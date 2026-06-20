Corte de agua para este lunes 22 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal anunció un corte programado del servicio de agua potable en distintos puntos de Lima Metropolitana. La empresa estatal indicó que la medida alcanzará a viviendas y locales comerciales, y respondió a labores de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
La entidad detalló que la suspensión se ejecutará por etapas, de modo que el impacto se dará de forma gradual según el cronograma establecido. Los usuarios de los distritos comprendidos, agregó, ya fueron notificados con las fechas previstas y las ubicaciones específicas donde se interrumpirá el abastecimiento.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
A. H. Los Jardines de Santa Clara - Esquema Piérola
Mzs. A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Asoc. Hijos de Collanac Señor de Muruhuay - Esq. Piérola
- Asoc. P.V. Señor de Huayllay Grande - Esq. Piérola
- Asoc. Segundo Mercado López - Esq. Piérola
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Agrup. Las Vegas 2da etapa de Santa María
- Agrup. Familiar Las Vegas de Santa María
- Agrup. Familiar Las Vegas II de Santa María
- Agrup. Familiar Las Vegas III de Santa María
Hora: 12 m - 10 p. m.
La empresa habilitó el Aquafono, al (01) 317-8000, para absolver consultas y recibir reportes de incidencias relacionadas con problemas ocasionados por la suspensión del agua potable.
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Además, Sedapal aseguró que comunicará a tiempo el progreso de la restitución del servicio y aconsejó a los usuarios revisar solo sus canales oficiales para acceder a información verificada.
Consejos ante el corte de agua
- Almacena agua con anticipación en recipientes limpios y con tapa para consumo y preparación de alimentos
- Separa un volumen exclusivo para higiene y limpieza del hogar
- Hierve el líquido destinado a beber si no cuentas con agua embotellada
- Llena baldes para descarga del inodoro y uso básico en el baño
- Reduce el consumo y prioriza necesidades esenciales durante las horas sin servicio
- Revisa y cierra llaves para evitar pérdidas cuando el suministro retorne
- Mantén lavados los recipientes y no mezcles agua nueva con reservas antiguas
- Protege el agua guardada del sol y de fuentes de contaminación
- Evita lavar ropa o autos durante la suspensión para no agotar la reserva
- Coordina con familiares o vecinos el apoyo a adultos mayores o personas con discapacidad
- Ten a la mano toallas húmedas y alcohol en gel para higiene temporal
- Sigue solo canales oficiales para conocer horarios y avances de la reposición
Funciones de Sedapal
- Garantizar la captación, tratamiento y distribución de agua potable para la población.
- Administrar y operar los sistemas de alcantarillado sanitario en Lima y Callao.
- Realizar el mantenimiento y ampliación de la infraestructura de agua y saneamiento.
- Ejecutar proyectos para mejorar y ampliar la cobertura de los servicios básicos.
- Supervisar la calidad del agua suministrada a los usuarios.
- Promover el uso responsable y eficiente del agua mediante campañas de sensibilización.
- Atender emergencias, reclamos y solicitudes relacionadas con los servicios de agua y desagüe.
- Contribuir a la protección del medio ambiente mediante el tratamiento de aguas residuales.
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