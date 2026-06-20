Estos son los candidatos que buscarán la alcaldía de Lima en las elecciones de octubre

En total 22 candidatos se disputarán el sillón metropolitano por el periodo 2027-2030. Foto: composición Infobae

El viernes a la medianoche venció el plazo para que los partidos políticos soliciten la inscripción de sus candidatos. En el caso de Lima Metropolitana, hay 22 postulantes que buscarán competir por ser el alcalde provincial.

El primer partido en solicitar la inscripción de su candidato a la Alcaldía de Lima fue Somos Perú. Lidera la lista el actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, quien lleva como teniente alcalde al exministro del Interior Vicente Romero.

Uno de las últimas listas en solicitar inscripción oficialmente fue la de Renovación Popular, que lleva como candidato a alcalde a Luis Rubio y como teniente alcalde a Rafael López Aliaga, quien no asumirá como senador en busca de un segundo mandato, a pesar de que la reelección está prohibida.

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Por su parte, Fuerza Popular lanzó como candidato al actual alcalde de Ancón Samuel Daza y como primer regidor a Carlos Enrique Oliva Arévalo.

Juntos por el Perú apuesta por el actual alcalde Chosica, Oswaldo Hernán Vargas Cuellar, como su carta para la Municipalidad de Lima. Su teniente alcalde sería Juan Sánchez Gutiérrez.

También se confirmó la participación de Ricardo Belmont por el Partido Cívico Obras. El excandidato presidencial reveló en las últimas semanas que tiene “prácticamente un cáncer irreversible y que le quedan “por lo menos para 5 años”. Lleva como teniente alcalde al exdiplomático Harold Forsyth.

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Podemos Perú vuelve a postular al excongresista Daniel Urresti para la alcaldía de Lima. El exparlamentario recuperó su libertad este año luego de que el Tribunal Constitucional anulara su condena de 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Lo acompaña como teniente alcalde el excongresista Aron Espinoza.

Francis Alisson aspira a ganar la Alcaldía de Lima con Avanza País. Su teniente alcalde sería Ivone Ruth Tapia Vivas. Acción Popular va con Carlos Tejada como alcalde y Pedro Gamio como primer regidor.

Ahora Nación apuesta por la saliente congresista Susel Paredes, quien va acompañada de la médica epidemióloga Magaly Blas. El Frente de la Esperanza también postula a una mujer para alcaldesa metropolitana: Elizabeth León.

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Más candidatos

Partido Pueblo Consciente: Luis Huette

Frente Popular Agrícola FIA del Perú: Segundo Valdez Zavala

Fuerza Ciudadana: Rubén Bonilla Espinoza

Perú Libre: Rubén Ramírez Mateo

Partido Morado: Victoria La Cruz Garcés

Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simón

Partido Político Integridad Democrática: Jessica Viviana Linares Romero

Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez

Batalla Perú: Samir Quispe Caballero

Partido Popular Cristiano: Edgardo Renán De Pomar Vizcarra

Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez

Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León

¿Ya están inscritos?

No, los 22 candidatos y sus respectivas aún no están inscritas oficialmente. Primero, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro deberá verificar que no se encuentren en una causal de improcedencia y que se cumplan los requisitos formales para admitir las listas.

Una vez admitida la lista de candidatos a alcalde y regidores, se abrirá el periodo de tachas, donde cualquier ciudadano podrá pedir la exclusión de un candidato por estar inmerso en una causal que impida su postulación.

Superadas las tachas, el JEE Lima Centro inscribirá formalmente la lista.