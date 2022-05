Gian Marco habló sobre la salud de su madre Regina Alcóver, de 73 años de edad. (Foto: Facebook)

Gian Marco decidió contar los complicados momentos que vivió su madre, la destacada actriz Regina Alcóver, durante los primeros meses de la pandemia desatada por la COVID-19. Según dijo para el espacio digital “Ventana de emergencia”, la también locutora de radio tuvo que ser sometida a dos operaciones debido a un mal que afectaba su columna .

El cantautor peruano explicó que viajó de Estados Unidos, país donde radica desde hace años, a Perú para acompañar a su madre en la primera operación; sin embargo, no pudo estar al lado de ella debido a protocolos del centro hospitalario. Él y su hermana Mía Roca empezaron a preocuparse cuando la salud de Regina Alcóver empeoró gravemente, en lugar de mejorar.

“Mi madre pasó momentos muy duros en la pandemia. Tuvo unas operaciones en la columna, por lo que tuve que venir. Salió bien de la operación, pero por alguna razón a las dos semanas tuvo una complicación muy fuerte. Casi se me va mi viejita. Pero es terca, pues. Es muy fuerte ”, relató el intérprete de “Parte de este juego”.

Luego de una segunda operación, Regina permaneció en la clínica sola mientras se recuperaba. “Era un tema horrible”, narró Gian Marco. Sin embargo, a la actriz nacional se le ocurrió la idea de trabajar desde allí. Como se recuerda, Alcóver lleva más de una década al frente del programa “Regina y tú” de Radio Felicidad.

“Ella me dijo que haría su programa desde la clínica, operada y todo el rollo. Ella es de otro planeta, otro nivel de aprendizaje y enseñanza. Ahora está muy bien, trabaja en la radio, hace sus talleres feliz, es una mujer que lee mucho, muy metida en su budismo, el mismo que me pasó. Está cool tener una mamá tan joven, me tuvo a los 21 y ahora tiene 73, está chibola y parece chibola”, sostuvo Zignago.

Gian Marco cuenta que su madre Regina Alcóver casi pierde la vida tras una operación en la columna | VIDEO: Youtube. Créditos a Carlos Orozco.

Cabe resaltar que días atrás, Gian Marco le había dedicado un emotivo mensaje a su madre por el Día de la Madre. En el Reventonazo de la Chola, el músico peruano resaltó las enseñanzas de Regina Alcóver y expresó su gran admiración hacia ella.

“Mi madre me enseñó lo que era el parque, me enseñó lo que era el barrio. Me enseñó a ser, no me enseñó a impostar la voz y hablar así. Hoy en día la admiro mucho más porque a sus 73 años mi madre sigue trabajando, sigue haciendo barrio, sigue haciendo talleres”, expresó.

“Se perdió mi adolescencia y eso para ella fue muy duro, para mí también lo fue, pero hay una frase que dice: ‘Tiempo siempre habrá, lo que hay que cuidar son las ganas’”, agregó.

RESPONDE A CRÍTICAS

En la misma entrevista con Carlos Orozco, Gian Marco recordó con pesar la polémica que protagonizó en febrero de 2021. En aquel entonces, Víctor Yaipén y varios usuarios lo acusaron de “soberbio” por tratar mal a sus fans. En su defensa, el artista indicó que, simplemente, no saluda a sus seguidores porque a veces no tiene ganas de hacerlo.

“A veces estoy con el humor de que sí, o a veces no tengo ganas de mandar un saludo a alguien. Aparte qué horrible, ¿no? Una cosa es mandar saludos genuinamente porque lo conoces… pero hay días y días. A veces no tengo ganas de mandar saludo a nadie, más bien quiero que me manden a mí”, señaló.

Asimismo, confesó que el escándalo mediático se desató en las mismas fechas que se estaba divorciando de Claudia Moro, razón por la que prefirió guardar silencio porque no se encontraba bien emocionalmente debido a la separación, la cual recién se hizo pública varios meses después.

“ Sentí mucho dolor, me estaba divorciando. Fue un momento muy duro para mí, y te lo estoy confesando por primera vez. La gente se enteró que me estaba divorciando por un podcast, pero fue una época muy dura ”, dijo.

Gian Marco recuerda con dolor la polémica que protagonizó durante su divorcio con Claudia Moro | VIDEO: Youtube. Créditos a Carlos Orozco