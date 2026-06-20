Quiénes son los 60 senadores, 130 diputados y 5 parlamentarios andinos proclamados por el JNE

Congreso de la República de Perú. (Foto: Agencia Andina)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente a los parlamentarios electos que integrarán el nuevo Congreso de la República durante el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó en sesión pública, en la histórica casona del JNE de Jesús María, y fue presidida por el titular del JNE, Roberto Burneo Bermejo, y los miembros que conforman el Pleno del organismo electoral.

La nueva representación estará conformada por 60 senadores, 130 diputados y los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, tras los resultados de la primera vuelta electoral realizada el pasado 12 de abril.

La distribución de escaños estará conformada por seis organizaciones políticas que superaron la valla electoral. Entre las bancadas figuran Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación - AN.

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¿Quiénes son los 60 senadores?

El JNE proclamó a los 60 senadores que integrarán la Cámara de Senadores para el periodo 2026-2031, distribuidos entre el distrito nacional único y los distritos regionales.

Fuerza Popular (7)

Miguel Torres, Martha Chávez, Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez, Martha Moyano, César Astudillo y Carlos Masías.

Juntos por el Perú (5)

José Mercedes Castillo, Silvana Robles, Jaime Quito Sarmiento, Saúl Armacanqui e Iber Maraví.

Partido del Buen Gobierno (5)

Flavio Figallo, Patria Itúrregui, Susana Matute, Carlos David Caballero y Jorge Octavio Gavidia.

Renovación Popular (5)

Rafael López Aliaga, Alejandro Muñante, Katherine Ampuero, Lourdes Alcorta y Estanislao Mancha Pineda.

Partido Cívico Obras (5)

Daniel Barragán, Agripina María del Pilar Flores, Walter Gagó y Roger Astucuri.

Ahora Nación (4)

Alfonso López Chau, Jaime Delgado, Ruth Luque y Mirtha Vásquez.

Senadores por distrito múltiple

Amazonas: José Arista (Fuerza Popular)

Áncash: Nilsa Chacón (Fuerza Popular)

Apurímac: Andrés Ramos (Juntos por el Perú)

Arequipa: Juver Flores (Buen Gobierno)

Ayacucho: Humberto Morales (Juntos por el Perú)

Cajamarca: Segundo Tapia (Fuerza Popular)

Callao: Jack Rodrich (Fuerza Popular)

Cusco: Wilfredo Verano (Juntos por el Perú)

Huancavelica: Joaquín Yauri (Juntos por el Perú)

Huánuco: Serafín Luján (Juntos por el Perú)

Ica: Rafael Yamashiro (Fuerza Popular)

Junín: David Jiménez (Fuerza Popular)

La Libertad: Víctor Flores (Fuerza Popular)

Lambayeque: Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular)

Lima Metropolitana: Francisco Giampietri (Fuerza Popular), Milagros Jáuregui (Renovación Popular), Marco Miyashiro (Fuerza Popular), Nora Bonifaz (Buen Gobierno)

Lima Provincias: Hernán Valdez (Fuerza Popular)

Loreto: Juan Carlos del Águila (Fuerza Popular)

Madre de Dios: Hugo Cahuana (Juntos por el Perú)

Moquegua: Víctor Cutipa (Juntos por el Perú)

Pasco: Percy Osorio (Juntos por el Perú)

Peruanos en el extranjero: Miguel Velásquez (Renovación Popular)

Piura: Karla Schaefer (Fuerza Popular)

Puno: José Chipana (Juntos por el Perú)

San Martín: Víctor Noriega (Fuerza Popular)

Tacna: Juana Ticona (Partido Cívico Obras)

Tumbes: Héctor Ventura (Fuerza Popular)

Ucayali: Jorge Velásquez (Fuerza Popular)

¿Quiénes son los diputados electos?

Conteo oficial de votos para Senado y Diputados se publica de forma progresiva tras cierre de mesas. (Foto: Agencia Andina/JNE)

La autoridad electoral también proclamó a los 130 diputados que integrarán la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2031, distribuidos por circunscripciones regionales y distritales.

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Amazonas

Royser Castro Grandez (Fuerza Popular), Mery Eliana Infantes Castañeda (Fuerza Popular).

Áncash

Luzmila María del Carmen Gamarra Pita (Fuerza Popular), Carlos Alberto Domínguez Herrera (Fuerza Popular), Daniel Varas Seguín (Juntos por el Perú), José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nación), Edgar Alvarón de la Cruz (Obras).

Apurímac

Jesús Pérez Alcahuamán (Juntos por el Perú), Luz Soto Ferrari (Juntos por el Perú).

Arequipa

Edgar González Polar (Buen Gobierno), Gloria Hirache Pizarro (Buen Gobierno), Christian Aranda Vásquez (Renovación Popular), Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación), Amalia Palomino Pacheco (Juntos por el Perú), Luis Aurelio Masco Cáceres (Juntos por el Perú).

Ayacucho

Alejandro Manay Pillaca (Juntos por el Perú), Pilar Sulca Castillo (Juntos por el Perú), Freshman Buitron Martínez (Ahora Nación).

Cajamarca

Yenifer Noelia Paredes Navarro (Juntos por el Perú), Gabriel González Delgado (Juntos por el Perú), Jessica Guevara Ramírez (Juntos por el Perú), Luis Ángel Jibaja Ramos (Juntos por el Perú), Juan Villanueva Calderón (Juntos por el Perú), Segundo Ticlla Rafael (Fuerza Popular).

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Callao

Auristela Obando Morgan (Fuerza Popular), Ángel Bobadilla Galindo (Fuerza Popular), Carlos Yalta Sotelo (Renovación Popular), Fernando García Huby (Buen Gobierno).

Cusco

Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú), Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), César Holguín Loaiza (Ahora Nación), Edwin Espinoza Huillca (Buen Gobierno), Heber López Letona (Obras).

Huancavelica

Catherin Norma Palomino Casavilca (Juntos por el Perú), Héctor Guillén Valencia (Juntos por el Perú).

Huánuco

Yuli Ambrosio Domínguez (Juntos por el Perú), Marco Flores Valdizán (Juntos por el Perú), Karina Beteta Rubin (Fuerza Popular).

Ica

Mady Yonz Núñez (Renovación Popular), Carlos Alberto Zegarra Sánchez (Fuerza Popular), José Yataco Torrealva (Obras), Lila Prado Vallejos (Buen Gobierno).

Junín

César Muedas Balbiese (Ahora Nación), Marlon Aguirre Ramos (Juntos por el Perú), Ana Patiño Urco (Fuerza Popular), Máximo Peralta Jorpa (Obras), Carmen Duarte Patiño de Pezet (Buen Gobierno).

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La Libertad

Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular), Leticia Leiva Baylón (Fuerza Popular), Geanmarco Quezada Castro (Fuerza Popular), Diego Bazán (Renovación Popular), Marino Lavado Valdivia (Juntos por el Perú), Nora Llaque Linares (Buen Gobierno), Demetrio Valqui Calderón (Obras).

Lambayeque

Marvin Palma Mendoza (Fuerza Popular), Javier Alejandro Castro Cruz (Fuerza Popular), Liliana Milagros Takayama (Fuerza Popular), Ernesto Zunini (Juntos por el Perú), Segundo Castrejón Fernández (Buen Gobierno).

Lima Metropolitana

Norma Yarrow Lumbreras, José Isidro Baella Malca, Roxana Rocha Gallegos, Javier Cipriani Thorne, Gustavo Segura Figueroa, Frank Krklec Torres, Paola Isabel Martínez Paitán, Leo Miguel De Paz Lancho, Aldo Antonio Bravo Quispe, Cecilia Isabel Chacón De Vettori, Diethell Columbus, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Pier Figari Mendoza, Marco Antonio Pacheco Quispe, Pierangeli Daniela Dodero, Flor de Jesús Meza Rivera, Óscar Reto Otero, Nathaly Molina Soto, Luis Quispe Candia, Hilda Fernández La Torre, Jessica Benítez Barrionuevo, Rossana Alayza Macera, Romina Uribe Sáenz, Harvey Colchado Huamaní, Indira Huilca Flores, Bernardino Manrique Olivera, Ángel Meneses Crispín, Jeenny Samanez González, Víctor Piñan Mamani, Andrea Dayna Medina Stein, Raúl Jesús Camargo Porta, Giannina Avendaño Vilca.

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Lima Provincias

Gladys Andrade De Álvarez, Alexander Salas Rivera, Arturo Eusebio Padilla, Milagros Karina Santa Vera.

Peruanos en el extranjero

Jorge Zeballos Aponte, Liz Mendoza Bernedo.

Loreto

Nary Pinasco Montenegro, César Vidaurre Floridas, Ana Yuffra Lugo, Azucena Isla Rojas.

Madre de Dios

Jaime Holguín Aguirre, Haydée Poma Huamani.

Moquegua

Graciela Chipana Condori, Nery Fernández Nina.

Pasco

Jhon Valqui Ordóñez, Kim Tami Muñoz.

Piura

César Manuel Revilla Villanueva, Eduardo Enrique Castillo Rivas, Carmela Paucará Paxi, María Silupu Inga, Félix Chang Apuy, Miguel Huamán Cornejo, Enrique Albañil Carmona.

Puno

Jessica Pérez Quispe, César Tito Rojas, Remigio Condori Flores, Helard Sonco Villanueva, Dina Hancco Hancco.

San Martín

lver Peña Córdova, Jacqueline Tapullima Insapillo, Luis Alegría García, Francisco Gatica Vega.

Tacna

Svieta Fernández González, Juan César Cabrera Nieto.

Tumbes

Rafael Celiz Castillo, María Ramos Rosales.

Ucayali

Jessica Navas Sánchez, Jaime Abensur Pinasco, Oswar Cahuaza Mitivire.

¿Quiénes son los parlamentarios andinos?

Luis Fernando Galarreta Velarde (Fuerza Popular)

Paul Percy Fernández Bravo (Juntos por el Perú)

Marcio Marino Bendezu Echevarría (Partido del Buen Gobierno)

Maali Olga Betty Del Pomar Saettone (Renovación Popular)

Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino (Partido Cívico Obras)