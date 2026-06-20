¿Qué tipo de agua estamos tomando? Río Rímac amanece teñido de negro mientas Defensoría del Pueblo emite grave alerta

La Defensoría del Pueblo emitió una advertencia esta semana tras detectar una inusual coloración oscura en el río Rímac, señalando la posible presencia de vertimientos tóxicos en varios tramos del cauce. El organismo exigió respuestas inmediatas a las entidades competentes y solicitó la identificación del origen de la contaminación, en tanto subrayó que este fenómeno se presenta por segunda vez en menos de un año.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la situación persiste sin una explicación oficial cinco días después de la alerta. “En nuestra supervisión hemos podido detectar ahora nuevamente que hay un problema en garantizar que este recurso hídrico, las aguas de este río no se contaminen”, afirmó la institución, recalcando la preocupación por la falta de soluciones efectivas pese a la reincidencia del hecho.
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Responsabilidades compartidas y exigencia de fiscalización
El organismo recordó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) posee la facultad de fiscalizar y sancionar, pero remarcó que la responsabilidad no recae en una sola entidad. En esa línea, mencionó también la competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Sedapal, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las municipalidades correspondientes.
El pronunciamiento hizo hincapié en la necesidad de que estas instituciones actúen de forma coordinada para frenar la contaminación y prevenir daños mayores. “Resulta indispensable la intervención de todas las entidades involucradas, pues la magnitud del problema exige respuestas integrales”, señaló la Defensoría.
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Impacto en el abastecimiento de agua potable para Lima
La alerta cobra especial relevancia para la ciudad de Lima, ya que el río Rímac constituye la principal fuente de captación de agua para la empresa Sedapal, encargada del tratamiento y distribución del recurso en la capital. Según advirtió la Defensoría, una mayor carga de contaminantes implica un aumento en los costos y complejidad de los procesos de potabilización, lo que puede repercutir en el servicio que reciben millones de habitantes.
“El deterioro de la calidad del agua extraída del río Rímac obliga a implementar tratamientos más costosos y sofisticados”, explicó la entidad, alertando sobre los posibles efectos a mediano plazo en el sistema de abastecimiento y en la salud pública.
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Segundo episodio en menos de un año y ausencia de explicaciones
No es la primera vez que se reporta una alteración de este tipo en el río Rímac. La Defensoría subrayó que se trata del segundo episodio en el último año, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas implementadas hasta el momento y sobre la vigilancia que ejercen las autoridades responsables.
A cinco días del aviso, la coloración oscura del agua persistía y las causas seguían sin esclarecerse. La Defensoría reiteró la urgencia de identificar de manera precisa los puntos de vertimiento y los agentes contaminantes, así como de establecer responsabilidades administrativas o penales si corresponde.
Reacciones institucionales y demanda social
La emisión de la alerta generó una serie de requerimientos a las entidades señaladas, que hasta el momento no han ofrecido respuestas públicas concluyentes sobre el origen ni sobre los avances en la investigación. Diversos sectores sociales y ambientales han expresado inquietud por la posible afectación a la salud humana.
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Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo mantiene su llamado a la acción y exige un cronograma claro de intervenciones, además de la publicación de los resultados de las inspecciones y análisis realizados en el cauce. “La población tiene derecho a conocer la calidad del recurso hídrico que utiliza y a recibir información oportuna en caso de alertas ambientales”, sostuvo el organismo.
Desafíos para la gestión ambiental y la transparencia
La situación pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el país en materia de gestión ambiental y control de la contaminación hídrica. El caso del río Rímac se convierte en un ejemplo de la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y de transparencia en la gestión de los recursos naturales.
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La Defensoría insistió en que la prevención y atención de estos incidentes demanda la colaboración efectiva de todas las instancias estatales competentes, así como la participación activa de la sociedad civil y de entidades independientes. El organismo reiteró su compromiso de continuar con la supervisión y vigilancia del caso hasta asegurar que se adopten las medidas necesarias para proteger la salud y el ambiente en Lima.
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