¿A qué hora juegan Países Bajos vs Suecia HOY? Horario en Perú del partido por el Grupo F del Mundial 2026

A qué hora juegan Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026.

El ambiente en el NRG Stadium de Houston se prepara el sábado 20 de junio para un enfrentamiento de alto voltaje entre Países Bajos y Suecia, dos selecciones de tradición en el fútbol europeo que buscarán dar un paso firme en la fase de grupos del Mundial 2026. La segunda fecha del grupo F adquiere una importancia especial, ya que los puntos empezarán a definir el futuro de ambos equipos en el certamen.

Este enfrentamiento no solo reúne a dos planteles con historia y ambición, sino también a dos estilos que suelen plantear partidos cerrados y de mucha exigencia táctica. La presión recae sobre ambos, ya que un resultado adverso podría complicar sus planes de clasificación en un grupo donde cada unidad cobra relevancia.

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¿A qué hora juega Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026?

El Países Bajos vs Suecia se disputará el sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. El partido comenzará a las 12:00 horas en Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (Miami) arrancará a las 13:00 horas.

En Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay el inicio será a las 14:00 horas; mientras que en México está previsto para las 11:00 horas. En España el pitazo inicial se dará a las 19:00 horas.

Así llegan Países Bajos y Suecia a la segunda fecha del Grupo F

Países Bajos arriba a este duelo tras un empate 2-2 ante Japón en la primera jornada, donde el equipo mostró solidez en el juego colectivo pero careció de contundencia ofensiva para desnivelar el marcador. La defensa liderada por Virgil van Dijk y el despliegue de Frenkie de Jong en la mitad de la cancha serán fundamentales para sostener la estructura ante un rival directo.

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Por su parte, Suecia goleó por 5-1 a Túnez en un partido que dejó como preocupación la lesión de Gabriel Gudmundsson. El lateral izquierdo tuvo que ser sustituido por Elliot Stroud y su presencia ante los neerlandeses es una incógnita, generando dudas en el sector defensivo del equipo escandinavo.

No obstante, los suecos afrontan el desafío con la necesidad de sumar puntos y mantener intactas sus opciones de avanzar en el grupo. Para ello cuentan con dos futbolistas que han destacado en la primera jornada como Viktor Gyokeres (1 gol y 1 asistencia) y Alexander Isak (1 gol y 2 asistencias).

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Alexander Isak y Viktor Gyokeres forman una dupla de temer en la selección de Suecia. - créditos: REUTERS/Aziz Karimov

Canal TV del Países Bajos vs Suecia por Mundial 2026

El partido entre Países Bajos y Suecia, correspondiente a la jornada 2 del Grupo F del Mundial 2026, será transmitido en Perú por DSports y su plataforma DGO. América TV ofrecerá la emisión a través de su aplicación América TV GO.

En suelo holandés, el encuentro se podrá ver por NOS y NPO 1, mientras que en territorio sueco estará disponible por TV4 y TV4 Play.

De la misma manera, Infobae realizará una cobertura digital con información previa, el minuto a minuto y otros detalles que no te puedes perder.

Países Bajos vs Suecia: posibles alineaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, Crysencio Summerville, Cody Gakpo y Donyell Malen. DT: Ronald Koeman

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Suecia: Kritoffer Nordfeldt, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Isak Hien, Alexander Bernhardsson, Elliot Stroud, Jesper Karlstrom, Benjamin Nybgren, Yasin Ayari, Alexander Isak y Viktor Gyokeres. DT: Graham Potter

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Países Bajos y Suecia se han enfrentado en 25 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y si revisamos el balance general, nos daremos cuenta de que los holandeses llevan la ventaja con 11 triunfos, contra ocho de los suecos y seis empates.

El último choque se dio el 10 de octubre del 2017, en el marco de la fecha 10 del grupo A de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de Rusia 2018. El Johan Cruyff Arena fue testigo de una victoria de los neerlandeses por 2-0 con el doblete de Arjen Robben.

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Arjen Robben le anotó un doblete a Suecia en el último choque que protagonizaron ambas selecciones. - créditos: Agencias