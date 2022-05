Fiscal Rafael Vela explica en qué fase se encuentra el proceso de colaboración eficaz de Karelim López

El nombre de Karelim López se ha repetido innumerables veces durante los últimos meses, así como el término colaboradora eficaz, esto a partir de la decisión de la empresaria de compartir información con las autoridades a fin de que se puedan agilizar las investigaciones en trámite. Sin embargo, se trata de un proceso a cumplir cuyas etapas han sido explicadas recientemente por el fiscal Rafael Vela.

El funcionario del Ministerio Público ha señalado que para acogerse a los beneficios que recibiría un colaborador eficaz, Karelim López ha reconocido parcialmente los cargos que la fiscalía de lavado de activos le imputa. “Es decir, la señora López sí ha admitido ser responsable, de manera parcial, no total, los cargos. El cargo es lavado de activos, específicamente haber recibido dinero de procedencia presuntamente ilícita de la familia Pasapera (de la empresa Termirex)”, señaló a RPP.

Karelim López ratificó que Pedro Castillo es cabecilla de una organización criminal | VIDEO: RPP TV

Una vez superado aquel momento es que la investigada puede iniciar la entrega de información a través de declaraciones. Estas, supuestamente, deben mantenerse bajo estricto privado; sin embargo, ya han sido filtradas a los medios de comunicación. Así se ha podido conocer la acusación hacia el presidente Pedro Castillo y su supuesta participación en una mafia que operaba desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La labor de las autoridades es verificar que la información compartida sea real a partir de las pruebas brindadas y las investigaciones necesarias. Es así que, según Vela, Karelim López “tiene la condición de colaboradora eficaz porque es parte de un proceso de colaboración eficaz que está en una fase de corroboración”.

Sobre el término “aspirante a colaboradora eficaz” utilizado en diversas publicaciones, Rafael Vela aclaró que no es un término inexistente ya que este argumento se ha utilizado para “restar potencia a las declaraciones del colaborador, miniminzándolas porque dice que aspira a ser colaborador”.

LA PALABRA DE KARELIM LÓPEZ

La declaraciones de la colaboradora eficaz ha puesto en aprietos al presidente de la república, integrantes del Ejecutivo e incluso del Legislativo. Sin embargo, para que estas puedan ser utilizadas en un juicio, deberá comprobarse que sus revelaciones se apegan a la verdad y este ya resulta ser un trabajo de las autoridades a cargo del caos.

“La comprobación de estas afirmaciones va a tomar mucho tiempo, esto tendría que pasar por todas las fases de un proceso penal y eso, en el Perú y en otros países, toma mucho tiempo, va a tomar al menos tres o cinco años”, comentó Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción.

Karelim López: “Todo lo que he dicho desde el primer momento se ha venido corroborando”

“Yo no soy testigo de que me contó, yo estuve presente. Todo lo que he escuchado se viene corroborando” han sido las recientes declaraciones de Karelim López ante la prensa que difundió nuevas revelaciones sobre su relación con Pedro Castillo, Bruno Pacheco y demás implicados en investigaciones. Sobre estos dos últimos, contó que el exsecretario presidencial se encontraba muy ofuscado por las denuncias periodísticas en su contra.

“He cumplido órdenes. Me has pasado las órdenes de tus amigos los chotanos. Yo por qué tengo que asumir. Asumelas tu, yo ahorita renuncio. ¿Qué va a pasar con el Congreso?”, le habría dicho Pacheco al jefe de Estado en un encuentro en Palacio de Gobierno. “Una de las cosas que el señor presidente muy ligero le dijo (a Pacheco): ‘no me preocupa el Congreso porque yo lo cierro y punto’”, asegura López que fueron las palabras que usó Pedro Castillo para calmar los ánimos de su secretario.

