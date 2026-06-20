105 años, tres hijos, 12 nietos y 18 bisnietos: don Clemente celebra el Día del Padre con el secreto de su larga vida

Don Clemente Roque, nacido en Áncash hace 105 años, celebrará el Día del Padre acompañado por hijos, nietos y bisnietos en el Callao (Créditos: Panamericana TV)

En el marco del Día del Padre, que se celebra este domingo 21 de junio, don Clemente Roque, un peruano de 105 años nacido en Áncash, se prepara para pasar la fecha acompañado por su familia. Llegó a Lima cuando tenía ocho años y se estableció en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso, en el Callao, donde formó su hogar y mantuvo una vida de trabajo.

Es padre de tres hijos, abuelo de 12 nietos y bisabuelo de 18 bisnietos. De cara a la celebración, su familia lo presenta como el centro de un encuentro que reúne a varias generaciones y que, este año, cobra un significado especial por su edad y por la historia que lo respalda, según se muestra en un reporte especial de 24 horas de Panamericana Televisión.

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Al ser consultado por el secreto de la longevidad de su padre, uno de sus hijos lo explicó a partir de costumbres alimentarias arraigadas. “Su secreto ha sido comer cuy, sobre todo picante de cuy, y acompañarlo con un poco de vino”, sostuvo, al describir hábitos que, a su juicio, estuvieron presentes durante años.

El trabajo constante y la participación en el negocio familiar fortalecieron los vínculos entre generaciones y marcaron gran parte de su vida - Créditos: captura de pantalla de Panamericana TV.

Don Clemente, en tanto, atribuyó su bienestar a la calma en la convivencia. “La recomendación es estar tranquilo, sin peleas; que haya tranquilidad en la casa y en la familia”, afirmó, ante las cámaras del medio, al resumir el consejo que comparte con los suyos.

La historia del ancashino también está atravesada por el trabajo familiar. De acuerdo con el relato, continuó ligado a una ferretería y solía atenderla junto a sus herederos, una rutina que fortaleció el vínculo cotidiano y el aprendizaje entre generaciones. En su entorno añadieron que procuró una alimentación saludable y mantuvo un ánimo alegre como parte de su estilo de vida.

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Un familiar recordó, además, que mantuvo actividad física hasta edades avanzadas. “Él corría. Iba desde Morales Suárez hasta Universidad. Yo lo recuerdo así, incluso hasta los ochenta años”, relató, al evocar recorridos que integraban su rutina diaria.

A pocos días de la conmemoración, la familia de Clemente Roque ultima detalles para compartir el domingo 21 de junio a su lado. La reunión busca reconocer su presencia y su historia, en una fecha dedicada a celebrar la paternidad y los lazos que sostienen a las familias.

Según su familia, una alimentación basada en platos tradicionales como el picante de cuy y el consumo moderado de vino forman parte de sus hábitos de vida - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

¿Por qué se celebra el Día del Padre en Perú?

El Día del Padre en Perú se celebra el tercer domingo de junio, una fecha que el país adoptó a partir de una tradición nacida en Estados Unidos y extendida después por gran parte de América Latina. La conmemoración se vincula con la primera celebración formal registrada el 19 de junio de 1910 en Spokane, estado de Washington, impulsada por Sonora Smart Dodd.

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Según la historia recogida, Dodd propuso dedicar una jornada a los padres luego de escuchar en 1909 un sermón sobre el Día de la Madre en la Central United Methodist Church. Su iniciativa tuvo un origen personal: buscó rendir homenaje a su padre, William Jackson Smart, veterano de la Guerra Civil estadounidense, quien crió solo a seis hijos tras la muerte de su esposa en 1898.

La organizadora planteó que la fecha coincidiera con el cumpleaños de su padre, el 5 de junio, pero los pastores la trasladaron al tercer domingo de ese mes. Décadas más tarde, en 1966, el presidente Lyndon B. Johnson proclamó el tercer domingo de junio como día de celebración en Estados Unidos, y en 1972 Richard Nixon lo convirtió en festividad nacional permanente. El artículo también menciona una versión previa: un servicio religioso en 1908 en Fairmont, Virginia Occidental, organizado por Grace Golden Clayton, sin continuidad fuera de esa localidad.

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