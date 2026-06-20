Magaly Medina difunde audios de ‘Cri Cri’ con confesiones de amor a otra mujer: “Entiende que yo te amo”

Primo de Jefferson Farfán afirma estar enamorado de otro en audio. Foto referencial/ El Valor de la Verdad

La periodista Magaly Medina presentó en su programa los audios de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como “Cri Cri”, donde el exintegrante de La Granja VIP se muestra abiertamente enamorado de Marieta Chumpitaz, la mujer que asegura haber mantenido una relación con él. Los audios, entregados por la propia Chumpitaz, contienen declaraciones de afecto y promesas de futuro, además de referencias a un embarazo que no se concretó.

Según detalló Magaly Tv La Firme, Marieta Chumpitaz proporcionó los registros de voz para demostrar la relación que mantuvo con Martínez Guadalupe. En uno de los fragmentos difundidos, el primo del futbolista Jefferson Farfán expresa: “Yo te amo, entiende que yo te amo. Acá el amor es grande (…) no quiero largarme de tu vida, no quiero largarme de tu lado, porque tenemos una química de p* que así nomás no se encuentra. Te amo como m*”, una declaración que refuerza la versión de un vínculo afectivo más allá de una amistad.

PUBLICIDAD

En otros pasajes, Martínez Guadalupe insiste en la importancia de la relación y asegura que la mujer seguiría presente en su vida, incluso si ambos decidieran caminos distintos. “Tú para mí eres importante y no te vas a alejar de mí, así tú hagas tu vida, así yo quiera hacer la mía, así me quiera largar a otro país, tú no te vas a alejar de mí, no te vas a ir de mi lado”, afirma el exintegrante del reality.

La periodista Magaly Medina enfatizó que la difusión de estos materiales responde a la necesidad de transparentar las circunstancias y negó que su equipo haya buscado “sembrar” a Martínez Guadalupe. “Fue la propia Marieta quien nos entregó las pruebas”, remarcó la conductora en su espacio televisivo, resaltando el carácter testimonial de los registros.

PUBLICIDAD

‘Cri Cri’ difunde audio de supuesto reportero de Magaly Medina y sugiere que lo “sembraron”. YouTube: ¿Y, qué?

Conversaciones íntimas y un embarazo frustrado

De acuerdo con los testimonios presentados por Magaly Tv La Firme, Marieta Chumpitaz aseguró que vivió dos embarazos, y que ambos dialogaban con frecuencia sobre el futuro de su hijo. Según los audios difundidos, la pareja incluso había elegido el nombre de la criatura. “Ayrthon nace porque nace, te vas a la m*”, se escucha decir a Martínez Guadalupe en otro de los mensajes, lo cual evidencia la existencia de un proyecto de vida en común que finalmente no se concretó.

La entrega de estos materiales por parte de Chumpitaz buscó, según explicó Medina, desmentir cualquier intento de manipulación mediática o de fabricación de algún escándalo sin fundamento. A lo largo de la emisión, la periodista reiteró que la información provino de la propia involucrada y no de una investigación encubierta por parte de su equipo.

PUBLICIDAD

Esposa de Cri Cri afectada

Luego de que el caso se hiciera público, Cristian Martínez Guadalupe ofreció declaraciones en el programa “Detrás de cámaras”, donde abordó el impacto de la controversia en su entorno familiar. El ex articipante de La Granja VIP evitó profundizar sobre los detalles, argumentando respeto por los involucrados, aunque deslizó que, de poder hablar con mayor libertad, el público comprendería mejor la situación.

Consultado por el conductor Kurt Villavicencio sobre el estado de su relación matrimonial, Martínez Guadalupe reconoció que la situación afectó profundamente a su esposa.

‘Cri Cri’. YouTube: ¿Y, qué?

“Ella está dolida por lo que ha pasado, y le he explicado la realidad de todo, le dolió bastante cuando salió el video en ese programa, y yo ahorita me doy cuenta que han querido sembrarme... no hay pruebas, solo ese video, caminé con la chica, salí con ella un momento, en el momento en el que estuve retomando una relación con la mamá de mis hijos, pero, es que si yo te explicaría me entenderías, no quiero hablar mucho porque no quiero lastimar”, expresó el primo de Farfán en la entrevista.

PUBLICIDAD

El exfutbolista reiteró su pedido de disculpas públicas a su esposa, a sus hijos, a su suegra y a su círculo cercano. Manifestó que la exposición mediática resultó especialmente dolorosa para su pareja y que su reacción inicial fue de aislamiento. “He pedido disculpas a mi esposa, a mis hijos, a mi suegra y a mis amistades porque es más vergonzoso para ella que para mí, yo he tenido una vergüenza que no quería ni salir, no he salido dos días casi”, relató en el programa.

En el mismo espacio, Martínez Guadalupe explicó que se encuentra en un proceso de diálogo con la madre de sus hijos, con el objetivo de reconstruir la confianza y retomar la relación. “Sigo con ella conversando para solucionar y hacer crecer nuestro amor. Sí quiero y deseo retomar la relación y va ser así, todo lo que voy hacer es por ella y por mis hijos”, concluyó el exintegrante de La Granja VIP, según recogió Magaly Tv La Firme.

PUBLICIDAD

‘Cri Cri’ difundió en su streaming Ya, ¿y? un audio que atribuye a un supuesto reportero de Magaly TV La Firme y en el que se habla de “cagar el plan” y de “mejor hagámosle un ampay”. El primo de Jefferson Farfán sugirió que quisieron “sembrarlo” y que el objetivo era captar un beso para exponer un romance.