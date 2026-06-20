Paraguay ganó un partido clave con 10 jugadores ante Turquía y sueña en el Mundial: qué necesita para clasificar a 16avos

Paraguay logró un triunfo heroico al vencer por 1-0 a Turquía con un futbolista menos durante más de 50 minutos por la expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca. El elenco dirigido por Gustavo Alfaro sigue con vida en el Mundial 2026 y está obligado a ganar contra Australia en la última fecha para clasificar a la próxima ronda sin depender de otros resultados. La selección europea quedó eliminada de la Copa del Mundo tras caer en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

El combinado sudamericano abrió el marcador a los 65 segundos de la mano de Matías Galarza Fonda, el jugador que acaparó los flashes en la previa tras ser uno de los cambios que realizó el Profesor Alfaro y por un supuesto bajón anímico que habría sufrido después de que River Plate le informara que no lo iba a tener en cuenta. El tanto del volante, que todavía pertenece al Millonario, provino tras una rápida triangulación de pases de la ofensiva Albirroja que terminó con un remate rasante desde la frontal del área que ingresó sobre la base del arco defendido por el arquero Uğurcan Çakır.

PUBLICIDAD

Desde entonces, Turquía controló la posesión de la pelota ante un equipo de Gustavo Alfaro que se replegó sobre su propio campo con el objetivo de golpear de contraataque. El cuadro paraguayo también optó por un desarrollo del juego físico, donde predominó la fricción en las pelotas divididas y las discusiones entre los jugadores. De hecho, hubo un clima de tensión desde el inicio hasta el final del duelo.

Turquía tuvo la chance de igualar el partido a los 34 minutos del primer tiempo tras un tiro libre en forma de centro ejecutado por Hakan Calhanoglu. Mert Muldur ganó de cabeza en el área rival, pero su disparo pegó en el travesaño y el palo antes de salir. Inmediatamente, Paraguay respondió con una importante llegada: Juan José Cáceres irrumpió en el costado derecho del área y sacó un potente tiro que atajó Uğurcan Çakır.

PUBLICIDAD

Cuando todo parecía encaminarse al entretiempo, el equipo de Gustavo Alfaro se quedó sin su principal estrella: Miguel Almirón fue el primer expulsado de la Copa del Mundo bajo la aplicación de la Ley Prestianni. En medio de una pelea en un sector de la cancha, el ex hombre del Newcastle se tapó la boca para decirle algo a un rival, y este adversario pidió la aplicación de la flamante regla que castiga con expulsión directa este tipo de gestos sin importar lo que haya dicho. Acto seguido, el árbitro Iván Barton fue convocado por el VAR, a cargo del qatarí Khamis Al Marri, revisó la acción y le mostró la tarjeta roja al 10 del elenco sudamericano en el tiempo adicionado.

El desarrollo del complemento no fue tan frenético como la primera etapa, principalmente por las constantes interrupciones. A la fricción y las discusiones se sumaron los cortes que buscó Paraguay para bajar el ritmo del partido. En este contexto, Turquía tuvo problemas para generar peligro en el arco defendido por Orlando Gill.

PUBLICIDAD

Con un Gustavo Gómez imperial en la zaga central, la defensa se mostró impenetrable pese a la inferioridad numérica ante las ofensivas lideradas por Arda Güler, estrella del Real Madrid. El arquero de San Lorenzo se destacó con una notable atajada sobre Can Uzun a los 88 minutos, quien definió en soledad desde el punto de penal.

Paraguay definirá su clasificación en la última jornada de la fase de grupos, mientras que Turquía quedó eliminada (REUTERS/Luisa Gonzalez)

A pesar de las arremetidas, Paraguay logró aguantar el resultado 1-0 a favor con 10 futbolistas y cosechó su primer triunfo en la cita mundialista. Hay que recordar que el combinado nacional conducido por Alfaro inició su camino en el Mundial 2026 con una dura caída por 4-1 contra los Estados Unidos, quien se impuso por 2-0 sobre Australia en su segunda presentación y selló su clasificación a los 16avos de final. Además, los dirigidos por Mauricio Pochettino ya se aseguraron la cima del Grupo D.

PUBLICIDAD

En este contexto, la Albirroja definirá su futuro en la Copa del Mundo en la última jornada de la fase de grupos: chocará contra Australia (tiene tres puntos producto del triunfo sobre Turquía) el jueves 25 de junio a las 23:00 (hora argentina). La selección dirigida por Vincenzo Montella, que se enfrentará a los Estados Unidos al mismo tiempo, ya quedó eliminada del certamen.

LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO D DEL MUNDIAL 2026