Hijo de Mario Liberti revela el sacrifició que hicieron el conductor y su esposa cuando migraron a EEUU: “Mi padre era chofer y mi madre limpiaba casas”

El regreso de Salvatore Liberti a Perú, tras dos décadas en Estados Unidos, ha generado interés no solo por su trayectoria como guía de respiración curativa, sino por la historia familiar que compartió recientemente en sus redes. En una publicación de TikTok, Liberti relató el sacrificio que realizaron sus padres, Mario Liberti y Gianina Gurecky, figuras reconocidas de la televisión peruana de los 90’s, al migrar en busca de un futuro mejor.
Según contó, la vida de la familia dio un giro radical en agosto de 2004. “Mis padres sacrificaron todo para llevarnos a Estados Unidos. Veinte años después, he vuelto a Perú”, explicó. Mario Liberti, conductor de recordados programas como ‘Fantástico’ y ‘Aló Gisela’, y Gianina Gurecky, bailarina y también referente televisiva, gozaban de reconocimiento y estabilidad en Lima. Sin embargo, la decisión de emigrar implicó dejar atrás esa vida para enfrentarse a una realidad completamente distinta.
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Conductor dejó atrás la fama
Al llegar a Miami,la fama quedó en el pasado. “Mi papá fue chófer. Mi mamá limpiaba casas. Era una experiencia muy humilde. Nos fuimos de un departamento grande en San Isidro a un solo cuarto, un camarote para cuatro personas”, recordó Salvatore Liberti en su video. Pronto después de la mudanza, sus padres se separaron, lo que sumó desafíos adicionales al proceso de adaptación. El joven describió este periodo como una etapa marcada por la resiliencia y la necesidad de reconstruirse lejos de casa.
Salvatore Liberti compartió cómo sus padres, figuras de la televisión, dejaron el éxito para empezar de cero en Miami. TikTok
A pesar de la adversidad, Salvatore encontró inspiración en el esfuerzo de sus padres. La experiencia de haberlo perdido todo y comenzar de cero en otro país marcó profundamente su visión de vida y su vocación. En Estados Unidos, Liberti estudió Comunicaciones y Retórica en la Florida Atlantic University y, a los 17 años, se interesó por el desarrollo personal, influenciado por figuras como Tony Robbins y Rock Thomas.
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Ese interés lo llevó a especializarse en técnicas de respiración y bienestar. En 2020, mientras residía en Los Ángeles, fundó Liberty Breathwork, un servicio de respiración guiada y meditación que fusiona prácticas espirituales como el Reiki y el Kundalini Yoga. Desde entonces, ha dirigido más de cien eventos y talleres en ciudades como Miami, Los Ángeles, Oslo y Lima, guiando a más de mil personas en procesos de transformación personal.
Hijo de Mario Liberti regresó a Perú
Ahora, con más de cinco años de experiencia, Salvatore Liberti regresó a su país natal para compartir las herramientas que desarrolló durante su recorrido internacional.
La decisión de volver a Perú responde a un proceso de reconexión con sus raíces y al deseo de contribuir al bienestar de la comunidad local. Liberti explica que existen varias razones detrás de su retorno. Por un lado, el costo de vida en Perú resulta más accesible en comparación con Estados Unidos. Por otro, la cultura, la gastronomía y la diversidad natural del país ofrecen un entorno que valora profundamente. Finalmente, percibe en el Perú una oportunidad de crecimiento personal y profesional, motivado por el interés creciente en prácticas de autoconocimiento y sanación.
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“Por fin encontré mi camino de sanación y mi llamado para ayudar a las personas”, expresó Salvatore en su video. Su enfoque se sustenta en la filosofía de que “tú eres tu mejor sanador”, y aspira a fomentar el autocuidado y la búsqueda de equilibrio emocional a través de la respiración consciente.
El propio comunicador reconoce que sus padres celebran su regreso a Lima y su reconexión con la cultura y la familia. “Mis padres están felices por mí, que he vuelto a mi país, he conectado con mis raíces y estoy feliz haciendo lo que amo”, concluyó.
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