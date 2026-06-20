¿A qué hora ver el Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci HOY? Partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga

El duelo de la segunda fecha se juega el sábado 20 de junio a las 20:00 en el estadio Mansiche de Trujillo, con público de ambos equipos y transmisión en vivo por Bicolor+ (Alianza Lima / Copa Caliente)

La Copa sigue caliente. Y es que Alianza Lima y Carlos A. Mannucci protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026, certamen que integra a clubes de la Primera y la Segunda División. El duelo se jugará en Trujillo y contará con transmisión por streaming para todo el país.

El choque está programado para el sábado 20 de junio, con sede en el estadio Mansiche, escenario que recibirá público local y visitante. La organización del club trujillano habilitó la compra de entradas en línea y difundió los precios por zonas.

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En lo deportivo, Alianza Lima llega tras igualar sin goles en su estreno ante la Universidad César Vallejo, en un compromiso que afrontó con futbolistas de la Liga 3. Mannucci, en cambio, arrancó el torneo con una derrota ajustada frente a Alianza Atlético y buscará recuperarse en casa.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Mannucci HOY?

Alianza Lima y Carlos A. Mannucci se enfrentarán en Trujillo por la segunda fecha de la Copa de la Liga. El duelo reunirá a dos equipos necesitados de sumar en el Grupo A. (Alianza Lima)

El encuentro entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci se disputará el sábado 20 de junio a las 20:00 (hora de Perú) en el estadio Mansiche, en la ciudad de Trujillo.

La programación del inicio varía de acuerdo con el país. En México comenzará a las 19:00; en Colombia y Ecuador a las 20:00; en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile a las 21:00; mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay arrancará a las 22:00.

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El Mansiche será el escenario del compromiso correspondiente a la segunda jornada del torneo. La sede trujillana albergará a ambas parcialidades, según lo informado en la previa del partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Mannucci?

El encuentro entre Alianza Lima y Mannucci contará con cobertura por streaming y acceso para ambas hinchadas en Trujillo, donde ya se difundieron los precios de las localidades. (Copa Caliente)

La transmisión del partido por la Copa de la Liga estará a cargo de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. La emisión permitirá seguir el encuentro desde dispositivos móviles y computadoras, con acceso en todo el país.

En paralelo, el club trujillano comunicó que la venta de entradas se realizará mediante la plataforma Passline. Los precios de las localidades fueron establecidos entre 25 y 45 soles, de acuerdo con la tribuna elegida.

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Los valores informados para el público son los siguientes: Popular Sur, 25 soles; Oriente, 25 soles; Occidente, 30 soles; y Butaca, 45 soles. Con esa estructura de precios, el estadio Mansiche se prepara para recibir a los hinchas en un cruce señalado como uno de los principales de la fecha.

Así les fue en la primera fecha: empate de Alianza y derrota de Mannucci

El arranque de la Copa de la Liga dejó panoramas distintos, pero una misma urgencia. Alianza Lima y Mannucci afrontarán el duelo con la obligación de ganar para no ceder terreno. (Alianza Lima)

Alianza Lima inició su participación en la Copa de la Liga 2026 con un empate 0-0 en su visita a la Universidad César Vallejo, en el estadio César Acuña Peralta. El conjunto blanquiazul afrontó ese debut con un plantel alternativo integrado por futbolistas de la Liga 3 y sostuvo el resultado ante el equipo dirigido por José Guillermo del Solar, con opciones para quedarse con el triunfo en los minutos finales.

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El desarrollo del encuentro mostró intentos de ambos lados, con pasajes en los que el equipo trujillano generó aproximaciones, aunque no logró quebrar el orden defensivo del visitante. En la segunda parte el trámite se mantuvo, con Vallejo en campo contrario y Alianza replegado por momentos. En ese contexto, el guardameta De la Cruz tuvo intervenciones decisivas para asegurar el punto.

Con ese resultado, Alianza Lima y César Vallejo sumaron un punto y quedaron ubicados en el segundo y el tercer lugar del Grupo A. El líder figura como Alianza Atlético con tres unidades, mientras que el último puesto corresponde a Carlos Mannucci.

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El cuadro trujillano, rival de los íntimos en la segunda fecha, llega tras caer por la mínima diferencia ante Alianza Atlético. Con ese antecedente, Mannucci intentará conseguir una victoria que le permita salir de los últimos lugares de la tabla en un grupo en el que también compiten Alianza Lima, César Vallejo y Alianza Atlético.