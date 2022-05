Bruno Pacheco asegura que permanecerá en la clandestinidad para salvar su vida

Bruno Pacheco quiere ser colaborador eficaz. Foto: Andina

Bruno Pacheco, exsecretario general del despacho presidencial y ex mano derecha de Pedro Castillo, se presentó este martes a la audiencia de apelación por los 36 meses de prisión preventiva que le han declarado en su contra. Recordemos que el procesado se presentó desde la clandestinidad y está siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión por el caso Provías Descentralizado-Puente Tarata.

Durante su intervención, Pacheco negó las acusaciones en su contra y aseguró que permanecerá en la clandestinidad amparado en su derecho constitucional a la libertad.

“Ahora, señor juez, como dice, no me encuentro a derecho por la única razón que estoy ejerciendo el derecho, como dice la Constitución, a la vida y a la libertad. Tengo amenazas contra mi vida y sinceramente no sé por qué la Fiscalía, de alguna manera, me ha dado una prisión preventiva contra mí, cuando he sido la primera persona que me he acercado al despacho de la fiscal Zecenarro a ponerme a disposición. El hecho de que haya guardando el derecho al silencio no quiere decir que estoy obstaculizando las investigaciones”, sostuvo.

Bruno Pacheco brindó sus declaraciones a través de una llamada telefónica a su abogada, ya que aseguró que tiene temor que la policía intercepte su celular o computadora, es por ese motivo que no se conectó directamente a la audiencia virtual con el juez Juan Manuel Fernández.

Bruno Pacheco continúa oculto. | Imagen: Latina Noticias

“Me siento muy sorprendido, señor juez, que me hayan involucrado en este tema del Puente Tarata, yo he sido secretario general, no tengo nada que ver con el Ministerio de Transportes”, expresó.

Bruno Pacheco se encuentra en la lista del Programa Nacional de Recompensas del Ministerio del Interior junto a Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo. A ellos se les investiga por el caso de Provías Descentralizado-Puente Tatara.

El ex funcionario del despacho presidencial, aseguró que sí conoce a Zamir Villaverde, quien también esta involucrado en el caso. Indica que su acercamiento fue durante la campaña presidencial de Pedro Castillo y en la visita que realizó el empresario a Palacio de Gobierno y que no existen otros nexos que los vinculen, ya que en ninguna circunstancia ha elaborado algunos acuerdos o contratos con el denunciado.

Durante audiencia, la defensa de Pacheco, indicó que no existen pruebas contundentes contra su defendido para acusarlo de ser integrante de una organización criminal. La abogada Giuliana Quiñones sustentó sus argumentos en las declaraciones de la empresaria Karelim López.

Bruno Pacheco. Foto: Captura.

“Karelim López en ningún momento sindica a mi patrocinado como integrante de una organización criminal. Yo quiero preguntarle al representante del Ministerio Público en qué parte de la declaración se involucró al señor porque en ningún momento la señora indica que el señor haya participado en un hecho delictivo”, señaló la letrada.

“Indigna que la ex defensa técnica que solo se presentó para la prisión preventiva pueda hablar de temas que no le constan, eso se desvirtúa. El señor Pacheco no tiene ningún audio, ni ningún documento que comprometa al Gobierno, esto que dice Paco Castillo le hace daño a Bruno Pacheco”, agregó.

La letrada también rechazó que haya existido una reunión entre Pacheco y el jefe de gabinete, Aníbal Torres, en el que se haya presionado para que abandone el país. “No sé si Karelim López fue la almohada de Bruno Pacheco, porque dice que todo se lo contaba. Tendría que probar muchas cosas que dice. Nunca se le presionó para que se vaya al extranjero”.

