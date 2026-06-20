¿A qué hora juega Alemania vs Costa de Marfil HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo E del Mundial 2026

Alemania y Costa de Marfil se enfrentarán en uno de los duelos destacados de la segunda jornada del Mundial 2026. El partido, correspondiente al Grupo E, tendrá lugar el sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto, Canadá. Conoce los horarios de este compromiso a continuación.
Horarios del Alemania vs Costa de Marfil
El cotejo se disputará a las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela será a las 16:00 horas, mientras que en Argentina, Uruguay y Paraguay la transmisión iniciará a las 17:00 horas. Para quienes se encuentren en Alemania, el encuentro comenzará a las 21:00 horas. Así, hinchas de diferentes países podrán seguir en vivo este duelo entre los ‘teutones’ y los ‘elefantes’, que puede resultar determinante para el liderazgo del grupo y el avance a la próxima fase del torneo.
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Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil: canal TV del duelo
El choque entre Alemania y Costa de Marfil por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026 se podrá ver en Perú mediante distintas alternativas. América TV transmitirá el encuentro en señal abierta, tanto en su canal 4 como en el 704 en HD, como parte de la cobertura oficial del torneo.
Para quienes desean ver todos los partidos, DirecTV contará con la transmisión completa del certamen en su señal para Perú y el resto de Sudamérica. Además, DGO brinda la opción de acceder a los contenidos por streaming, permitiendo verlos desde distintos dispositivos según la preferencia de cada usuario.
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En paralelo, Infobae Perú realizará el seguimiento en vivo, con la previa, el relato de las jugadas más destacadas, declaraciones de los protagonistas y los resultados de otros partidos del grupo y del campeonato. Así, los aficionados podrán optar entre televisión, plataformas digitales y coberturas online para seguir todos los detalles de este encuentro clave.
También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
Alemania y su goleada histórica ante Curazao
Alemania consiguió una contundente victoria por 7-1 frente a Curazao en la primera jornada del Grupo E del Mundial 2026.
El equipo europeo se adelantó rápidamente con un gol de Felix Nmecha a los 6 minutos. Aunque Livano Comenencia marcó el empate y el primer tanto del equipo de Concacaf en la historia de los mundiales a los 21 minutos, la reacción alemana no se hizo esperar.
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Antes del descanso, Nico Schlotterbeck volvió a poner en ventaja a los alemanes con un cabezazo a los 38 minutos y Kai Havertz amplió la diferencia desde el punto penal en el tiempo añadido.
En la segunda mitad, Jamal Musiala anotó el cuarto gol a los 47 minutos, mientras que Nathaniel Brown, en su debut mundialista, convirtió el quinto a los 68′. Deniz Undav sumó el sexto a los 78 minutos y Havertz cerró el marcador con su segundo gol a los 88′.
Con este resultado, Alemania se posiciona como líder del Grupo E y recuerda la histórica goleada del equipo en 2014.
Costa de Marfil y su triunfo agónico sobre Ecuador
La selección de Costa de Marfil debutó en el Grupo E del Mundial de fútbol con un triunfo por 1-0 sobre Ecuador, sumando sus primeros tres puntos gracias a un gol en los minutos finales.
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Amad Traoré fue el encargado de marcar el gol de la victoria, cuando el encuentro parecía destinado a terminar sin goles, asegurando un resultado clave para el equipo africano en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.
A lo largo del partido, ambos equipos mostraron paridad y generaron ocasiones para abrir el marcador, pero las defensas y los arqueros evitaron los goles hasta los instantes decisivos.
Con este resultado, Costa de Marfil comenzó con paso firme su participación en el torneo y quedó en la segunda posición del Grupo E, igualada en puntos con Alemania.
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