Tula Rodríguez tras enfrentamiento con Magaly Medina y hermanos Carmona: “A mal tiempo buena cara”

Tula Rodríguez decidió no responder a Magaly Medina. (Foto: Composición)

Después que Magay Medina le respondiera fuertemente a Tula Rodríguez e incluso la llamara “lágrimas de cocodrilo”, la conductora de TV decidió no responderle más a la periodista. Como se recuerda, la exvedette le pidió llorando que ya no le de vitrina a la madre de los hijos de Javier Carmona, Paola Bisso, pues todo lo que decía era falso.

A través de su programa En Boca de Todos, el pasado 3 de mayo, la presentadora indicó que ella no quiere quedarse con ninguna propiedad. Sin embargo, no puede quitarle su derecho de heredar a su hija Valentina. Ese mismo día, en su espacio Magaly TV La Firme, la conductora mostró un comunicado de los propios hermanos Carmona respaldando las palabras de su madre.

En este documento, Lucas y Tadeo indican quie no notan voluntad en la exvedette de llegar a un acuerdo con la herencia que les dejó su padre. Cabe señalar que es necesario que las partes convercen en conjunto, pues al quedar en estado vegetativo Javier Carmona, y posteriormente fallecer, no le dio tiempo de dejar un testamento.

Cuando se esperaba la respuesta de Tula en su programa, esto no ocurrió. La también actriz prefirió pasar la página y continuar con la conducción sin emitir algún comentario al respecto.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Rodríguez sí expre´so un comentario que está ligado a la situación que está pasando. En sus historias de Instagram comunicó que se encontraba en una sesión de fotos, las cuales inciió desde muy temprano.

“Hoy toca fotos, tengo una nueva campaña, gracias a Dios mis clientes siguen confiando en mi, así que a seguir chambeando. A mal tiempo buena cara”, indicó en un primer momento, mostrando una gran sonrisa.

En otro video vuelve a hacer otro comentario. Esta vez, la actriz se encuentra brindando ayuda social a una población con escasos recursos económicos. Mostrando el lugar dice. “A veces nos quejamos o me quejo de que tengo problemas cuando hay realidades que son increíbles”, indicó.

Tula Rodríguez indicó que sus clientas singuen confiando en ella. A buen tiempo buena cara, indicó. (Video: Instagram)

TULA RODRÍGUEZ NO RESPONDE A HERMANOS CARMONA Y MAGALY LA CRITICA

Magaly Medina criticó que Tula Rodríguez haya decidido no responder pese a pruebas que mostró las conductora eb Magaly TV La Firme, las declaraciones de Lucas y Tadeo Carmona a través de un comunicado.

“Fue otra, claro pues. Después de lo de ayer (día que los hijos de Carmona la desmintieron), ¿por qué no me respondió? Es que es bueno victimizarse y lloriquear para que la gente nos crea. Pero también tienes que pensar en que los hijos de la otra madre (Paola Bisso) sufren porque no pueden disponer de la herencia que dejó su padre. Todo porque tú no quieres hacer un simple trámite”, señaló indignada.

“Después de lloriquear, ahí sí no dice nada. Ayer decía ‘Magaly, ¡para, por favor!’. Yo solo soy vocera de estos chicos. Ellos quieren disponer, déjalos. Tú eres heredera del 25% de los bienes de Javier Carmona. Eso de victimizarse no te resultó porque las pruebas te callaron. Más te convenía hoy (miércoles) estar bailando huayno”, acotó bastante fastidiada.

Magaly Medina no toleró que Tula Rodríguez haya ignorado las pruebas que presentaron Lucas y Tadeo, hijos de Javier Carmona, en su contra | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

SEGUIR LEYENDO: