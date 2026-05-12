436 zonas críticas de cáncer en Perú estarían ligadas a pesticidas, según estudio internacional de Nature Health

Estudio expone que la mayoría de espinacas vendidas en Lima contiene químicos dañinos.

Un estudio científico internacional identificó focos críticos de cáncer asociados a los pesticidas en Pasco, Huánuco y Junín, tres regiones de la Selva Central del Perú La investigación, publicada en la revista Nature Health y difundida por el medio Huanca York Times, analizó 158.072 casos registrados entre 2007 y 2020 y permitió mapear 436 zonas críticas en las que coinciden la presencia de agroquímicos y una alta incidencia de esta enfermedad.

Los hallazgos colocan a la Selva Central como una de las áreas más sensibles del territorio peruano, especialmente por lo detectado en comunidades indígenas y en la provincia de Chanchamayo, donde apareció un patrón inusual de cáncer de hígado en pacientes jóvenes y sin cirrosis.

PUBLICIDAD

Pasco, Huánuco y Junín bajo la lupa por la exposición a agroquímicos

La investigación fue desarrollada por especialistas del Instituto Pasteur de Francia y del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) del Perú, quienes aplicaron una metodología de mapeo espacial para cruzar información sobre contaminación química y registros oncológicos. El resultado dejó en evidencia una asociación geográfica entre la presencia de agroquímicos y la incidencia de cáncer en la región.

Uno de los puntos más sensibles del estudio está en Chanchamayo, donde los investigadores detectaron un grupo de casos de cáncer hepático en personas jóvenes e indígenas que no presentaban cirrosis, una condición que normalmente suele estar vinculada a este tipo de diagnóstico. Al analizar tejido de esos pacientes, el equipo encontró una huella molecular particular, conocida como firma transcriptómica, que sugiere que la exposición a mezclas complejas de pesticidas podría estar participando en procesos de transformación celular asociados al desarrollo tumoral.

PUBLICIDAD

Los científicos también realizaron encuestas a 404 comerciantes minoristas de agroquímicos en Junín, de los cuales 86 estaban en Huancayo, además de 47 en Huánuco, para identificar qué sustancias circulan con mayor frecuencia en el mercado local. Esa información sirvió para construir un modelo de exposición más cercano a la realidad agrícola de la zona, una región donde el uso de productos químicos en la producción se mantiene como parte habitual del trabajo rural.

El estudio advierte, además, que en Huancayo los pesticidas pueden desplazarse hasta 50 kilómetros desde el lugar donde son aplicados, empujados por las lluvias. Ese dato refuerza la idea de que el riesgo no se limita al predio agrícola donde se fumiga, sino que puede extenderse a comunidades cercanas, fuentes de agua y zonas pobladas que nunca estuvieron pensadas como áreas de aplicación directa.

PUBLICIDAD

Esa dispersión también fue confirmada a través de análisis de laboratorio realizados en Lima y París, donde se identificaron ingredientes activos de pesticidas en el cabello de pobladores de la zona estudiada. El hallazgo resulta clave porque muestra exposición humana directa, es decir, contacto real con compuestos presentes en el entorno cotidiano de la población.

Los 31 pesticidas analizados y el riesgo de la mezcla química

Pesticidas prohibidos presentes en las frutas y verduras de mercados de Lima causan cáncer y problemas del desarrollo cerebral en niños | Foto composición: Infobae Perú

Una parte central del estudio se enfocó en 31 pesticidas seleccionados a partir de 650 encuestas realizadas a comerciantes minoristas de agroquímicos en todo el Perú. La lista incluye 19 insecticidas, 7 fungicidas y 5 herbicidas, y en conjunto conforma el universo químico que los investigadores siguieron durante seis años mediante un modelo de alta resolución.

PUBLICIDAD

Entre los insecticidas figuran abamectina, acefato, carbarilo, carbofurano, clorpirifor, deltametrina, diazinón, dimetoato, fipronil, imidacloprid, metamidofos, metomilo, novalurón, oxidemetón-metilo, permetrina, pirimicarb, sulfoxaflor y triclorfón. También aparece monocrotofos, un producto que fue prohibido en el Perú desde 2004, pero que, según el estudio, todavía figura en inventarios revisados por los investigadores.

En el grupo de fungicidas se identificaron sulfato de cobre (II) pentahidratado, difenoconazol, mancozeb, metalaxil-M, metiram, propineb y tebuconazol. Mientras tanto, entre los herbicidas se incluyeron 2,4-D, atrazina, glifosato, linurón y oxifluorfén.

PUBLICIDAD

La investigación precisa que ninguno de estos productos, por sí solo, está necesariamente clasificado como cancerígeno para humanos o como extremadamente peligroso por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el punto de quiebre aparece cuando estos compuestos se combinan en el ambiente. Según el análisis, la mezcla de sustancias podría interferir con circuitos biológicos que ayudan a mantener la identidad de las células.

Los autores también alertan que la dispersión de pesticidas podría agravar desigualdades históricas en salud, especialmente en comunidades Asháninka, Quechua y Yanesha, donde además suelen existir barreras de acceso a servicios médicos oportunos. A ello se suma la posibilidad de que fenómenos como El Niño intensifiquen el transporte de estos químicos hacia zonas habitadas, ampliando el alcance del problema en escenarios de mayor lluvia.

PUBLICIDAD