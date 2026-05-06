El 80% de los casos infectados por virus Coxsackie afecta a niños menores de 5 años

Ante el notable incremento de casos del virus Coxsackie en el Perú, un especialista del Minsa detalla por qué está ocurriendo y qué medidas deben tomar los padres. Aprende a identificar las ampollas características y la importancia de la higiene para prevenir su propagación. | Exitosa

Un incremento significativo de casos de la enfermedad de mano, pie y boca por el virus coxsackie se registra en el país, especialmente en niños menores de cinco años, según advirtió el epidemiólogo César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).

En diálogo con Exitosa, el especialista confirmó que el país atraviesa actualmente una epidemia estacional, fenómeno que se repite cada año, pero que en 2026 presenta una mayor intensidad. “En realidad es una epidemia que ocurre todos los años, pero este año tenemos un incremento importante, casi el doble de casos en comparación con temporadas anteriores”, señaló.

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Contagios aumentan tras inicio del año escolar

Munayco explicó que el aumento de casos suele coincidir con el inicio del año escolar, entre marzo y abril, extendiéndose hasta junio. Esto se debe a la alta interacción entre niños en espacios cerrados.

Agregó que la menor circulación del virus en años previos ha dejado a más niños susceptibles al contagio. Precisó: “Cuando la enfermedad no circula mucho durante uno o dos años, se acumulan más niños que no han estado expuestos, lo que facilita un incremento posterior”.

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Altamente contagiosa, pero de evolución leve

Little girl suffers of Coxsacki virus.

La enfermedad de mano, pie y boca es causada por un enterovirus y, aunque suele ser leve, destaca por su alta capacidad de contagio. Se transmite principalmente por:

Vía respiratoria (tos o secreciones)

Contacto con ampollas o lesiones

Superficies contaminadas

Contacto con heces

Los síntomas incluyen fiebre, dolor de garganta y la aparición de ampollas en la boca, manos y pies, que pueden generar dolor e incomodidad, especialmente al comer.

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Niños pequeños, los más afectados

Según el especialista, cerca del 80% de los casos se concentra en menores de cinco años, mientras que un porcentaje menor se presenta en escolares y, en raras ocasiones, en adultos. Cada año, el número de casos puede oscilar entre mil y mil quinientos niños, aunque este 2026 se proyecta un aumento considerable.

Munayco aclaró que actualmente no existe vacuna contra esta enfermedad. El tratamiento es sintomático y se enfoca en aliviar el dolor, controlar la fiebre y asegurar una adecuada hidratación.

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En ese sentido, recomendó evitar la automedicación y acudir a un establecimiento de salud ante la aparición de síntomas.

Recomendaciones para los padres

El especialista enfatizó la importancia de:

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Mantener una buena higiene y ventilación en casa

Evitar el contacto con lesiones

Asegurar la hidratación del niño

Optar por alimentos blandos y fríos

Realizar el baño diario para evitar infecciones en las ampollas

Asimismo, alertó sobre el riesgo de deshidratación en niños pequeños que no pueden expresar sus molestias.

Complicaciones son raras

Aunque en la mayoría de casos la enfermedad desaparece entre siete y diez días sin dejar secuelas, el epidemiólogo señaló que existen complicaciones poco frecuentes asociadas a otros tipos de enterovirus, como meningitis.

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Sin embargo, remarcó que estos casos son excepcionales y que la enfermedad, en general, no es mortal.