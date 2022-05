Magaly Medina desmiente a Tula Rodríguez y los hijos de Javier Carmona aseguran que ella también es heredera

Magaly Medina responde a Tula Rodríguez con comunicado de los hijos de Javier Carmona. (Captura de ATV y América Tv)

Lucas y Tadeo Carmona, hijos de Javier Carmona, no se quedaron de brazos cruzados luego que Tula Rodríguez saliera a decir que ella no recibió ninguna herencia tras el fallecimiento del exgerente de televisión. Ellos se pronunciaron mediante un comunicado que fue leído por la misma Magaly Medina.

“No existe un ánimo de exigir más allá de lo que la ley dispone y para ello se requiere no solamente voluntad sino la razón (…) Informamos que nuestro difunto padre Javier Carmona contrajo matrimonio con separación de bienes y por sucesión intestada fueron declarados herederos legales en partes iguales sus tres hijos y la cónyuge ”, indicó la conductora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ aclaró que los herederos legítimos de los bienes de Javier Carmona son Tula Rodríguez, como su cónyuge, los dos hijos mayores y la menor hija; sin embargo, esta última es menor de edad, por lo que necesita un tutor legal.

Magaly Medina explicó que según Lucas y Tadeo Carmona, Tula Rodríguez se comprometió en solicitar la tutoría de su hija, el cual debe ser otorgada por mandato judicial, pero hasta la fecha no subsana los requisitos que le ha pedido el juez para hacer efectiva la tutoría.

“ Los chicos no pueden vender el departamento que quieren, acceder a las cuentas de ahorros que dejó su padre, no pueden decidir qué hacer con los autos que dejó su padre , con lo poco que dejó porque la Señora Tula prometió hacerse cargo de la tutoría. Para que ella pueda tomar decisiones por su hija”, expresó.

MAGALY CUESTIONA A TULA RODRÍGUEZ

A Magaly Medina no le gustó para nada que Tula Rodríguez saliera llorando en su programa diciendo que ella no puede renunciar a la herencia que le corresponde a su hija, por lo que la polémica periodista la cuestionó durante. Ya vez como las cosas no son como ella quiso decirlas”, manifestó.

“ La que ha ocasionado todo esto eres tú por no hacer lo que te pidieron (...) ¿Qué te cuesta? Si dices que tienes un montón de propiedades, si tienes un trabajo y te va bien”, indicó.

Aunque Tula Rodríguez y Javier Carmona se casaron por bienes separados, tras la muerte del exgerente, la exbailarina recibió parte de su herencia.

PIDE QUE NO SE HAGA LA VÍCTIMA

Magaly Medina empezó su programa respondiéndole a Tula Rodríguez por el mensaje que le dirigió en el programa En Boca de Todos. “Si ella me pide que ya basta, yo creo que los hijos de Carmona están pidiendo que tú cumplas con algo que tú no cumples hace tiempo (un trámite)”, manifestó.

“ Sales y reclamas, lloriqueas y te victimizas para que un país entero diga la mala de la Magaly como es así y pobrecita la Tula ”, indicó. La periodista manifestó que lo mínimo que se puede hacer cuando fallece el ser amado, es cumplir su voluntad. “No hacerlo habla muy mal de ti”.

