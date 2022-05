Bruno Pacheco usa lujosa camioneta que fue adquirida a precio de regalo a empresa cercana al Gobierno

La camioneta era usada por Bruno Pacheco. | Imagen: Punto Final

Bruno Pacheco, el exsecretario presidencial y hoy prófugo de la justicia, usó una lujosa camioneta que fue adquirida por su hermana a un precio mucho menor al del mercado y que fue vendida por una empresa cercana al gobierno. La adquisición del vehículo se realizó en la época en que se habían denunciado presuntas el exsecretario presidencial y hoy prófugo de la justicia, usó una lujosa camioneta que fue adquirida por su hermana aen la época en que se habían denunciado presuntas presiones de Pacheco a la Sunat para favorecer a algunas empresas.

El carro ingresó a Palacio el martes 18 de octubre de 2021, a las 8 de la mañana. La camioneta azul de placa BBM-466, de marca Mazda, modelo CX5, estaba conducida por Bruno Pacheco. Además, ingresó otras veces a Palacio ese mismo mes y en noviembre.

El vehículo era propiedad de la empresa Cerámicos Peruanos S.A., quien tiene como representante a Silvia Barrera Vásquez, la exalcaldesa de Villa María del Triunfo (VMT), que tiene cercanía al gobierno y ha ingresado a Palacio hasta en 9 oportunidades, de acuerdo al informe de Punto Final.

COMPRA SOSPECHOSA

La camioneta del año 2017, que en el mercado actual puede costar 20 mil dólares, fue transferida a Gloria Pacheco, hermana de Bruno Pacheco, a solo 3500 mil dólares. Según el informe periodístico, la compra se hizo en dos momentos: el 26 de agosto de 2021 se realizó el depósito bancario y el 6 de octubre se hizo el acta notarial de compra y venta. Por parte de cerámicos peruanos firmó Raúl Torpoco, otro representante de esa empresa que asistió a la toma de mando del presidente Pedro Castillo.

PRESIONES DE PACHECO A LA SUNAT

Cabe indicar que el 22 de setiembre de 2021, según conversaciones en poder de la Fiscalía, el exsecretario general de Palacio habría presionado, a través de mensajes por Telegram, al jefe de la Sunat, Enrique Vera. Bruno Pacheco le enviaba encargos con información proporcionada por Silvia Barreda.

Dos semanas después se registraba la venta de la camioneta a precio de regalo.

La hipótesis del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción considera a Silvia Barreda como presunta instigadora de tráfico de influencias para que Bruno Pacheco interceda ante el jefe de la Sunat a través de un tercero.

Cerámicos Peruanos S.A. confirmó la venta y aseguró que esta era legal; sin embargo, no dio más explicaciones del bajo precio al que fue vendido.

Bruno Pacheco usa lujosa camioneta que fue adquirida a precio de regalo a empresa cercana al Gobierno. | Video: Punto Final

BRUNO PACHECO ENVÍA MENSAJE

Este domingo, Bruno Pacheco apareció, aunque esto haya sucedido a través de sus redes sociales. Luego de las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López y de que se haya difundido que la exalcaldesa de Villa María del Triunfo conocería su paradero, el exsecretario presidencial aseguró que se defenderá en las investigaciones en las que se encuentra implicado y que no cederá a una “campaña políticamente dirigida”.

“Esto es algo insólito, solo concebible por la politización de la JUSTICIA. Me acusan de delitos que no he cometido. Estoy dispuesto a colaborar con una justicia JUSTA y dentro del Estado de Derecho. Voy a defenderme y nunca me someteré a una campaña políticamente dirigida”, escribió. Además, luego envió un mensaje por el Día de la Madre.

SEGUIR LEYENDO