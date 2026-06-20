¿Dónde ver Alianza Lima vs Carlos Mannucci HOY?: Canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga

Alianza Lima volverá a la acción este sábado 20 de junio en la Copa de la Liga 2026 cuando visite a Carlos A. Mannucci por la segunda jornada del Grupo A. El conjunto ‘íntimo’ intentará sumar su primer triunfo en el certamen luego de igualar sin goles frente a César Vallejo en el debut, mientras que el elenco trujillano buscará recuperarse tras caer por la mínima diferencia ante Alianza Atlético.
El compromiso se disputará desde las 20:00 horas de Perú en el estadio Mansiche de Trujillo y podría resultar determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda. Los ‘blanquiazules’, que afrontan el torneo con un plantel alterno compuesto principalmente por futbolistas de Liga 3, intentarán aprovechar la oportunidad para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del grupo.
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Por su parte, Carlos A. Mannucci llega a este partido con la obligación de sumar sus primeros puntos en la competencia. El conjunto carlista no pudo hacerse fuerte en su estreno y ahora buscará hacerse respetar en condición de local ante uno de los clubes más populares del país.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci por Copa de la Liga?
El partido entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci podrá verse EN VIVO y GRATIS a través del canal oficial de YouTube de Bicolor+, plataforma de la FPF encargada de la transmisión de la Copa de la Liga 2026. Los aficionados tendrán acceso a todas las incidencias del encuentro mediante la señal digital habilitada para seguir el certamen.
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Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del compromiso con la previa, minuto a minuto, goles, mejores jugadas, resultado, declaraciones de los protagonistas y todas las incidencias desde el estadio Mansiche de Trujillo.
El joven portero 'blanquiazul' tuvo intervenciones decisivas para mantener su arco en cero ante César Vallejo. (Video: @CopadelaLigape)
Así llegan ambos equipos
Alianza Lima inició su participación en la Copa de la Liga 2026 con un empate sin goles frente a César Vallejo en un partido donde la gran figura fue Ángel de la Cruz. El joven arquero blanquiazul tuvo intervenciones decisivas a lo largo del compromiso y se convirtió en pieza clave para sostener el arco en cero, permitiendo que los ‘íntimos’ rescataran un valioso punto en un duelo que por momentos les resultó adverso.
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Con una unidad en la tabla, el equipo que dirige Bryan Angulo, asistente técnico de Pablo Guede, necesita sumar de a tres para acercarse a la clasificación y no ceder terreno frente a sus rivales directos en el Grupo A.
Carlos A. Mannucci, por su parte, inició el torneo con una derrota por 1-0 ante Alianza Atlético. El cuadro trujillano buscará aprovechar su localía para recuperarse y mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente fase.
Cómo marcha el Grupo A
Tras la primera jornada, Alianza Atlético lidera la serie con tres puntos. Alianza Lima y César Vallejo comparten la segunda posición con una unidad cada uno, mientras que Carlos A. Mannucci ocupa el último lugar sin puntos. Por ello, el choque en Trujillo adquiere una importancia especial para ambos equipos en sus aspiraciones de seguir avanzando en la primera edición de la Copa de la Liga.
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Alianza Lima apuesta por sus jóvenes valores
A diferencia de la Liga 1 y la Copa Sudamericana, Alianza Lima afronta la Copa de la Liga con un plantel alternativo integrado por futbolistas jóvenes y elementos de reserva. La decisión responde a la intención del club de priorizar las competencias principales del calendario, sin dejar de competir en el nuevo torneo organizado por la Liga de Fútbol Profesional.
La Copa de la Liga reúne a clubes de Liga 1 y Liga 2, y otorga incentivos deportivos para la temporada 2027, motivo por el cual representa una vitrina importante para las futuras promesas del fútbol peruano.
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