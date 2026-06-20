¿Dónde ver Países Bajos vs Suecia HOY? Canal TV en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026

Dónde ver Países Bajos vs Suecia HOY en vivo en Perú: canal TV del partido por fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026. (Imagen composición Infobae)

La segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 ofrece uno de los enfrentamientos más atractivos de la fase de grupos. Países Bajos y Suecia se verán las caras este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston, en un compromiso que podría empezar a definir el destino de ambos seleccionados en la competencia.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman llega con la necesidad de conseguir su primera victoria tras empatar 2-2 frente a Japón en su estreno mundialista, resultado que dejó algunas dudas pese a la reacción ofensiva mostrada por la ‘oranje’. En contraste, la escuadra de Graham Potter afronta el encuentro con mayor tranquilidad luego de golear por 5-1 a Túnez, una exhibición que la colocó entre las selecciones más destacadas de la primera jornada. Con ambos equipos apuntando a la clasificación, Houston será escenario de un choque de alta exigencia entre dos potencias europeas.

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Canal TV del Países Bajos vs Suecia en Perú por Mundial 2026

Los aficionados peruanos podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de DSports, señal que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026 para gran parte de Sudamérica. Asimismo, el compromiso estará disponible mediante la plataforma de streaming DGO para quienes prefieran verlo desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes.

Por otro lado, América TV también ofrecerá cobertura del partido mediante su aplicación América TV GO, ampliando las alternativas para los seguidores del torneo. En el plano digital, la página web de Infobae realizará una cobertura especial con la previa, análisis, declaraciones de los protagonistas y el minuto a minuto del compromiso.

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Países Bajos y Suecia se miden en Houston.

A qué hora juegan Países Bajos vs Suecia en Perú por Mundial 2026

El encuentro entre Países Bajos y Suecia se llevará a cabo este sábado 20 de junio a las 12:00 horas de Perú. En Colombia y Ecuador también podrá verse desde las 12:00 horas, mientras que en Bolivia y Venezuela comenzará a las 13:00 horas.

Por su parte, los aficionados de Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil podrán seguir las incidencias del compromiso desde las 14:00 horas. En tanto, en España el pitazo inicial está programado para las 19:00 horas. Se trata de uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la fase de grupos y podría resultar determinante en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final.

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Antecedentes entre ambas selecciones

Aunque se trata de dos selecciones habituales en las grandes competiciones internacionales, los enfrentamientos recientes entre Países Bajos y Suecia son escasos. El último duelo oficial se disputó el 10 de octubre de 2017 por las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Aquella noche, la selección neerlandesa se impuso por 2-0 gracias a un doblete de Arjen Robben. Sin embargo, el resultado no fue suficiente para que la ‘oranje’ alcanzara la repesca mundialista debido a la diferencia de goles. En el compromiso de ida de esas mismas clasificatorias, disputado en Estocolmo, ambas escuadras habían igualado 1-1.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Holanda - Japón - Estadio de Dallas, Arlington, Texas, EE.UU. - 14 de junio de 2026 Virgil van Dijk, de Holanda, marca su primer gol REUTERS/Issei Kato TPX IMÁGENES DEL DÍA

Para encontrar la última victoria sueca hay que remontarse al 11 de octubre de 2011, cuando los escandinavos derrotaron por 3-2 a Países Bajos en las Eliminatorias para la Eurocopa 2012. Aquel triunfo fue uno de los resultados más destacados de Suecia en la última década frente a un rival históricamente poderoso.

El historial reciente muestra una ligera ventaja para los neerlandeses, aunque los antecedentes reflejan partidos sumamente parejos y disputados. Además, ambos seleccionados atraviesan momentos interesantes dentro del actual Mundial. Mientras Países Bajos busca confirmar su candidatura a los puestos de privilegio y obtener su primer triunfo en el certamen, Suecia pretende ratificar las buenas sensaciones que dejó en su contundente debut frente a Túnez.

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Posibles alineaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil Van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders, Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Donyell Malen y Crysencio Summervil.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Jesper Karlström; Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Alexander Bernhards; Viktor Gyökeres y Alexander Isak.