las renovaciones, Deportivo Soan ha conseguido retener a la base de su plantel. Jugadoras como Evelyn Linares, Xina Cortez, Camila Pinedo, Alexandra Carrasco, Dayana Estrada, Angela Jimenez, Marie Mitchem, Melody Molina, Jonanna Montero, Liana Torres, Camila Mendoza y Victoria Benjamin se mantienen en el equipo, lo que garantiza continuidad y cohesión en el proyecto.

Allison Holland - Alianza Lima Vóley – Liga Peruana de Vóley – Perú – deportes – 4 mayo
Alianza Lima inicia una reestructuración tras su tricampeonato, con la meta de renovar su plantel sin perder el nivel que lo llevó a dominar el torneo. (Redes Sociales)

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