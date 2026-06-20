Perú

Estos son los candidatos que buscarán la alcaldía de Lima en las elecciones de octubre

Carlos Bruce, Daniel Urresti, Ricardo Belmont y Yehude Simón son algunas de las figuras que buscan la Alcaldía de Lima en octubre. En total, 22 candidatos solicitaron inscripción ante el Jurado Electoral Especial, que deberá validar los requisitos formales de cada lista

Guardar
Google icon
En total 22 candidatos se disputarán el sillón metropolitano por el periodo 2027-2030. Foto: composición Infobae
En total 22 candidatos se disputarán el sillón metropolitano por el periodo 2027-2030. Foto: composición Infobae

El viernes a la medianoche venció el plazo para que los partidos políticos soliciten la inscripción de sus candidatos. En el caso de Lima Metropolitana, hay 22 postulantes que buscarán competir por ser el alcalde provincial.

El primer partido en solicitar la inscripción de su candidato a la Alcaldía de Lima fue Somos Perú. Lidera la lista el actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, quien lleva como teniente alcalde al exministro del Interior Vicente Romero.

Uno de las últimas listas en solicitar inscripción oficialmente fue la de Renovación Popular, que lleva como candidato a alcalde a Luis Rubio y como teniente alcalde a Rafael López Aliaga, quien no asumirá como senador en busca de un segundo mandato, a pesar de que la reelección está prohibida.

PUBLICIDAD

Por su parte, Fuerza Popular lanzó como candidato al actual alcalde de Ancón Samuel Daza y como primer regidor a Carlos Enrique Oliva Arévalo.

Juntos por el Perú apuesta por el actual alcalde Chosica, Oswaldo Hernán Vargas Cuellar, como su carta para la Municipalidad de Lima. Su teniente alcalde sería Juan Sánchez Gutiérrez.

También se confirmó la participación de Ricardo Belmont por el Partido Cívico Obras. El excandidato presidencial reveló en las últimas semanas que tiene “prácticamente un cáncer irreversible y que le quedan “por lo menos para 5 años”. Lleva como teniente alcalde al exdiplomático Harold Forsyth.

PUBLICIDAD

Podemos Perú vuelve a postular al excongresista Daniel Urresti para la alcaldía de Lima. El exparlamentario recuperó su libertad este año luego de que el Tribunal Constitucional anulara su condena de 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Lo acompaña como teniente alcalde el excongresista Aron Espinoza.

Francis Alisson aspira a ganar la Alcaldía de Lima con Avanza País. Su teniente alcalde sería Ivone Ruth Tapia Vivas. Acción Popular va con Carlos Tejada como alcalde y Pedro Gamio como primer regidor.

Ahora Nación apuesta por la saliente congresista Susel Paredes, quien va acompañada de la médica epidemióloga Magaly Blas. El Frente de la Esperanza también postula a una mujer para alcaldesa metropolitana: Elizabeth León.

Más candidatos

  • Partido Pueblo Consciente: Luis Huette
  • Frente Popular Agrícola FIA del Perú: Segundo Valdez Zavala
  • Fuerza Ciudadana: Rubén Bonilla Espinoza
  • Perú Libre: Rubén Ramírez Mateo
  • Partido Morado: Victoria La Cruz Garcés
  • Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simón
  • Partido Político Integridad Democrática: Jessica Viviana Linares Romero
  • Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez
  • Batalla Perú: Samir Quispe Caballero
  • Partido Popular Cristiano: Edgardo Renán De Pomar Vizcarra
  • Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez
  • Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León

¿Ya están inscritos?

No, los 22 candidatos y sus respectivas aún no están inscritas oficialmente. Primero, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro deberá verificar que no se encuentren en una causal de improcedencia y que se cumplan los requisitos formales para admitir las listas.

Una vez admitida la lista de candidatos a alcalde y regidores, se abrirá el periodo de tachas, donde cualquier ciudadano podrá pedir la exclusión de un candidato por estar inmerso en una causal que impida su postulación.

Superadas las tachas, el JEE Lima Centro inscribirá formalmente la lista.

Temas Relacionados

Municipalidad de LimaMMLElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Exvocalista de La Bella Luz anuncia su segundo embarazo y agradece a Oscar Junior Custodio con especial mensaje

A los 22 años, Alejandra Guerrero comunicó a sus seguidores que espera un hijo y valoró el respaldo de Oscar Junior Custodio y la orquesta Los 4 de la cumbia durante esta nueva etapa personal

Exvocalista de La Bella Luz anuncia su segundo embarazo y agradece a Oscar Junior Custodio con especial mensaje

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Ecuador llega al estadio de Kansas City con la obligación de ganar y golear: la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut lo dejó sin puntos en el Grupo E, donde Alemania espera en la última fecha

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Hijo de Mario Liberti revela el sacrifició que hicieron el conductor y su esposa cuando migraron a EEUU: “Mi padre era chofer y mi madre limpiaba casas”

Salvatore Liberti compartió cómo sus padres, figuras de la televisión, dejaron el éxito para empezar de cero en Miami. Ahora, el joven promueve la respiración curativa y decidir vivir en Lima.

Hijo de Mario Liberti revela el sacrifició que hicieron el conductor y su esposa cuando migraron a EEUU: “Mi padre era chofer y mi madre limpiaba casas”

Tu AFP ya podrá invertir el 51 % de sus fondos en el extranjero: ¿Desde cuándo?

Una nueva circular del Banco Central de Reserva aumenta el límite de los fondos que pueden invertir las AFP de sus fondos en instrumentos en el extranjero. Anteriormente llegaba solo al 50,50 %

Tu AFP ya podrá invertir el 51 % de sus fondos en el extranjero: ¿Desde cuándo?

Corte de agua para este lunes 22 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre las zonas comprometidas

Corte de agua para este lunes 22 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Quiénes son los 60 senadores, 130 diputados y 5 parlamentarios andinos proclamados por el JNE

Quiénes son los 60 senadores, 130 diputados y 5 parlamentarios andinos proclamados por el JNE

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

¿Dónde está Vladimir Cerrón? Ministro del Interior declara sobre su posible escondite

Congreso bajo la lupa: ¿Conoce a cuánto asciende el millonario bono para sus trabajadores mientras millones de peruanos ganan S/ 1.130 mensual?

Nuevo fracaso de Juntos por el Perú: JEE rechaza por extemporánea la apelación para anular mesas de Argentina

ENTRETENIMIENTO

Exvocalista de La Bella Luz anuncia su segundo embarazo y agradece a Oscar Junior Custodio con especial mensaje

Exvocalista de La Bella Luz anuncia su segundo embarazo y agradece a Oscar Junior Custodio con especial mensaje

Hijo de Mario Liberti revela el sacrifició que hicieron el conductor y su esposa cuando migraron a EEUU: “Mi padre era chofer y mi madre limpiaba casas”

Magaly Medina difunde audios de ‘Cri Cri’ con confesiones de amor a otra mujer: “Entiende que yo te amo”

Renato Rossini Jr. advierte que lo seguirán viendo con Samahara Lobatón: “No descarto nada”

Jefferson Farfán anuncia que difundirá “pruebas” contra Magaly Medina por su servicio comunitario: “¿Están preparados?"

DEPORTES

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

¿A qué hora juegan Países Bajos vs Suecia HOY? Horario en Perú del partido por el Grupo F del Mundial 2026

¿Dónde ver Países Bajos vs Suecia HOY? Canal TV en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026

¿A qué hora ver el Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci HOY? Partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga

¿Dónde ver Alianza Lima vs Carlos Mannucci HOY?: Canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga