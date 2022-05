Aníbal Torres admitió que sí se reunió con Bruno Pacheco en San Borja

Anibal Torres se presentó ante la comisión de Fiscalización del Congreso

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, admitió esta mañana, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que sí se reunió con el exsecretario presidencial y ahora prófugo de la justicia, Bruno Pacheco, en San Borja.

Torres asistió a primera hora a la citación que tenía en la comisión que investiga el caso Sarratea y en ella sostuvo que se encontró con la exmano derecha de Pedro Castillo en una calle de San Borja, confirmando la versión que dio hace unos días la empresaria Karelim López, quien manifestó que el primer ministro habría presionado a Pacheco a que se vaya del país y se asile en alguna embajada.

“La señora Karelim López ha hecho declaraciones contradictorias en esta misma comisión y ante el Ministerio Público manifestando cosas que no son ciertas sobre mi reunión con el señor Bruno Pacheco”, indicó.

“Me reuní con el señor Bruno Pacheco cuando me conducía de San Isidro a Surquillo, en una calle de San Borja. Subió al vehículo y le pregunto ‘¿qué cosa pasó?’, porque ya se sabía lo de los 20 mil dólares y me dice que no es cierto lo que estaban manifestando y que ese dinero lo había retirado del banco”, sostiene.

Agregó que Pacheco le dijo que el dinero estaba bancarizado y que había entregado el voucher a la Fiscalía. “Le pregunté sobre qué había hecho con el dinero, y me dijo que se lo había entregado a su abogado, cuyo nombre no recuerdo”.

Además, sostuvo que el exsecretario de la presidencia le manifestó que los US$ 20 mil fueron encontrados en los baños de Palacio de Gobierno, porque ahí se encuentan los armarios y lo colocó.

“Previamente me informó que estaba peleado con su cónyuge y que no tenía trabajo. No esperé que me pueda solicitar trabajo y entonces le indiqué que ahora no puede trabajar para el Estado. Esa fue toda la reunión, solamente estuvimos él y yo, y nadie más”, recalcó.

El jefe de la PCM aclaró que su hijo no estuvo presente, pues en el momento que Bruno Pacheco subió al auto, él le pidió que salga.

DESMINTIÓ A KARELIM LÓPEZ

Sin embargo, insistió que la versión dada por la lobbista Karelim López no se ajusta a la verdad. “Ella ha dicho que yo lo he hecho con el propósito de que Pacheco salga del país y que he tratado de aprovehcar la situación del que iba a ser nombrado embajador el señor Richard Roja”. Recalcó que él no tenía ningún poder para sacar a Pacheco como aseguró López.

“En el Ministerio Público, según publicaciones de los medios, se dice que Bruno Pacheco y yo nos habíamos reunido en un departamento en Miraflores. Luego cambia y dice que ella lo condujo a un departamento en San Borja y ella se queda en su vehículo. Yo no me he reunido en ningún departamento ni en San Borja, ni en Miraflores”, declara ante los integrantes de la comisión parlamentaria.

“Luego dice ante esta comisión que ella acompañó a Bruno Pacheco al departamento ubicado en San Borja y ella también participó en esa reunión, lo cual es absolutamente falso”, aclara una vez más.

Sostiene que la empresaria dio hasta una cuarta versión en la que manifiesta que ella no participó de la reunión. “Ella va arreglando conforme yo declaro en público”.

De otro lado descartó un encuentro más con el exministro de Defensa Walter Ayala y otros personajes y aseguró que “no lo he vuelto a ver desde que dejó de ser ministro”.

“Lo que se debería exigir a la señora sobre estas distintas versiones es que presente las pruebas. Ella dice que está grabado o que el señor Pacheco ha grabado. Incluso en otras versiones ha dicho que mi hijo ha grabado, pero cómo va a grabar si él no estaba en la reunión”

Para finalizar su intervención, Aníbal Torres recalcó que “cuando se imputa una persona un hecho, hay que corroborarlo. La administración de justicia se tiene que basar en los hechos probados y en la ley, nada más” y que las versiones e inexactitudes de la empresaria “son una burla contra la autoridad fiscal y los miembros de la comisión”.

