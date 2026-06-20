Carol Reali “Cachaza” anuncia su embarazo y Rafael Cardozo sorprende con esta reacción: “El amor de tu vida va a ser mamá”

Carol Reali “Cachaza” anuncia su embarazo y Rafael Cardozo sorprende con esta reacción

El embarazo de Carol Reali, conocida como “Cachaza”, generó una ola de felicitaciones en redes. Pero, además, reavivó la atención sobre su expareja Rafael Cardozo, con quien mantuvo una relación de alrededor de diez años.

El exchico reality no emitió un pronunciamiento formal, pero sí tuvo un gesto que se volvió viral: reaccionó con un “Me gusta” a un comentario que lo aludía directamente.

La noticia se conoció el viernes 19 de junio, cuando Cachaza confirmó que espera a su primer bebé junto a su actual pareja, André Bankoff.

El anuncio de Cachaza: “Estamos esperando un bebé”

La modelo y bailarina compartió el anuncio con un mensaje personal y un video en Instagram en el que mostró su pancita de gestación. “Hay momentos que cambian la vida para siempre. Hoy queremos compartir la noticia más especial de nuestras vidas: estamos esperando un bebé”, escribió.

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Cachaza también subrayó que la noticia llega en un momento que ella esperaba desde hace tiempo: “Siempre soñé con este momento: formar una familia y construir un hogar lleno de amor junto a la persona correcta”.

En su publicación, la pareja contó que todavía no conoce el sexo del bebé. “Todavía no sabemos quién eres, pero ya transformaste nuestras vidas para siempre. Gracias por esta inmensa bendición. Ahora nuestro corazón late por tres”, añadió.

Carol Reali, 'Cachaza', y André Bankoff anunciaron felices que esperan su primer bebé. Este es un pequeño vistazo a la felicidad y el amor que sienten con la noticia y compartieron con sus seguidores su alegría. Video: Instagram Carol Reali

El comentario que llegó hasta Rafael Cardozo: “El amor de tu vida va a ser mamá”

Tras la publicación de Cachaza, el tema se trasladó a las redes de Rafael Cardozo. Usuarios comentaron en su Instagram y uno de los mensajes que llamó la atención fue el que decía: “El amor de tu vida va a ser mamá”.

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El comentario se refería a Carol Reali, con quien Cardozo mantuvo una relación larga y mediática, y frente a la cual hubo durante años especulaciones sobre matrimonio, compromiso y proyectos en común.

La frase se viralizó porque no quedó solo como un mensaje de un seguidor: recibió una reacción desde la cuenta de Rafael.

El comentario “El amor de tu vida va a ser mamá” se volvió viral tras la reacción de Rafael Cardozo.

La reacción de Rafael Cardozo: un “Me gusta” que encendió el debate

Rafael Cardozo no respondió con palabras ni publicó un mensaje directo sobre el embarazo. Sin embargo, el gesto que captó la atención fue su reacción a ese comentario específico: le dio “Me gusta”.

Esa acción —mínima, pero visible— fue suficiente para que el tema escale y se convierta en conversación en redes. Muchos lo interpretaron como una señal de que Cardozo sí estaba al tanto del anuncio y que, aunque no habló públicamente, reaccionó ante un mensaje que lo conectaba con el pasado.

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Otros usuarios señalaron que, en redes, un “like” no necesariamente equivale a una declaración, pero coincidieron en que el gesto no pasó desapercibido por el momento en el que ocurrió y por la frase a la que respondió.

Una relación de casi diez años y un cierre que sigue generando interés

El interés por la reacción de Cardozo se explica por el peso que tuvo su relación con Cachaza en el entretenimiento local. Fueron una de las parejas más conocidas del circuito reality, con una historia larga y múltiples momentos expuestos públicamente.

Según versiones difundidas en medios, la relación estuvo cerca de formalizarse con un compromiso, y ese antecedente alimenta ahora la curiosidad del público frente a la nueva etapa de Cachaza, que espera a su primer hijo con Bankoff.

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Por el momento, el “like” sigue siendo el único gesto atribuido a Cardozo sobre el tema. Mientras tanto, Cachaza continúa recibiendo felicitaciones y mensajes de figuras del espectáculo en su publicación de anuncio.

La relación de Cachaza y Rafael Cardozo fue una de las más mediáticas del circuito reality durante casi una década.