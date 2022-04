Walter Ayala tilda de ‘mentirosa’ a Karelim López y negó ser abogado de Bruno Pacheco

Walter Ayala aseguró no saber si las declaraciones de Karelim López le 'dan risa o molestia'. Foto: Composición.

El exministro de Defensa, Walter Ayala, rechazó las acusaciones de la lobbista, Karelim López y negó su participación en una reunión con ella y el premier Aníbal Torres para ayudar al exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, a salir del país.

“No sé si la declaración me causa risa o molestia. La señora está mintiendo, no tendría por qué encubrir a nadie. De mí podrán decir muchas cosas, pero no que soy terrorista o ladrón. Niego haber presenciado lo que ella dice”, aseguró el extitular del Mindef a RPP.

Ayala manifestó también que López busca salvar su nombre con las acusaciones que lanza, En ese sentido, le pidió no manchar la honra de otros.

“Yo no vengo a defender a Bruno Pacheco. La señora está mintiendo y trata de salvar su pellejo. Ella ya no sabe qué decir. Yo he sido un hombre de derecho, cuando alguien dice algo lo debe de probar”, precisó.

El extitular del Mindef aseguró que Pacheco le pidió que fuera su abogado en el caso de lleva, pero que el prefirió no aceptar esa propuesta.

“No acepté porque no me quise meter en un caso mediático. Él me dijo que es inocente y yo confío en su inocencia y eso lo decidirá el juez ”, puntualizó.

En el mes de noviembre del año pasado, Karelim López habría asistido a una reunión donde estaban presentes Pacheco y Torres. Recalcó que este encuentro era para que Torres intente callar a Pacheco, quien aparentemente se encontraba listo para declarar.

Bruno Pacheco, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo (de izquierda a derecha). | Foto: Composición (Infobae)

Participaron el actual premier y entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, exministro de Defensa, Walter Ayala, y fue organizada por Roosevelt Oblitas Paredes, sobrino del mandatario y quien “está encargado de todo lo que es la CIA, la DEA, la investigación y todo lo que tiene que ver con la inteligencia para manejar, asustar, amedrentar, a la gente”.

“(Aníbal Torres dijo) que Bruno (Pacheco) tenía que irse fuera del país, que ellos lo iban a controlar todo, que no habría problema, que el congreso lo tenían controlado. Obviamente que eso lo sabíamos porque tenían a Acción Popular, con ‘Los Niños’, que es algo que también se va a seguir cobrando con los hechos, con la investigación fiscal”, declaró.

“En ese momento (Torres) era ministro de Justicia, obvio que se ganó los bonos para ser premier porque lo callaron a Pacheco”, aseveró.

La empresaria detalló que el exsecretario del Despacho Presidencial se negó a huir del país. “Se negó a ese hecho, créame, yo estuve presente. Se negó, en ese momento él tenía toda la intención. No sé qué pasó más, porque el día que yo me presenté en la fiscalía y le dije ‘vamos a decir la verdad’ Bruno no tuvo más contacto conmigo”, dijo.

MAFIA DEL MTC

En tres horas se sesión en la Comisión de Fiscalización, la investigada dio diversas declaraciones, pero lo que más llamó la atención es que ratificó la mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde lideraba el presidente Pedro Castillo e integrada por Bruno Pacheco, exministros, empresarios y los sobrinos del mandatario.

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro, la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no son, como dice el presidente, porque me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie. Yo estoy aquí por voluntad”, indicó la empresaria.

