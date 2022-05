AFHS: Imágenes oficiales de Erick Elera, Magdyel Ugaz, Mónica Sánchez y más actores en Punta Sal

Al Fondo Hay Sitio grabó las primeras escenas de su nueva temporada en Punta Sal. (Foto: América TV)

Las grabaciones de la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio ya empezaron, y está vez lo hicieron en Punta Sal, al norte del país. Las cámaras de Estás en Todas acompañaron a los protagonistas en el rodaje de las primeras escenas. Erick Elera, Magdyel Ugaz, Mónica Sánchez, entre otros artistas, dieron sus primeras impresiones tras volver a interpretar a sus personajes después de 5 años.

El primero en hablar fue el recordado ‘Niño con cara de pez’, quien se mostró emocionado por volver a dar vida a Joel González. “Ha sido emotivo y mágico volverme a vestir como él, en hacer esa tonadita de voz. Es como estar poseído. Leo los guiones y es inevitable reírse en tan solo pensar como serán las ideas”, dijo en un inicio Erick Elera.

Tras ello, el también cantante pidió a los fieles seguidores de AFHS que se tomen un tiempo para conocer a todos los nuevos personajes, pues “lógicamente la serie no será la misma que antes”. Asimismo, recomendó a los televidentes ver la última temporada para entender el primer episodio de la que está por estrenarse.

Al Fondo Hay Sitio presentó a la familia Gonzáles. (Foto: América TV)

Por otro lado, Magdyel Ugaz (Teresita) indicó que se siente muy cómoda en volver a grabar con sus compañeros, ya que cree que el tiempo no ha cambiado su amistad en lo absoluto. “Es como si hubieran puesto pausa, luego play y aparecimos después de 6 años. Uno activa el chongo, el otro dice otra cosa. Fuera de los personajes, teníamos un espacio de conversación. Y eso extrañaba mucho”, sostuvo.

Mónica Sánchez (Charito Flores) fue la gran sorpresa de esta temporada, puesto que no apareció en el primer avance promocional de la serie. Sobre esto, la actriz peruana precisó que no llegó a grabar dichas escenas porque todavía estaba pensando si debía o no regresar . “Me tomé mi tiempo, pero para mí estar aquí es volver a un lugar donde fui feliz. Es como volver a ver a tus amigos de promo”, dijo.

László Kovács (Tito) y David Almandoz (Pepe) indicaron que siempre tuvieron la esperanza de que vuelva Al Fondo Hay Sitio. “Los Gonzáles van a seguir siendo los Gonzáles eternamente. Las escenas de Pepe y Tito son una cosa de miradas y gestos que ya las tenemos como un código establecido, no necesitamos más para que fluya”, señaló Almandoz.

László Kovács y David Almandoz volverán a interpretar a Tito y Pepe en Al Fondo Hay Sitio. (Foto: América TV)

LOS MALDINI PRESENTES EN PUNTA SAL

Yvonne Frayssinet (Francesca Maldini) y Adolfo Chuiman (Peter McKay) también llegaron a Tumbes para unirse a las grabaciones, aunque no mencionaron que otros personajes los acompañarán en el viaje. Hasta la fecha, ambos han sido los únicos actores confirmados de la familia Maldini.

“¡Regresamos! Estoy ilusionada, feliz. Un montón de posibilidades se abren, cuantos personajes pueden entrar... Va a ser mejor que la vez pasada. Muchas sorpresas que le gustarán a la gente”, contó la destacada actriz.

Yvonne Frayssinet viajó a Punta Sal para volver a dar vida a Francesca Maldini. (Foto: América TV)

En tanto, Chuimán manifestó que regresó a Al Fondo Hay Sitio porque ha quedado inconclusa la historia de amor de Peter con Francesca Maldini . “Todavía no se sabe... Yo no me entrego fácilmente, pero hay que darle con fuerza. El que persigue la consigue”, sostuvo en referencia a su personaje.

Cabe resaltar que en el detrás de cámaras se presentaron a dos nuevos actores Karime Scander y Jorge Guerra, los cuales formaron parte de las grabaciones en Punta Sal. Hasta la fecha no se sabe qué papel interpretarán en la serie, o si están en reemplazo de algún otro actor.

Mira el el detrás de cámaras de la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio | VIDEO: América TV / Estás en Todas