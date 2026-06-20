Campaña de DNI electrónico gratuito para este viernes 26 de junio: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

La Municipalidad de Lima informó que este viernes 26 de junio se llevará una campaña gratuita para tramitar gratis el DNI electrónico en el Cercado de Lima, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El operativo buscará acercar el acceso a este documento a vecinos del distrito mediante una atención concentrada en un establecimiento de salud, con un horario fijo y requisitos definidos según el tipo de solicitante.
La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 12 p. m. en el centro de salud de Mirones Bajo, ubicado en el jirón Bruno Terreros n.º 141. En ese punto se efectuará el registro de los interesados y la validación de identidad, con apoyo del personal asignado por Reniec para la actividad.
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La intervención estará dirigida a dos grupos priorizados. El primero incluye a niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años. El segundo contempla a personas adultas mayores de 60 años a más. La comuna precisó que el esquema responde a la necesidad de facilitar trámites a población que requiere acompañamiento o atención cercana.
En el caso de los menores de edad, la Municipalidad de Lima pidió a las familias confirmar antes de acudir que el acompañante cuente con su documento actualizado. Además, solicitó que el menor asista dentro del intervalo establecido. La indicación apunta a evitar retrasos y sostener un flujo ordenado, debido a que la prestación se ofrecerá solo en una franja acotada y bajo coordinación directa con Reniec en el mismo local.
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Para los adultos mayores, el requisito central será la presencia del titular para iniciar o completar la gestión del DNI electrónico. La administración edil subrayó que el trámite es presencial y que la verificación de identidad se realizará en el punto de atención. Según la municipalidad, este esquema permitirá atender a este grupo en un espacio cercano, con un trabajo organizado por jornada.
La comuna también recomendó a los interesados planificar el traslado con anticipación y acercarse dentro del horario anunciado. Remarcó que el cumplimiento de las condiciones establecidas resulta indispensable para avanzar con el procedimiento, ya que el registro y la validación se realizarán durante la atención programada.
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Además del operativo del 26 de junio, la Municipalidad de Lima anunció otra campaña de características similares para el viernes 3 de junio, también de 9 a. m. a 12 m.. En esa fecha, el punto de atención será el Centro de salud Juan Pérez Carranza, ubicado en el jirón Cusco n.º 925, en Barrios Altos.
Ambas actividades se enmarcan en intervenciones municipales que buscan facilitar trámites documentarios mediante coordinaciones interinstitucionales y sedes de acceso local. La municipalidad reiteró que la atención se ajustará a los horarios definidos y a la verificación de identidad en el mismo establecimiento, por lo que pidió a los vecinos revisar los requisitos antes de acudir.
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Características del DNI electrónico
- Documento de identidad con chip integrado
- Permite acreditar identidad en trámites presenciales y digitales
- Incluye datos personales y elementos de seguridad reforzados
- Facilita la validación de identidad con lectores compatibles
- Puede incorporar certificados digitales para firma electrónica
- Ayuda a realizar gestiones en línea con mayor seguridad
- Reduce el riesgo de suplantación frente a documentos menos protegidos
- Sirve para servicios que requieren verificación biométrica
- Mantiene vigencia y uso como identificación oficial
- Requiere trámite presencial para captura y confirmación de identidad
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