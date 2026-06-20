Perú Deportes

¿A qué hora juega Alemania vs Costa de Marfil HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo E del Mundial 2026

Los ‘teutones’ se perfilan como favoritos para quedarse con los tres puntos y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de su grupo. Conoce los horarios de este encuentro

Guardar
Google icon
A qué hora juega Alemania vs Costa de Marfil: partido por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026.
A qué hora juega Alemania vs Costa de Marfil: partido por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026.

Alemania y Costa de Marfil se enfrentarán en uno de los duelos destacados de la segunda jornada del Mundial 2026. El partido, correspondiente al Grupo E, tendrá lugar el sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto, Canadá. Conoce los horarios de este compromiso a continuación.

Horarios del Alemania vs Costa de Marfil

El cotejo se disputará a las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela será a las 16:00 horas, mientras que en Argentina, Uruguay y Paraguay la transmisión iniciará a las 17:00 horas. Para quienes se encuentren en Alemania, el encuentro comenzará a las 21:00 horas. Así, hinchas de diferentes países podrán seguir en vivo este duelo entre los ‘teutones’ y los ‘elefantes’, que puede resultar determinante para el liderazgo del grupo y el avance a la próxima fase del torneo.

PUBLICIDAD

Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil: canal TV del duelo

El choque entre Alemania y Costa de Marfil por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026 se podrá ver en Perú mediante distintas alternativas. América TV transmitirá el encuentro en señal abierta, tanto en su canal 4 como en el 704 en HD, como parte de la cobertura oficial del torneo.

Para quienes desean ver todos los partidos, DirecTV contará con la transmisión completa del certamen en su señal para Perú y el resto de Sudamérica. Además, DGO brinda la opción de acceder a los contenidos por streaming, permitiendo verlos desde distintos dispositivos según la preferencia de cada usuario.

PUBLICIDAD

En paralelo, Infobae Perú realizará el seguimiento en vivo, con la previa, el relato de las jugadas más destacadas, declaraciones de los protagonistas y los resultados de otros partidos del grupo y del campeonato. Así, los aficionados podrán optar entre televisión, plataformas digitales y coberturas online para seguir todos los detalles de este encuentro clave.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Alemania y su goleada histórica ante Curazao

Alemania consiguió una contundente victoria por 7-1 frente a Curazao en la primera jornada del Grupo E del Mundial 2026.

El equipo europeo se adelantó rápidamente con un gol de Felix Nmecha a los 6 minutos. Aunque Livano Comenencia marcó el empate y el primer tanto del equipo de Concacaf en la historia de los mundiales a los 21 minutos, la reacción alemana no se hizo esperar.

Antes del descanso, Nico Schlotterbeck volvió a poner en ventaja a los alemanes con un cabezazo a los 38 minutos y Kai Havertz amplió la diferencia desde el punto penal en el tiempo añadido.

En la segunda mitad, Jamal Musiala anotó el cuarto gol a los 47 minutos, mientras que Nathaniel Brown, en su debut mundialista, convirtió el quinto a los 68′. Deniz Undav sumó el sexto a los 78 minutos y Havertz cerró el marcador con su segundo gol a los 88′.

Con este resultado, Alemania se posiciona como líder del Grupo E y recuerda la histórica goleada del equipo en 2014.

Costa de Marfil y su triunfo agónico sobre Ecuador

La selección de Costa de Marfil debutó en el Grupo E del Mundial de fútbol con un triunfo por 1-0 sobre Ecuador, sumando sus primeros tres puntos gracias a un gol en los minutos finales.

Amad Traoré fue el encargado de marcar el gol de la victoria, cuando el encuentro parecía destinado a terminar sin goles, asegurando un resultado clave para el equipo africano en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

A lo largo del partido, ambos equipos mostraron paridad y generaron ocasiones para abrir el marcador, pero las defensas y los arqueros evitaron los goles hasta los instantes decisivos.

Con este resultado, Costa de Marfil comenzó con paso firme su participación en el torneo y quedó en la segunda posición del Grupo E, igualada en puntos con Alemania.

Temas Relacionados

Selección de Alemania Mundial 2026Selección de Costa de Marfil Mundial 2026Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

¿Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil HOY?: Canal TV en Perú del partido por el Grupo E del Mundial 2026

Los ‘teutones’ se medirá con los ‘elefantes’ en Toronto para definir el liderato del Grupo E: ambos llegan con un triunfo en su estreno. Entérate de las señales del decisivo cotejo

¿Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil HOY?: Canal TV en Perú del partido por el Grupo E del Mundial 2026

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Ecuador llega al estadio de Kansas City con la obligación de ganar y golear: la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut lo dejó sin puntos en el Grupo E, donde Alemania espera en la última fecha

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

Los ‘blanquiazules’ visitarán a los ‘carlistas’ en Trujillo y saldrán por su primer triunfo en el torneo nacional. Sigue las incidencias del vibrante choque

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

¿A qué hora ver el Ecuador vs. Curazao HOY? Horario del partido por el Grupo E del Mundial 2026

Ecuador se mide con Curazao este sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026, con transmisión en vivo por Disney+ Plan Premium

¿A qué hora ver el Ecuador vs. Curazao HOY? Horario del partido por el Grupo E del Mundial 2026

Con Gianluca Lapadula, así sería el ataque de Universitario en el Torneo Clausura 2026

El ‘Bambino’ arribó a Lima y será oficializado como refuerzo de la ‘U’ en las próximas horas. El italo-peruano se unirá a los entrenamientos de Héctor Cúper este lunes 22 de junio

Con Gianluca Lapadula, así sería el ataque de Universitario en el Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

¿Dónde está Vladimir Cerrón? Ministro del Interior declara sobre su posible escondite

Congreso bajo la lupa: ¿Conoce a cuánto asciende el millonario bono para sus trabajadores mientras millones de peruanos ganan S/ 1.130 mensual?

Nuevo fracaso de Juntos por el Perú: JEE rechaza por extemporánea la apelación para anular mesas de Argentina

Expremier Aníbal Torres denuncia irregularidades de la ONPE en segunda vuelta y cuestiona validez del voto exterior

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina difunde audios de ‘Cri Cri’ con confesiones de amor a otra mujer: “Entiende que yo te amo”

Magaly Medina difunde audios de ‘Cri Cri’ con confesiones de amor a otra mujer: “Entiende que yo te amo”

Renato Rossini Jr. advierte que lo seguirán viendo con Samahara Lobatón: “No descarto nada”

Jefferson Farfán anuncia que difundirá “pruebas” contra Magaly Medina por su servicio comunitario: “¿Están preparados?"

Carol Reali “Cachaza” anuncia su embarazo y Rafael Cardozo sorprende con esta reacción: “El amor de tu vida va a ser mamá”

El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’

DEPORTES

¿Dónde ver Países Bajos vs Suecia HOY? Canal TV en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026

¿Dónde ver Países Bajos vs Suecia HOY? Canal TV en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026

¿A qué hora ver el Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci HOY? Partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga

¿Dónde ver Alianza Lima vs Carlos Mannucci HOY?: Canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga

¿Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil HOY?: Canal TV en Perú del partido por el Grupo E del Mundial 2026

Ecuador vs Curazao EN VIVO HOY: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026