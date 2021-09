Lesly Reyna: modelo y ex azafata del ‘Ultimo pasajero’ se casará con su pareja transgénero y sueña con tener un hijo

Lesly Reyna reveal que está enamorada de un transgénero. (Foto: Instagram)

Lesly Reyna apareció en el programa de Amor y Fuego para anunciar su amor a los cuatro vientos. La joven indicó que está muy enamorada de su pareja transgénero, con quiene tiene 10 meses de relación y ya planea casarse.

El amor de la guapa modelo es un chileno llamado Aleck, a quien la joven conoció cuando aún no se hacía el cambio de género. Reyna señaló que aunque ha recibido miles de críticas, ella no tene a mostrar lo que siente por el joven que estudia ingenieria.

Asimismo, indicó que muy pronto se casará, pues Aleck ya cuenta con documentos que acreditan que es un varón.

“Estoy dispuesta a compartir mi vida con alguien que es de mi mismo género y me siento feliz y estoy feliz y nunca me he sentido más cómoda con alguien” , dijo la recordada azafata de “El último pasajero”.

Lesly Reyna, quien también fue Miss Perú Eco 2020 y se ha sabido abrir paso en la TV como reportera y conductora de deportes, contó que también sueña con tener un hijo. Esto ayudados del hermano de Aleck.

“Le dije que me quería casar con ella, que nos casáramos”, dijo por su parte Aleck.

uy emocionada, Lesly indicó que es la primera pareja transgénero que tiene, y que lo conoció cuando se sentía muy confundida con su orientación sexual.

“Cuando lo conocí pues lo vi y sentí amor, y sentí amor y sentí algo que nunca había sentido por nadie, así tan rápido” , reveló ruborizada.

LESLY REYNA PIDE QUE RESPETEN SU DECISIÓN

Lesly Reyna pidió respeto a las personas, pues viene recibiendo constantes críticas por no ocultar su amor. “Si no compartes, ¿respeta, no? Creo que el respeto va de la mano, como nosotros respetamos, también pedimos que respeten”, señaló

La modelo contó que se enamoró de la esencia de Aleck, pues cuando lo conoció, él aún no estaba operada y su nombre era Daniela. Sin embargo, tras la intervención médica, siente que nada ha cambiado, está más enamorada que nunca.

Lesly Reyna representó a Perú en el certamen Miss Eco Internacional 2020, donde Jessica Newton confirmó su participación luego que la organzación quisiera vetarla por su orientación sexual y por un video que salió a la luz donde se le ve bailando reggaetón.

“Leslie se merece ir a Egipto. Ha estado trabajando todo el año y el video es un error, y nadie es perfecto”, dijo Jessica Newton en este entonces, refiriéndose al video donde se le ve bailando.

La joven reveló que aunque la dejaron participar, sintió mucha discriminación en el concurso. Sin embargo, aclara que recibió el respaldo de Netwton.

LESLY REYNA: ¿CÓMO CONOCIÓ A ALECK?

La modelo contó que conoció al joven a través de la cuenta de Tik Tok cuando aún se llamaba Daniela. Lo empezó a seguir e inició su amistad, luego de conocerse personalmente se enrumbaron en una relación, la cual ya lleva 10 meses y tiene planes de matrimonio. Él se encuentra encuentra actualmente en Perú pero vive en Chile.

