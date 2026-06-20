Jefferson Farfán anuncia que difundirá “pruebas” contra Magaly Medina por su servicio comunitario: “¿Están preparados?"

El exfutbolista Jefferson Farfán aparece sentado en su residencia con documentos que detallan pruebas del incumplimiento de Magaly Medina en su trabajo comunitario, visible en el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jefferson Farfán volvió a alimentar su enfrentamiento público con Magaly Medina y anunció que pronto difundirá “pruebas” sobre el supuesto incumplimiento del servicio comunitario que, según él, la conductora no habría realizado como corresponde.

La noche del viernes 19 de junio, el exfutbolista publicó un mensaje en sus historias de Instagram que fue leído como una advertencia directa en medio del conflicto. “Paciencia. Ya está llegando la hora, están preparados? si o noooo?”, escribió.

El post llegó días después de una seguidilla de mensajes en redes y declaraciones en televisión, donde Farfán insiste en que tiene evidencia y Medina, junto a su abogado, sostiene que las acusaciones carecen de sustento y podrían derivar en acciones legales.

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“¿Están preparados?”: el mensaje con el que Farfán promete evidencias

La publicación se sumó a la estrategia comunicacional que Farfán ha sostenido durante la semana: mensajes cortos, tono desafiante y referencias a un material que todavía no hace público, pero que —según su versión— respaldaría sus afirmaciones sobre inconsistencias en las jornadas comunitarias de Medina.

La frase “ya está llegando la hora” alimentó la expectativa en redes, donde sus seguidores interpretaron que el exjugador estaría por revelar videos, registros o documentación para reforzar su denuncia.

En el trasfondo de su postura se repite una idea: Farfán ha insistido en que existen documentos con firma y huella que, según él, no reflejarían un cumplimiento real, y por eso exige respuestas “sí o no” sobre horas específicas.

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El exfutbolista ha insistido en que tiene “respaldo” y que revelará material sobre el servicio comunitario de la conductora.

La versión de Magaly Medina: “No hemos sido notificados”

Desde el lado de la conductora, la postura se ha mantenido: asegura que está cumpliendo con lo ordenado por las autoridades y que no tiene por qué responder a presiones mediáticas.

En su programa, Medina también ha señalado que, hasta el momento, no ha recibido notificación oficial del juzgado respecto a lo que Farfán afirma haber presentado. En esa misma línea, ha advertido que, si él no sustenta sus acusaciones, impulsará acciones legales.

El caso, por ahora, se mueve en dos planos: el judicial, donde Medina exige que todo se formalice y se notifique; y el mediático, donde Farfán insiste con mensajes y adelantos de “pruebas”.

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El abogado Fernando Ugaz afirmó en ATV que Jefferson Farfán no tiene pruebas ni evidencias sobre las acusaciones contra Magaly Medina.

El abogado Fernando Ugaz: “Es absolutamente falso”

El jueves 18 de junio, en 'Magaly TV La Firme’, la defensa de Medina salió a responder punto por punto. Su abogado, Fernando Ugaz, negó de manera categórica la versión de Farfán y descartó el relato de que la conductora habría estado solo “seis minutos” en el lugar de servicio comunitario.

“Es absolutamente falso”, sostuvo Ugaz al referirse al supuesto incumplimiento, y añadió que, según su versión, el cumplimiento se ha realizado con validación oficial, firmas y huellas, y que no existe notificación judicial hasta ese momento.

Ugaz también afirmó que Farfán no tendría pruebas: “Él no tiene evidencias”, dijo, y calificó su accionar como presión pública. La defensa sostuvo que espera que el juzgado “corra traslado” de lo que Farfán habría presentado, para responder dentro del expediente.

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La conductora Magaly Medina entrevista a su abogado, el Dr. Fernando Ugaz, para discutir las recientes declaraciones del futbolista Jefferson Farfán. El letrado califica el hecho como un 'caso clásico de presión mediática' y asegura que Farfán no tiene pruebas. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Un conflicto que se intensifica y se traslada a redes

El mensaje de “¿están preparados?” confirma que la disputa no se enfría. Al contrario: cada publicación en Instagram se convierte en un nuevo capítulo, con repercusión inmediata en televisión y plataformas digitales.

Mientras Farfán alimenta la narrativa de que revelará pruebas, la otra parte sostiene que el cumplimiento existe, que hay validación de autoridades y que la discusión debe resolverse en el expediente, no en historias de Instagram.

Por ahora, lo único concreto es el anuncio de Farfán: promete material y deja abierta una pregunta que, en la práctica, funciona como teaser del próximo round.