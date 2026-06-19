Argelia presentó un reclamo a la FIFA por el arbitraje contra Argentina en el Mundial: los detalles

La acción de Lionel Messi con el argelino Aissa Mandi (Foto: Reuters/Denny Medley)

Argelia comenzó su camino en el Mundial con un doloroso traspié: sufrió una goleada 3-0 ante Argentina en un partido que tuvo un gol anulado para cada seleccionado durante el comienzo del juego en el Stadium Kansas City, pero que se desequilibró definitivamente con la irrupción de Lionel Messi para anotar un hattrick en una noche histórica.

Mientras la mayoría de las voces alrededor del mundo se centraron en la magnífica actuación del capitán albiceleste, con elogios de todo tipo, algunas otras posturas eligieron centrarse en una acción de partido mínima y de absoluta interpretación: la falta de Messi a Aissa Mandi a los 31 minutos de la primera etapa y con el partido 1-0 a favor de los de Lionel Scaloni.

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En ese contexto, y adjuntando también una maniobra de Alexis Mac Allister, Argelia habría presentado un reclamo ante la FIFA según detallaron los medios de ese país TSA y Compétition. “La Federación Argelina de Fútbol (FAF) ha presentado una queja oficial ante la FIFA tras las decisiones arbitrales que empañaron el partido que Argelia perdió contra Argentina”, especificó el segundo de los diarios citados, indicando que la información fue recolectada “en exclusiva” por los “corresponsales oficiales” en la Copa del Mundo tras dialogar con una “fuente oficial”.

La noticia, que fue replicada en Francia por el diario L’Equipe y otros medios, marca que “el organismo federal impugna dos decisiones” porque no fueron advertidas por el árbitro principal polaco Szymon Marciniak ni por el VAR que lideró Tomasz Kwiatkowski.

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En el informe que enviaron desde la Federación Argelina a FIFA hicieron hincapié en la maniobra de Messi con el capitán rival, Mandi, que “no dio lugar a ninguna sanción disciplinaria, ni tras la intervención del árbitro central, ni tras un posible examen por parte del VAR”. Además, remarcaron que Ibrahim Maza fue “víctima de un codazo en la cara” por parte de Mac Allister. “Tampoco en este caso el equipo arbitral impuso ninguna expulsión ni sanción grave”, detalló Compétition. La consideración de la directiva argelina es que “estas dos situaciones podrían haber dado lugar a expulsiones de jugadores argentinos” y eso le hubiese permitido “jugar con superioridad numérica” a los Verdes.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

Lo cierto es que, principalmente en la jugada de Messi, Marciniak tenía tres opciones para evaluar con su criterio. La Regla 12 de la IFAB le da a los árbitros las alternativas de sancionar una falta “imprudente”, “temeraria” o por “uso de fuerza excesiva”.

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La primera no indica sanción disciplinaria y es “aquella acción en la cual un jugador muestra falta de atención o de consideración o actúa sin precaución al disputar un balón a un adversario”. Evidentemente es a la que apeló el juez principal, ya que optó por no sacar siquiera amarilla.

En el segundo registro, el reglamento marca que es la acción que “entraña daño físico (no necesariamente grave) sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario” y debe tener una amonestación como sanción. Finalmente, el último término disponible para evaluar una falta por “contacto físico” es la más grave: “Es la acción en la que el jugador se excede en la fuerza y la impetuosidad empleada o pone en peligro la integridad física del adversario, por lo que deberá ser expulsado”.

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La acción de Leo con Mandi parece estar bien lejos de encuadrarse en este último concepto. Sin embargo, sirvió para que muchos críticos utilicen una imagen del pisotón para alegar supuestos favores en vez de posicionarse sobre un rendimiento histórico del futbolista de 38 años. Uno de ellos fue el cronista español Edu Aguirre, amigo de Cristiano Ronaldo y que se desempeña en el programa El Chiringuito: “No me quiero calentar, pero es demasiado evidente, hermano. Todos vimos cómo Argentina ganó el Mundial pasado con 7 penales en 7 partidos. Lo tenían que echar. Si es cualquier otro de los 21 jugadores que estaba en el campo que hace eso y no se llama Messi lo echan. No pasa nada, y me parece muy bien que la FIFA quiera respetar a las leyendas del fútbol mundial, pero es roja”, señaló en ese programa.

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.



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Por otro lado, el supuesto codazo no sancionado de Mac Allister ocurrió a los 77 minutos de partido: Argentina ya goleaba 3-0, porque Leo había anotado el tercero de su cuenta hacía algunos segundos. Marciniak no sancionó falta, pero interrumpió el partido para ver si el jugador argelino tenía algún daño ante el choque con el mediocampista sudamericano.

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Lo cierto es que este tipo de reclamos son generalmente más una forma de sentar postura que una búsqueda de encontrar alguna reparación por lo que consideran un accionar injusto. Las polémicas en los Mundiales, incluyendo la final de Italia 90 que terminó con Alemania campeona ante Argentina, se repiten cada cuatro años y son motivo de debate en mesas futboleras, pero no en las oficinas de la FIFA. “La FIFA aún no ha respondido públicamente a la solicitud de la Federación Argelina de Fútbol (FAF), pero este tipo de procedimiento rara vez se traduce en acciones concretas”, remarcaron en el diario francés L’Equipe.

Incluso el artículo 9.6 del Reglamento FIFA para el Mundial 2026 es contundente y contradice la información surgida desde Argelia: “No se podrán presentar protestas contra las decisiones del árbitro relativas a hechos relacionados con el juego. Dichas decisiones son definitivas y no están sujetas a recurso, salvo que se estipule lo contrario en el Código Disciplinario de la FIFA”.

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Uno de los hechos más significativos de un error arbitral que incidió en el resultado ocurrió cuando Francia clasificó al Mundial con un gol tras una mano de Thierry Henry. A pesar de la claridad de las imágenes y de los reclamos, el resultado se mantuvo y Francia jugó la Copa del Mundo 2010. Finalmente, ese hecho sirvió como método de ejemplo para evaluar la incorporación de tecnología en el fútbol o nuevos métodos de asistencia para los árbitros principales.

“Está estipulado por Reglamento General de FIFA y protocolo del Tribunal de Disciplina que los aciertos y errores de los árbitros son propios del juego”, explicó el experto arbitral de Infobae Miguel Scime sobre este tipo de reclamos

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Lejos del ruido fuera de la cancha, Argentina se prepara para dar el segundo paso en la defensa del título este lunes desde las 14 ante Austria en el Dallas Stadium.