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El contundente mensaje de Cristiano Ronaldo tras la polémica que se desató en Portugal sobre su rendimiento

La estrella del equipo decidió publicar en sus redes sociales un posteo con el plantel tan simple como tajante

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El posteo grupal de Cristiano: "Siempre unidos"
El posteo grupal de Cristiano: "Siempre unidos"

En medio de los rumores sobre tensiones internas y el creciente clima de polémica que rodea a la selección de Portugal durante el Mundial, Cristiano Ronaldo decidió manifestarse públicamente.

Luego de ser foco de cuestionamientos por el rendimiento del equipo y su actuación personal en el empate ante la República Democrática del Congo, el capitán luso optó por enviar una señal de positivismo a través de sus redes sociales: publicó una fotografía grupal junto a varios de sus compañeros, todos sonrientes, acompañada de la frase “Siempre unidos”. Luego subió una Storie con referencia a su carrera en la selección portuguesa y escribió: “Enfócate en lo que puedes controlar”.

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La publicación de CR7 se conoció después de las críticas y debates en torno a su figura y la dinámica interna del seleccionado portugués. El empate 1-1 ante el combinado africano no solo decepcionó a los fanáticos sino que también puso bajo la lupa el funcionamiento colectivo y el liderazgo del delantero. Generó una grieta entre la prensa y un sector de la hinchada que cuestionaron el aporte del goleador, y los seguidores más fieles salieron en su defensa.

Uno de los puntos de mayor tensión se originó tras las declaraciones malinterpretadas de João Neves, uno de los que aparece en la imagen compartida por Ronaldo.

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Según el diario O Jogo, al ser consultado por el rol del del atacante, el mediocampista afirmó: "Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección, pero en este momento, creo que tanto él como todos los demás lo ven como un compañero más que viene a echar una mano; no es diferente de los demás y va a aportar lo mismo que todos los demás. Estamos muy unidos y eso, a largo plazo, marcará la diferencia. Este empate no va a desanimarnos”.

Como es habitual, la figura de CR7 ya había generado polémica en la previa. Cuando le preguntaron por su condición física antes de partir a Estados Unidos, el legendario goleador de 41 años fue desafiante: “Físicamente estoy bien, ¿no has visto los partidos?”. Luego, exhibió su físico en la playa.

Cristiano Ronaldo durante el entrenamiento de este viernes (REUTERS/Marco Bello)
Cristiano Ronaldo durante el entrenamiento de este viernes (REUTERS/Marco Bello)

Esta declaración fue interpretada en redes sociales como una reducción de la jerarquía del ex Real Madrid y desató una ola de críticas hacia Neves. Tanto que su última publicación en Instagram superó los 249 mil comentarios y cosechó más de 536 mil “me gusta”, siendo que los anteriores posteos del jugador del Paris Saint Germain contaban con no más de 7 mil comentarios.

La polémica alcanzó también a figuras cercanas a los jugadores. Madalena Aragão, pareja de Neves y figura pública en Portugal, restringió los comentarios en su cuenta de esa misma red social ante la cantidad de mensajes negativos que recibió, muchos de ellos defendiendo la figura del futbolista del Al-Nassr.

El impacto de la controversia se extendió al resto del plantel. Otro de los referentes como Bruno Fernandes también quedó involucrado tras dejar un emoji de corazón en la publicación de Neves. Además, el mediapunta del Manchester United recibió señalamientos por la falta de conexión con el capitán en jugadas puntuales.

A la discusión también se sumó el periodista de El Chiringuito Edu Aguirre, amigo de CR7, quien planteó que “los portugueses deberían exigir al resto de jugadores, a ese súper mediocampo, la mitad de personalidad y carácter ganador que tiene Cristiano”.

CR7 quedó en el centro de las críticas tras el empate con RD Congo (REUTERS/Marco Bello)
CR7 quedó en el centro de las críticas tras el empate con RD Congo (REUTERS/Marco Bello)

En medio de todo esto, al mismo tiempo, Katia Aveiro, una de las hermanas de Ronaldo, apoyó con un “like” un post que cuestionaba el rendimiento de Fernandes con la camiseta de la selección. Por si fuera poco, también se viralizó una supuesta historia de Instagram de ella atacando al plantel portugués, pero ese posteo no figura actualmente entre sus publicaciones.

En medio de este escenario mediático, el combinado luso volverá a presentarse el próximo martes 23 de junio desde las 14 de Argentina ante Uzbekistán en la segunda fecha de un Grupo K que lidera Colombia con 3 puntos.

CR7 buscará romper una racha negativa: acumula diez encuentros consecutivos entre Eurocopas y Mundiales sin convertir.

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