¿Dónde está Vladimir Cerrón? Ministro del Interior declara sobre su posible escondite

Un segmento de noticias presenta una entrevista en estudio con José Zapata, identificado como el Ministro del Interior. El ministro aborda temas relacionados con operativos policiales y la eventual captura de Vladimir Cerrón. El video es parte del programa "Hablemos Claro" de Exitosanoticias. Se observa a dos hombres sentados en un set de televisión, uno con micrófono. La pantalla incluye titulares informativos en un cintillo inferior.

La ubicación de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre con orden de captura, sigue bajo reserva oficial mientras el Ministerio del Interior asegura que su localización es prioridad dentro de los operativos nacionales. El ministro del Interior, José Zapata, declaró en entrevista con Exitosa que las autoridades continúan con acciones para ubicar a personas con requisitoria vigente en el país, y resaltó que existen miles de ciudadanos en esa condición.

Según el propio titular del Ministerio del Interior (Mininter), la policía mantiene esfuerzos constantes y simultáneos para cumplir con todas las órdenes judiciales en curso. Zapata evitó dar detalles específicos sobre el paradero de Cerrón, pero insistió en que la persecución de requisitoriados es tarea diaria de la institución. Las declaraciones recogidas en la entrevista fueron replicadas ampliamente por varios medios nacionales.

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El caso Cerrón en el contexto de la seguridad nacional

La situación de Vladimir Cerrón permanece como uno de los desafíos visibles para la Policía Nacional. En palabras del ministro, la institución no solo prioriza este caso, sino que ejecuta múltiples operativos en paralelo para cumplir con las órdenes de captura pendientes. El funcionario insistió en que existen “miles y miles de requisitoriados”, lo que exige un esfuerzo continuo y coordinado de las fuerzas policiales en todo el territorio.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene la meta de reducir los índices de criminalidad, actualizar los recursos policiales y fortalecer la cooperación internacional, en un contexto marcado por la expectativa sobre la localización y detención de figuras con procesos judiciales pendientes.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú revisan un mapa sobre el capó de un patrullero durante un operativo de búsqueda en una zona urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategia de seguridad ciudadana: metas y avances

En el mismo diálogo, Zapata explicó que el Gobierno se ha propuesto reducir en dos puntos la tasa de criminalidad vinculada a la seguridad ciudadana. Esta meta se enmarca en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y lucha contra el crimen, un programa que, según el funcionario, también busca dejar una hoja de ruta para la próxima administración.

El ministro aseguró que se observa un avance concreto en los indicadores durante el año en curso. Destacó que la sostenibilidad de estos resultados constituye el mayor desafío para la cartera. Como parte de la estrategia global, se está cerrando la brecha de vehículos patrulleros, pues la prevención es considerada un pilar fundamental para disminuir la sensación de inseguridad en las calles.

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La imagen muestra una flota de vehículos antimotines recién renovados de la Policía Nacional del Perú, estacionados en fila sobre asfalto húmedo con luces azules encendidas, indicando una modernización de sus equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renovación de equipos y refuerzo policial

Uno de los anuncios más relevantes realizados por Zapata fue la renovación de 100 vehículos antimotines, una iniciativa que no se aplicaba desde hace más de cinco décadas. El funcionario argumentó que la actualización de la flota policial busca evitar situaciones extremas que, en años recientes, afectaron a la ciudadanía y a la propia Policía Nacional del Perú (PNP).

El titular del Mininter detalló que el equipamiento moderno responde a la necesidad de preparar a la institución ante escenarios complejos. Esta inversión se suma a distintas acciones orientadas a mejorar la infraestructura y el equipamiento de la policía, como parte del plan integral de seguridad ciudadana.

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La imagen muestra a la Policía Nacional del Perú realizando control fronterizo en un paso internacional andino, con agentes y vehículos patrulleros junto a una señal de frontera y la bandera peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativo especial: la visita del papa y el despliegue nacional

En la entrevista, Zapata confirmó que la Policía Nacional ya se encuentra trabajando en el despliegue de seguridad para la próxima visita del papa. La gira, según lo anunciado por el presidente de la República, abarcará al menos cinco ciudades y podría ampliarse a más localidades.

El ministro sostuvo que las fechas para la llegada del pontífice ya están fijadas para la primera quincena, y que la institución cuenta con experiencia en eventos de gran magnitud. El operativo está bajo la responsabilidad de una dirección especializada, que ya ha coordinado acciones similares en el pasado.

La imagen muestra un operativo de seguridad y control policial con agentes y un dron, desplegado en una calle adoquinada frente a edificios coloniales del Centro Histórico de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cooperación internacional y fortalecimiento de capacidades

Otro aspecto tratado durante la conversación fue la relación con el FBI de Estados Unidos. De acuerdo con Zapata, no se trata de un acuerdo novedoso, sino de la renovación de convenios para fortalecer las capacidades de la PNP y perfeccionar la formación profesional en delitos complejos.

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El ministro explicó que el refuerzo de la cooperación internacional responde a un cambio de escala de la criminalidad. “El delito se ha vuelto transnacional hoy en día”, afirmó, al subrayar la importancia de incorporar nuevas lecciones y fortalecer la colaboración en inteligencia y operaciones conjuntas.

Varios agentes de policía arrestan a un hombre adulto en un estacionamiento durante la noche, con las luces de las patrullas iluminando la tensa escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compromiso regional y control fronterizo

Como parte de la cooperación regional, Perú firmó recientemente el Compromiso de Santiago junto con Chile, Argentina y Bolivia. Este acuerdo tiene como objetivo el intercambio de información y el trabajo conjunto en inteligencia financiera ante delitos que superan el ámbito nacional.

En el ámbito de control fronterizo, Zapata subrayó que la vigilancia ha sido reforzada en las últimas semanas. Como ejemplo, mencionó que catorce extranjeros fueron interceptados cuando intentaron cruzar la frontera de manera irregular y posteriormente fueron devueltos. El funcionario remarcó que estos operativos demuestran la vigilancia activa y la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

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Agentes de la Policía Nacional Civil detienen a un hombre esposado durante un operativo nocturno en una calle poco iluminada. (PNCdeGuatemala)

Institucionalidad policial y liderazgo

Frente a consultas sobre la imagen institucional de la Policía Nacional y la confianza ciudadana, el ministro reconoció la necesidad de un proceso sostenido de mejora. Señaló que se busca recuperar el prestigio y la confianza pública, aspectos que han resultado afectados por distintos factores en los últimos años.

Respecto al liderazgo policial, Zapata descartó cambios inmediatos en la comandancia de la institución. Afirmó que el relevo del general Jorge Angulo Tejada no está en agenda y que el criterio de institucionalidad prevalece sobre cualquier presión mediática. El ministro recalcó que los mandatos deben respetar el plazo legal establecido para cada gestión.

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