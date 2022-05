Exalcaldesa de VMT conocería el paradero del prófugo Bruno Pacheco

Nuevos rostros empiezan a asomarse en las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Esto a partir de los intentos por ubicar a Bruno Pacheco, el exsecretario de Palacio de Gobierno quien se encuentra prófugo de la justicia. El Ministerio Público, según una publicación del semanario Hildebrandt en sus trece, habría señalado a una exalcaldesa como la figura que conocería el paradero del investigado.

Se trataría de Silvia Barrera Vásquez, mujer que ocupó el cargo de alcaldesa de Villa María del Triunfo, quien habría conocido a Pacheco durante las últimas elecciones generales y creado una amistad con este. La exautoridad edil, según la hipótesis fiscal, habría servido como intermediario entre el prófugo y sus abogados y le habría dado refugio.

Barrera no reside en Villa María del Triunfo sino en La Planicie, conocido sector del distrito limeño de La Molina. Es en esta casa desde donde el exsecretario de palacio habría entablado conversación con sus abogados a través de videollamadas. Por su parte, la involucrada negó que las hipótesis sea cierta. “No sé por qué me involucran. Vierten información sin pruebas. Ya me hicieron mucho daño. Basta”, respondió al semanario al ser consultada.

La exdefensa legal de Pacheco, William Paco Castillo, confirmó a Hildebrandt en sus trece que asistió a la mencionada vivienda a altas horas de la noche entre las 23:00 y 23:30. En por lo menos diez ocasiones el abogado habría llegado hasta el domicilio en La Molina para entablar conexión con el exsecretario de Pedro Castillo. Asimismo, Paco Castillo confirmó que Mercedes Violeta Pacheco Castillo y César Augusto Palma Valle, hermana y cuñado de Bruno Pacheco respectivamente, también habrían visitado la residencia.

PIEZA CLAVE

Bruno Pacheco resulta ser una fuente de información importante para las autoridades que buscan conocer los detalles detrás de las acusaciones por corrupción del actual gobierno. Sin embargo, desde que se interpuso una orden de prisión preventiva, la exmano derecha de Pedro Castillo se encuentra en la clandestinidad y así se mantendrá, según el propio investigado.

“Ahora, señor juez, como dice, no me encuentro a derecho por la única razón que estoy ejerciendo el derecho, como dice la Constitución, a la vida y a la libertad. Tengo amenazas contra mi vida y sinceramente no sé por qué la Fiscalía, de alguna manera, me ha dado una prisión preventiva contra mí, cuando he sido la primera persona que me he acercado al despacho de la fiscal Zecenarro a ponerme a disposición. El hecho de que haya guardando el derecho al silencio no quiere decir que estoy obstaculizando las investigaciones”, reveló Pacheco en una audiencia en la que participó virtualmente.

Bruno Pacheco se encuentra en la lista del Programa Nacional de Recompensas del Ministerio del Interior junto a Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo. A ellos se les investiga por el caso de Provías Descentralizado-Puente Tatara.

En la audiencia, la defensa de Pacheco señaló que no existió una reunión entre el investigado y presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres. Sin embargo, el propio jefe de la PCM ha admitido en una reciente entrevista que dicho encuentro sí sucedió. Torres señaló que la conversación giró en torno al origen de los 20,000 dólares encontrados en el despacho de Pacheco. Este habría señalado que provenían de una cuenta bancaria suya y que contaba con la documentación necesaria para probar su origen.

