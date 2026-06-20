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Renato Rossini Jr. advierte que lo seguirán viendo con Samahara Lobatón: “No descarto nada”

Tras los rumores de romance y las imágenes difundidas en Barranco, Renato dijo que Samahara es una amiga a la que admira y no descartó que pueda pasar algo en el futuro.

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Renato Rossini Jr. advierte que lo seguirán viendo con Samahara Lobatón.
Renato Rossini Jr. advierte que lo seguirán viendo con Samahara Lobatón.

Renato Rossini Jr. se pronunció sobre los rumores que lo vinculan con Samahara Lobatón y dejó una frase que, lejos de cerrar el tema, lo mantuvo en conversación: “Nos van a seguir viendo juntos”.

El joven fue consultado luego de su regreso a 'Esto es Guerra’ y aseguró que, por ahora, no existe una relación sentimental, sino una amistad cercana.

Las declaraciones llegan después de la difusión de imágenes en las que ambos aparecen juntos tras una salida nocturna, lo que encendió especulaciones en redes y en programas de espectáculos.

El hijo de Renato Rossini dijo que existe una amistad con Samahara y que la gente “especula muchas cosas”.-doy-un-beso-por-que-nos-tienen-juzgar/. Captura : América TV.
El hijo de Renato Rossini dijo que existe una amistad con Samahara y que la gente “especula muchas cosas”.-doy-un-beso-por-que-nos-tienen-juzgar/. Captura : América TV.

“No estoy con Samahara”: su definición del vínculo

Consultado por su presunto romance con la hija de Melisa Klug, Rossini Jr. negó que estén en una relación. “La gente especula muchas cosas, pero Samahara y yo tenemos un vínculo de amistad bien bonito”, afirmó.

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También explicó que esa cercanía no sería exclusiva, sino parte de la dinámica que mantuvo con otras personas del elenco del reality donde se conocieron: “Así como todos los otros integrantes de mi equipo del otro reality”.

Y remató con la frase que se convirtió en titular: “Simplemente nos van a seguir viendo juntos, así como con los otros integrantes”.

Renato Rossini Jr. aseguró que seguirán viéndolo con Samahara Lobatón, aunque negó tener una relación sentimental con ella. El exchico reality afirmó que existe una amistad “bien bonita” y explicó que la acompañó a su casa por caballerosidad tras una salida nocturna.

“No descarto nada”: lo que dijo sobre un posible romance más adelante

Aunque insistió en que por el momento son amigos, Rossini Jr. no cerró la puerta a que el vínculo cambie. “Es una chica que admiro muchísimo. Obviamente me parece súper linda, súper guapa. Yo nunca descarto nada”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que su prioridad actual no está en formalizar una relación: “Por el momento yo estoy enfocado en mi carrera y Samahara también está en la misma línea”.

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La frase dejó el escenario abierto: amistad en el presente, pero sin descartar un giro en el futuro, algo que suele alimentar aún más la especulación mediática.

Las imágenes que encendieron el rumor: salida de madrugada y el ingreso al domicilio

El interés alrededor de ambos creció tras un reportaje que mostró a Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. saliendo de una discoteca en Barranco cerca de las 4:40 de la mañana. En el video, caminan tomados de la mano, un gesto que fue interpretado como señal de cercanía.

Luego se difundieron imágenes de ambos en la puerta del domicilio de Samahara, un detalle que reforzó la versión de que habrían pasado la noche juntos.

Ante ese escenario, Rossini Jr. negó esa posibilidad y explicó su versión de los hechos: que solo la acompañó por seguridad.

Las cámaras registraron a la influencer y al chico reality caminando juntos al salir de un local nocturno. Amor y Fuego.
Las cámaras registraron a la influencer y al chico reality caminando juntos al salir de un local nocturno. Amor y Fuego.

“La dejé en su casa y me fui”: su explicación y la “caballerosidad”

Rossini Jr. aseguró que no pasaron la noche juntos. “Eso es falso, porque yo la dejé”, afirmó. En su explicación, insistió en la inseguridad de la ciudad y en la idea de que acompañarla fue lo correcto.

“En una ciudad tan insegura, uno tiene que tener cuidado y lo incorrecto hubiera sido que yo no la deje en su casa y la acompañe porque estaba mal. Hice lo que cualquier caballero debería hacer y luego me fui a mi casa”, dijo.

Sobre el hecho de que no lo hayan grabado saliendo, agregó: “Se les escapó la tortuga, no me vieron salir, pero me fui por el otro lado”.

Y cerró con una frase que buscó poner distancia a los rumores: “Cree la mitad de lo que ves y nada de lo que escuchas. Todo el mundo especula cosas”.

Un hombre con cabello rizado castaño y una mujer de cabello liso oscuro sentados en un estudio de televisión, él sostiene un micrófono y habla
Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón conversan en un set de televisión sobre su cercanía y los juicios del público.

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