¿Alfredo Zambrano metía a Giuliana Rengifo encapuchada a su casa? Magaly sorprende con comentario

Magaly Medina y su inesperado comentario.

Magaly Medina no pudo contener su furia contra Giuliana Rengifo, quien se refirió a su esposo Alfredo Zambrano este último 10 de mayo en América Hoy. Como se recuerda, la cantante se presentó en el programa de Janet Barboza para aclarar que no tenía ninguna relación con Christian Domínguez, y que ya estaba cansada de ser tachada como la amante de alguien.

Asimismo, recordó la supuesta relación que tuvo con el notario y hoy esposo de Magaly Medina, aclarando que Zambrano estaba soltero en aquel entonces. Sin embargo, Barboza dejó a entender que eso no lo puede asegurar ella. Estas palabras enervaron a la periodista, y no dudó en dedicarle unos minutos en su programa Magaly TV La Firme.

“Hay mujeres que son tan indignas, se quieren tan poco que salen a contar que se revolcaron con cual, con este, con aquello. Y lo peor, pobrecitas que no han entendido que para un hombre no significó ni michi. Qué se avergüenzan de mencionarlas, que dicen que no existe ese capítulo, si es que alguna vez existió”, indicó bastante fastidiada Magaly Medina.

La popular Urraca señaló que de quien hablaban claramente era de su esposo, por lo que no dudó en decir que esta relación no significó nada para él, pues tanto ella como su esposo saben qué hicieron y con quién estuvieron el tiempo que no eran pareja.

“Ahí está la señora que anda jactándose, porque yo veo que es la única que se jacta que ha estado con un hombre y de haber sido su juguete, ¿jactarse para qué? Habla de un hombre que no la menciona, que se avergüenza, qué es mi esposo, de alguna vez haber tenido cualquier cosa menos una relación porque eso lo sé”, indicó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un comentario que daría a entender que Alfredo Zambrano hizo pasar a Giuliana Rengifo encapuchada a su casa, pues tenia vergüenza de ella.

“Si te meten a una casa encapuchada tarde, en la noche y te sacan de la misma manera, ¿qué cosa eres para un hombre?”, describió la periodista, quien señaló que se ha visto obligada a responder de esa manera tras las palabras de la cantante.

Magaly Medina arremete contra Giuliana Rengifo y Janet Barboza.

MAGALY MEDINA ARREMETE CONTRA JANET BARBOZA

Janet Barboza no se salvó de la furia de Magaly Medina. La conductora de ATV aclaró que ella no ha perdonado ninguna infidelidad a nadie y menos a su actual esposo, como lo dio a entender la popular Rulitos.

“Dándole a entender a la gente que he perdonado una infidelidad de mi marido durante mi matrimonio, y todos los que me conocen, incluido mi esposo, lo saben. El día que me sean infiel, yo tengo dignidad, sé quien soy, sé que valgo y lo que valgo, y si un día no me valoran, las puertas están abiertas para que él haga su camino y yo el mío, pero a mi no me vengan a tirar ese barro”, indicó.

Asimismo, le pidió que se valore para que otros se valoren, consejo que también le extendió a Giuliana Rengifo.

“Tú la que cantas, vales, que los hombres no te hayan valorado es porque tú no te valoras. Les estoy haciendo una reflexión, si alguna vez a las monas con metralleta que existe en la televisión, nadie las valoró, siempre fueron las segundonas o las amantes, no se desquiten conmigo”, resaltó.

