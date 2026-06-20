La planificación de la selección argentina para el partido contra Austria: viaje relámpago y la despedida de un jugador

Lionel Scaloni, pensativo durante la práctica del día para Argentina (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

(Desde Estados Unidos) La selección argentina afrontará un duelo clave ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial. Es que luego del triunfo frente a Argelia en el estreno de la Copa del Mundo, la Albiceleste podría asegurar su clasificación a los 16avos de final si logra una victoria ante el combinado europeo. A la espera del duelo que se jugará en el imponente Dallas Stadium de Arlington desde las 14 (hora argentina), Lionel Scaloni dirigirá las dos últimas prácticas para delinear el once inicial que saldrá al campo de juego.

Más allá de eso, hay varias cosas para tomar nota. Lo primero es que la Selección tendrá un entrenamiento a puertas cerradas (sin acceso para los medios) en el Compass Minerals National Performance Center. El domingo habrá otra jornada de práctica por la mañana, pero en este caso la prensa si podrá ingresar los primeros 15 minutos para ver a los jugadores. Luego de eso, la delegación completa almorzará y partirá con destino a Dallas. Allí, el plantel y el resto del staff se hospedarán en el Hotel Adolphus, un histórico hotel de lujo inspirado en Europa que se fundó hace 114 años.

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El domingo también será el turno de la conferencia de prensa previa al encuentro en la que estará presente Lionel Scaloni y un futbolista designado. Tras el partido, que se disputará a las 12 (hora local), el plantel emprenderá regreso a la ciudad de Kansas City, donde está la base de concentración del conjunto nacional en el Hotel Origin. Es importante recordar que la AFA diagramó quedarse en KC gran parte de lo que dure su estadía en la Copa Mundial. Es decir que, si finaliza en el primer lugar de la zona, jugará el próximo viernes 3 de julio en Miami ante quien termine en la segunda posición del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay) por los 16avos de final.

La otra noticia es que el último futbolista de los siete que sumó el DT oriundo de Pujato para la preparación finalmente dejará el búnker celeste y blanco. Santiago Beltrán, el arquero que tuvo un final de temporada de gran nivel en River Plate, dejará Estados Unidos para volar con destino a Alicante, la sede elegida por Eduardo Coudet para la pretemporada en España.

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Messi junto a De Paul, Molina, Cuti Romero y Otamendi (REUTERS/Issei Kato=

Esta misma disposición tomará el seleccionado de cara al tercer y último partido de la fase de grupos, que se jugará de nuevo en Dallas, el próximo sábado 27 de junio ante Jordania. Argentina viajará el día previo, se instalará en el hotel para descansar y esperar el duelo contra el conjunto que cayó en el debut del Mundial ante los austríacos (3-1).

De cara a la presentación contra Austria, hay que mencionar que quién ocupará el lateral derecho todavía es una incógnita. En esa disputa entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, el jugador del Atlético de Madrid aparece con ventaja para meterse en el once inicial debido a que el defensor del Millonario presenta una fatiga muscular que le impidió estar a la par de sus compañeros el jueves, pero el viernes se lo vio ingresar último de la fila.

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En el resto de la defensa no se proyectan cambios. Cristian Romero y Lisandro Martínez seguirían como zagueros centrales, mientras que Facundo Medina se perfila para conservar el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico volvió a entrenarse a la par del grupo por segundo día consecutivo y reabrió la posibilidad de sumar minutos. El lateral del Olympique Lyon se recupera de un micro desgarro sufrido hace dos semanas y podría ingresar como relevo ante los austríacos, de acuerdo con el desarrollo del partido.

Una situación parecida atraviesa Leandro Paredes. El mediocampista de Boca Junior ssuperó una distensión muscular, no es considerado titular para el lunes y el staff lo imagina como alternativa para aportar experiencia y manejo en la mitad de la cancha. El otro signo de interrogación está en la delantera, en el puesto que debe acompañar a Messi: Julián Álvarez dejó una buena respuesta física tras entrar en el debut y podría imponerse sobre Lautaro Martínez, que todavía no marcó goles en los Mundiales.

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