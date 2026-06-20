Corte de agua para este lunes 22 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Las autoridades aconsejaron a los vecinos de Lima mantenerse informados y aplicar medidas de ahorro de agua en sus viviendas - Créditos: Andina.

Sedapal anunció un corte programado del servicio de agua potable en distintos puntos de Lima Metropolitana. La empresa estatal indicó que la medida alcanzará a viviendas y locales comerciales, y respondió a labores de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La entidad detalló que la suspensión se ejecutará por etapas, de modo que el impacto se dará de forma gradual según el cronograma establecido. Los usuarios de los distritos comprendidos, agregó, ya fueron notificados con las fechas previstas y las ubicaciones específicas donde se interrumpirá el abastecimiento.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

A. H. Los Jardines de Santa Clara - Esquema Piérola

Mzs. A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Asoc. Hijos de Collanac Señor de Muruhuay - Esq. Piérola

Asoc. P.V. Señor de Huayllay Grande - Esq. Piérola

Asoc. Segundo Mercado López - Esq. Piérola

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

San Juan de Lurigancho

Agrup. Las Vegas 2da etapa de Santa María

Agrup. Familiar Las Vegas de Santa María

Agrup. Familiar Las Vegas II de Santa María

Agrup. Familiar Las Vegas III de Santa María

Hora: 12 m - 10 p. m.

La empresa habilitó el Aquafono, al (01) 317-8000, para absolver consultas y recibir reportes de incidencias relacionadas con problemas ocasionados por la suspensión del agua potable.

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Además, Sedapal aseguró que comunicará a tiempo el progreso de la restitución del servicio y aconsejó a los usuarios revisar solo sus canales oficiales para acceder a información verificada.

El corte está programado para este lunes 22 de junio - Créditos: Andina.

Consejos ante el corte de agua

Almacena agua con anticipación en recipientes limpios y con tapa para consumo y preparación de alimentos

Separa un volumen exclusivo para higiene y limpieza del hogar

Hierve el líquido destinado a beber si no cuentas con agua embotellada

Llena baldes para descarga del inodoro y uso básico en el baño

Reduce el consumo y prioriza necesidades esenciales durante las horas sin servicio

Revisa y cierra llaves para evitar pérdidas cuando el suministro retorne

Mantén lavados los recipientes y no mezcles agua nueva con reservas antiguas

Protege el agua guardada del sol y de fuentes de contaminación

Evita lavar ropa o autos durante la suspensión para no agotar la reserva

Coordina con familiares o vecinos el apoyo a adultos mayores o personas con discapacidad

Ten a la mano toallas húmedas y alcohol en gel para higiene temporal

Sigue solo canales oficiales para conocer horarios y avances de la reposición

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.

Funciones de Sedapal

Garantizar la captación, tratamiento y distribución de agua potable para la población.

Administrar y operar los sistemas de alcantarillado sanitario en Lima y Callao.

Realizar el mantenimiento y ampliación de la infraestructura de agua y saneamiento.

Ejecutar proyectos para mejorar y ampliar la cobertura de los servicios básicos.

Supervisar la calidad del agua suministrada a los usuarios.

Promover el uso responsable y eficiente del agua mediante campañas de sensibilización.

Atender emergencias, reclamos y solicitudes relacionadas con los servicios de agua y desagüe.

Contribuir a la protección del medio ambiente mediante el tratamiento de aguas residuales.