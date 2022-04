Mathías Brivio le recordó a Giuliana Rengifo cuando salió de su torta de cumpleaños: “Un regalazo”

Mathías Brivio le recuerda anécdota a Giuliana Rengifo. (Foto: Latina)

Mathías Brivio tuvo como invitada a Giuliana Rengifo en Arriba Mi Gente. La cantante se mostró muy contenta de ser una de las primeras en asistir al recién estrenado programa. Sin embargo, nunca imaginó que el conductor le haría recordar una anécdota de hace muchos años.

Tras hablar de la infidelidad en una secuencia anterior, la intérprete le preguntó a Mathías si alguna vez había sido infiel, a lo que el periodista le dijo “A ti nada más”. Ella se río, dando paso a la explicación del conductor de TV, quien señaló que siempre tiene presente una anécdota con ella.

“Hace años, cuando eras un poco más chica, salió de mi torta por mi cumpelaños. ¿Te acuerdas?”, le preguntó Brivio a Giuliana. A lo que ella asintió e indicó: “Un regalazo, nunca en tu vida has tenido ese regalo. Qué bueno que lo recuerdes, una gran anécdota”.

La cantante explicó que en ese tiempo ella tenía solo “17 años para 18 sí chiquita”, y que en efecto recordaba ese momento.

Mathías Brivio recuerda cuando Giuliana Rengifo apareció en su torta de cumpelaños. La cantante tenía 17 años. (Video: Latina)

Dicho esto, Mathías continuó con la secuencia donde también estuvo Leslie Suárez. ¿Incómodo momento?

Como se recuerda, Arriba Mi Gente se estrenó este lunes 25 de abril, con la conducción de Mathías Brivio, Gianella Neyra, Karina Borrero y Santi Lesmes.

GIANELLA NEYRA Y SU EMOTIVO MENSAJE A CRISTIAN RIVERO

Durante la emisión de Arriba Mi Gente, el pasado miércoles 27 de abril, Gianella Neyra expresó unas bellas palabras hacia el padre de su hijo, Cristian Rivero. Cabe recordar que la actriz es muy conservadora respecto a su vida personal, es por ello que sorprendió con sus palabras.

Todo empezó cuando se encontraban hablando sobre la confianza entre parejas y el mostrarse vulnerables. Es ahí cuando Gianella dijo que muchas veces estamos acostumbrados a mostrarnos fuertes, pero siempre es importante mostrarnos humanos con nuestras parejas. En su caso, son momentos donde valora más a Cristian Rivero.

“Es en ese momento que lo he amado más, lo he respetado más y lo he admirado más, nos ha unido más, porque he sentido que es mi persona, que soy su persona y somos un equipo” , indicó la conductora.

Gianella Neyra sorprende con romántico mensaje hacia Cristian Rivero, durante la emisión de Arriba Mi Gente. (Video: Latina)

LA ENTREVISTA DE GIANELLA NEYRA A ÉRIKA VILLALOBOS

El pasado martes 26 de abril, la conductora entrevistó a la actriz Érika Villalobos. Como se recuerda, era la priemra vez que aparecía en TV tras sufrir la infidelidad de su esposo Aldo Miyashiro con la reportera Fiorella Retiz. En esta conversación, la integrante de Torbellino señaló está enfocada en la actuación, pues es una especie de salvación para los momentos complicados.

Neyra le preguntó cómo se siente después de todo el dolor que le ha tocado vivir, si cree que ahora es más fuerte. Ante ello, Erika Villalobos señaló: “Yo creo que estoy más fuerte”. Respirando muy profundo, señaló que sigue yendo a los ensayos de la obra que presentará muy pronto.

“Voy (a los ensayos), por ahora voy a los ensayos, me concentro en lo que tengo que hacer. Tú sabes que cuando uno está actuando, en ese momento estás metido en tu personaje, y eso a veces es una salvación para uno cuando está en un momento complicado. Estás concentrado en lo que estás haciendo y es lo que debe hacer un actor, su acción”, indicó Villalobos, evitando dar más detalles sobre su situación sentimental.

Érika Villalobos brindó una entrevista a Gianella Neyra. Arriba Mi Gente emitió el encuentro este martes 26 de abril. (Video: Latina)

UNO DE LOS MOMENTOS MÁS DUROS DE SU VIDA

En otro momento, la reconocida intérprete se refirió a la muerte de su padre, quien le enseñó que la vida puede ser muy dolorosa. Sin embargo, cuando uno cree que ya pasó el momento de sufrimiento, existe algo que te puede causar más daño.

“Cuando crees que no puedes estar más abajo, es mentira, siempre puede ser peor, la función tiene que continuar”, señaló, resaltando que es uno de los aprendizajes que le dejó su progenitor.

“La muerte de mi papá me enseñó que la vida es durísima, que yo pensaba que era dura, pero es durísima. Entonces, nunca jamás me imaginé sentir tanto dolor y tanto amor a la vez por alguien. Creo que no te lo imaginas hasta que alguien muy cercano fallece. Si muere alguien como tu papá es como si vivieras otra cosa que nunca me imaginé, no me pensé que me iba a doler, así como me dolió y tanto tiempo”, contó.

