Perú

¿Qué tipo de agua estamos tomando? Río Rímac amanece teñido de negro mientas Defensoría del Pueblo emite grave alerta

La supervisión oficial detectó nuevamente contaminación sin que las entidades hayan esclarecido las causas, situación que podría afectar el costo y la calidad del suministro de agua potable en la capital

Guardar
Google icon
Este video es un reportaje periodístico del noticiero 24 Horas. Una presentadora de noticias en estudio introduce el segmento. Se incluye una entrevista en videollamada a Carlos Fernández, Adjunto de Administración Estatal en la Defensoría del Pueblo, quien habla ante un fondo con la bandera de Perú. Las imágenes de exteriores muestran el Río Rímac con agua oscura y abundante espuma blanca entre las rocas. Los rótulos en pantalla identifican al río y al entrevistado. El contenido presenta la situación del río documentada en el reporte.

La Defensoría del Pueblo emitió una advertencia esta semana tras detectar una inusual coloración oscura en el río Rímac, señalando la posible presencia de vertimientos tóxicos en varios tramos del cauce. El organismo exigió respuestas inmediatas a las entidades competentes y solicitó la identificación del origen de la contaminación, en tanto subrayó que este fenómeno se presenta por segunda vez en menos de un año.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la situación persiste sin una explicación oficial cinco días después de la alerta. “En nuestra supervisión hemos podido detectar ahora nuevamente que hay un problema en garantizar que este recurso hídrico, las aguas de este río no se contaminen”, afirmó la institución, recalcando la preocupación por la falta de soluciones efectivas pese a la reincidencia del hecho.

PUBLICIDAD

El río Rímac presenta agua oscura y turbia con espuma, rocas, una botella de plástico y basura. Al fondo se ve un puente y edificios.
El río Rímac en Lima, Perú, muestra su caudal oscuro y turbio entre rocas, lo que indica la contaminación del agua en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responsabilidades compartidas y exigencia de fiscalización

El organismo recordó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) posee la facultad de fiscalizar y sancionar, pero remarcó que la responsabilidad no recae en una sola entidad. En esa línea, mencionó también la competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Sedapal, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las municipalidades correspondientes.

El pronunciamiento hizo hincapié en la necesidad de que estas instituciones actúen de forma coordinada para frenar la contaminación y prevenir daños mayores. “Resulta indispensable la intervención de todas las entidades involucradas, pues la magnitud del problema exige respuestas integrales”, señaló la Defensoría.

PUBLICIDAD

Manos con guantes azules sostienen dos tubos de ensayo, uno con líquido oscuro y otro con claro. Sobre una mesa de laboratorio hay más recipientes, instrumental y el logo de Sedapal.
La imagen muestra a un técnico de laboratorio de Sedapal que examina muestras de agua, lo que indica el proceso de control de calidad del servicio de agua potable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en el abastecimiento de agua potable para Lima

La alerta cobra especial relevancia para la ciudad de Lima, ya que el río Rímac constituye la principal fuente de captación de agua para la empresa Sedapal, encargada del tratamiento y distribución del recurso en la capital. Según advirtió la Defensoría, una mayor carga de contaminantes implica un aumento en los costos y complejidad de los procesos de potabilización, lo que puede repercutir en el servicio que reciben millones de habitantes.

“El deterioro de la calidad del agua extraída del río Rímac obliga a implementar tratamientos más costosos y sofisticados”, explicó la entidad, alertando sobre los posibles efectos a mediano plazo en el sistema de abastecimiento y en la salud pública.

Señal de advertencia amarilla con logos de Sedapal, ANA y OEFA junto a un río de agua oscura con basura flotante y rocas en la orilla.
Una señal de advertencia amarilla con los logos de Sedapal, ANA y OEFA se levanta en la orilla del río Rímac, mostrando su agua oscura y basura flotante, lo que indica la contaminación del cauce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Segundo episodio en menos de un año y ausencia de explicaciones

No es la primera vez que se reporta una alteración de este tipo en el río Rímac. La Defensoría subrayó que se trata del segundo episodio en el último año, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas implementadas hasta el momento y sobre la vigilancia que ejercen las autoridades responsables.

A cinco días del aviso, la coloración oscura del agua persistía y las causas seguían sin esclarecerse. La Defensoría reiteró la urgencia de identificar de manera precisa los puntos de vertimiento y los agentes contaminantes, así como de establecer responsabilidades administrativas o penales si corresponde.

Demuelen viviendas cerca al rio. (Foto: Andina)
Demuelen viviendas cerca al rio. (Foto: Andina)

Reacciones institucionales y demanda social

La emisión de la alerta generó una serie de requerimientos a las entidades señaladas, que hasta el momento no han ofrecido respuestas públicas concluyentes sobre el origen ni sobre los avances en la investigación. Diversos sectores sociales y ambientales han expresado inquietud por la posible afectación a la salud humana.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo mantiene su llamado a la acción y exige un cronograma claro de intervenciones, además de la publicación de los resultados de las inspecciones y análisis realizados en el cauce. “La población tiene derecho a conocer la calidad del recurso hídrico que utiliza y a recibir información oportuna en caso de alertas ambientales”, sostuvo el organismo.

defensoría del pueblo

Desafíos para la gestión ambiental y la transparencia

La situación pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el país en materia de gestión ambiental y control de la contaminación hídrica. El caso del río Rímac se convierte en un ejemplo de la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y de transparencia en la gestión de los recursos naturales.

Trabajos de enrocado en la ribera del río Rímac
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó los trabajos preventivos en el cauce del río Rímac, en medio de las alertas por el incremento de lluvias en la cuenca. - Crédito: Municipalidad Metropolitana de Lima

La Defensoría insistió en que la prevención y atención de estos incidentes demanda la colaboración efectiva de todas las instancias estatales competentes, así como la participación activa de la sociedad civil y de entidades independientes. El organismo reiteró su compromiso de continuar con la supervisión y vigilancia del caso hasta asegurar que se adopten las medidas necesarias para proteger la salud y el ambiente en Lima.

Temas Relacionados

Río RímacDefensoría del PuebloAutoridad Nacional del AguaOrganismo de Evaluación y Fiscalización AmbientalSuperintendencia Nacional de Servicios de SaneamientoMinisterio de Vivienda, Construcción y SaneamientoSedapalperu-noticias

Más Noticias

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Ecuador llega al estadio de Kansas City con la obligación de ganar y golear: la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut lo dejó sin puntos en el Grupo E, donde Alemania espera en la última fecha

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

Los ‘blanquiazules’ visitarán a los ‘carlistas’ en Trujillo y saldrán por su primer triunfo en el torneo nacional. Sigue las incidencias del vibrante choque

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

¿A qué hora ver el Ecuador vs. Curazao HOY? Horario del partido por el Grupo E del Mundial 2026

Ecuador se mide con Curazao este sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026, con transmisión en vivo por Disney+ Plan Premium

¿A qué hora ver el Ecuador vs. Curazao HOY? Horario del partido por el Grupo E del Mundial 2026

¿Dónde está Vladimir Cerrón? Ministro del Interior declara sobre su posible escondite

Las autoridades peruanas insisten en que la ubicación del líder de Perú Libre sigue siendo prioridad, al tiempo que refuerzan la cooperación internacional y renuevan equipos policiales

¿Dónde está Vladimir Cerrón? Ministro del Interior declara sobre su posible escondite

105 años, tres hijos, 12 nietos y 18 bisnietos: don Clemente celebra el Día del Padre con el secreto de su larga vida

Don Clemente atribuye su bienestar y longevidad a mantener la tranquilidad, evitar conflictos y fomentar la armonía familiar

105 años, tres hijos, 12 nietos y 18 bisnietos: don Clemente celebra el Día del Padre con el secreto de su larga vida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

¿Dónde está Vladimir Cerrón? Ministro del Interior declara sobre su posible escondite

¿Dónde está Vladimir Cerrón? Ministro del Interior declara sobre su posible escondite

Congreso bajo la lupa: ¿Conoce a cuánto asciende el millonario bono para sus trabajadores mientras millones de peruanos ganan S/ 1.130 mensual?

Nuevo fracaso de Juntos por el Perú: JEE rechaza por extemporánea la apelación para anular mesas de Argentina

Expremier Aníbal Torres denuncia irregularidades de la ONPE en segunda vuelta y cuestiona validez del voto exterior

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

ENTRETENIMIENTO

Renato Rossini Jr. advierte que lo seguirán viendo con Samahara Lobatón: “No descarto nada”

Renato Rossini Jr. advierte que lo seguirán viendo con Samahara Lobatón: “No descarto nada”

Jefferson Farfán anuncia que difundirá “pruebas” contra Magaly Medina por su servicio comunitario: “¿Están preparados?"

Carol Reali “Cachaza” anuncia su embarazo y Rafael Cardozo sorprende con esta reacción: “El amor de tu vida va a ser mamá”

El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’

Susy Díaz se molestó con Carlos Cacho y abandonó la entrevista en vivo: “No me gusta escuchar cosas negativas”

DEPORTES

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

¿A qué hora ver el Ecuador vs. Curazao HOY? Horario del partido por el Grupo E del Mundial 2026

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Con Gianluca Lapadula, así sería el ataque de Universitario en el Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 2