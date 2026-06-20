Tuli Acosta deslumbró desde Miami con una sensual sesión de fotos en bikini

La cantante armó las valijas y fue a Estados Unidos para vivir unos días a puro relax (Video: Instagram)

Un sendero de arena blanca, vegetación tropical a los costados y el turquesa del mar asomando al fondo. Tuli Acosta eligió ese marco para abrir el carrete de fotos que publicó desde Miami, donde viajó a descansar unos días y, tal vez, ver alguno de los partidos de la selección nacional en el Mundial 2026, que se está llevando adelante en Estados Unidos, Canadá y México.

Las 10 imágenes del posteo construyen una secuencia de tono natural y distendido, sin producción aparente. Todas transcurren en el mismo escenario: ese pasaje entre arbustos y árboles de hoja verde intensa que desemboca en la playa, con hojas secas y arena suelta en el suelo. La luz del día entra directa y pareja, sin filtros que la suavicen.

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La elección de ropa de baño fue un bikini triangular en marrón oscuro con tachas y remaches metálicos plateados distribuidos en filas sobre la tela. El modelo, de corte colaless, se completó con accesorios mínimos: aros pequeños, un anillo dorado y un piercing en el ombligo.

El cabello, con mechas rojas en las puntas y el resto oscuro, aparece mojado en todas las tomas. Esa decisión —o ese momento capturado justo después del agua— le da unidad visual al carrete entero y refuerza el tono de espontaneidad que domina la secuencia. El pie de foto no tuvo palabras: solo tres emojis que lo dijeron todo, un espejo, una planta y una ola.

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Tuli apostó por una bikini de color chocolate con tachas en plateado

Acosta posa para una sesión de fotos en bikini en una playa de Miami

La bailarina eligió pocos accesorios y estar a cara lavada

En vez de posar con el mar de fondo, la cantante eligió las hojas caídas para generar contraste con su traje de baño

Con la piel al descubierto y la luz natural como única fuente de iluminación, los tatuajes de Tuli quedaron expuestos con una nitidez que pocas veces se ve en sus posteos. La cobertura es extensa: ambos brazos, el torso, las piernas y las manos tienen tinta.

En el brazo derecho se destaca una rosa de gran tamaño en tinta roja, que contrasta con el resto de los diseños ejecutados en negro. Alrededor de ella, y extendiéndose hacia el antebrazo y la mano, hay flores, figuras geométricas y trazos que se superponen en capas.

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Sobre el torso, debajo del busto, una luna creciente y una cadena de rombos geométricos delimitan una zona que las fotos en primer plano muestran con detalle. En las manos, más texto e ilustraciones que se pierden en los bordes de los dedos.

El carrete no es una sesión de fotos estática. Tuli posa de perfil, de frente, en movimiento y con los ojos cerrados, y esa variedad le da ritmo a la publicación. En algunas imágenes mira hacia el mar con expresión seria. En otras sonríe con los ojos cerrados, con el sol de frente.

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Acosta transita un sendero con vegetación que conduce a la playa

La bailarina mostró su lado más sensual

Tuli Acosta posa con un bikini marrón en una zona de arena y vegetación, parte de una sesión de fotos durante sus vacaciones en Miami.

La artista Tuli Acosta posa para una sesión fotográfica con bikini en Miami, durante sus vacaciones.

Una de las fotos la muestra caminando entre los arbustos, con un brazo extendido hacia atrás y el cuerpo en movimiento. Otra la captura con las manos sobre las caderas y la mirada perdida hacia arriba, entre las ramas.

Todas las fotos ocurren en el mismo lugar: un sendero natural entre arbustos de hoja verde y árboles de ramas bajas que forman un arco sobre la arena. El suelo mezcla arena blanca con hojas secas de color ocre y marrón.

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Al fondo, cuando el encuadre lo permite, aparece la playa abierta con el agua en un tono turquesa intenso y el cielo celeste con nubes dispersas. Ese contraste entre la vegetación densa del primer plano y el azul del mar al fondo es el elemento visual que atraviesa todo el carrete.

En las fotos donde Tuli mira hacia atrás o de espaldas, ese paisaje cobra más peso y funciona casi como un segundo sujeto de la imagen. En las tomas en primer plano, desaparece y la protagonista pasa a ser la piel, los tatuajes y el bikini con tachas plateadas.

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