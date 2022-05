Javier Carmona: ¿Qué herencia dejó y por qué sus hijos mayores aún no pueden reclamarla?

Javier Carmona dejó una herencia a sus hijos que aún no pueden disponer. (Foto Composición)

La felicidad que vivía Javier Carmona al lado de sus tres hijos y Tula Rodríguez se vio resquebrajada cuando a mediados del 2018, el gerente de TV quedó en estado vegatativo. Dos años después falleció, un 30 de setiembre de 2020, causando un gran dolor a sus seres queridos, en especial a sus tres hijos, quiene hoy en día viven en conflicto con su madrastra, la conductora de En Boca de Todos.

¿Qué es lo que pasó? El hombre de televisión tenía muy claro lo que quería dejarle a sus hijos, según indican Lucas y Tadeo, sin embargo, no lo plasmó legalmente. Al sufrir el repentido accidente que posteriormente lo llevó a la muerte, Javier Carmona no pudo dejar un testamento, siendo ésta la raíz del conflicto.

Lucas y Tadeo señalan que su padre les dejó en vida un departamento, en el cual están viviendo, pero del cual no pueden disponer, pues al morir intestado Javier, es necesario que todos los hermanos y Tula Rodríguez, también heredera por ser su esposa, lleguen a un acuerdo para saber qué harán con la herencia. Al ser Valentina menor de edad, su madre asumiría la tutela legal, papel que tiene que tramitar para poder reunirse la familia y llegar a un acuerdo.

De esta manera, los tres hermanos y la exvedette decidirán qué hacer con una de las propiedades, el departamento. Si venderla, que Valentina (a través de Tula) le compre su parte a sus hermanos o, tal vez, cederla, con el fin de cumple el deseo del exgerente de TV.

El hecho es que hasta el momento, Lucas y Tadeo señalan que Tula Rodríguez aún no ha hecho solicitud, y que cada vez que lo tramita le hacen observaciones, aquellas que ya las han hecho con anterioridad, tales como sus datos personales, entre ellos la dirección donde reside actualmente.

Javier Carmona y sus tres hijos, Tadeo, Lucas y Valentina.

¿QUÉ HERENCIA DEJÓ JAVIER CARMONA?

Según indicó Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme, Javier Carmona dejó un departamento que compró para sus hijos, una chacra de tomates, un carro Porsche que Tula actualmente maneja, una camioneta que manejan Lucas y Tadeo y cuentas bancarias, de las cuales los mayores aún no pueden disponer hasta que se regularice el trámite que debe hacer Tula Rodríguez para tener la tutela legal de la pequeña Valentina.

“No existe un ánimo de exigir más allá de lo que la ley dispone y para ello se requiere no solamente voluntad, sino la razón suficiente para no caer en enfrentamientos innecesarios por el respeto de todos. Informamos que nuestro difunto padre Javier Carmona contrajo matrimonio con separación de bienes y por sucesión intestada”, indica el documento que leyó la conductora de TV.

Cabe señalar que Tula Rodríguez y Javier Carmona se casaron por bienes separados. La conductora a través de su programa señaló que cuando contrajo nupcias ya tenía muchas más propiedades que su pareja, fruto de su arduo trabajo desde que era adolescente. Bajo esa premisa, indicó que no pide nada para ella ni quiere quedarse con ninguna propiedad de los hermanos mayores de su hija, sin embargo, lo que no puede hacer es quitarle los derechos legales a su pequeña.

Javier Carmona dejó una herencia que los hijos mayores apun no pueden reclamar hasta que Tula Rodríguez regularice un trámite.

¿DE QUÉ MURIÓ JAVIER CARMONA?

Javier Carmona murió de forma inesperada e intestado. En agosto de 2018, Javier Carmona sufrió una disección aguda de la aorta (rompimiento en la pared de la arteria principal que transporta la sangre fuera del corazón), por lo que fue sometido a una complicada operación cardiovascular en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud, en donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Aunque su estado de salud estuvo en reserva, se supo después que la falta de oxígeno por más de cinco minutos provocó que su mal evolucione a una encefalopatía hipóxica. Este mal lo llevó a entrar en estado vegetativo permanente, requiriendo atención médica constante.

Tula Rodríguez aceptó que el exgerente de TV sea llevado a una casa de reposo, donde indica que lo atendieron muy bien. Tras llegar la pandemia, lo trasladó a su casa, donde lo atendió hasta sus últimos días.

“Los dos años y tres meses que mi esposo estuvo paralizado, no saben el dolor que me causa cuando dicen que yo lo abandoné o no cuidé, los que trabajamos en televisión sabemos que tenemos que venir a sonreír y yo de acá me tenía que ir al Centro a cuidarlo”, relató la conductora de TV.

“Después con decisión de la familia lo pusimos en un centro donde estuvo cuidado de una manera espectacular, cuando vino pandemia decidimos traerlo a mi casa para poder cuidarlo, para tenerlo conmigo, donde me hice cargo al 100% del hombre que amaba. Tuve que contratar a alguien para que me pueda ayudar porque él tenía necesidades muy altas, cuando él se fue, se fue limpiecito, sin una escara porque lo cuidé como debía ser y Dios me dio esa bendición de que ese hombre se muera en mis brazos y lo acompañé hasta su último suspiro”, contó la también actriz en su programa el pasado 3 de mayo de 2022.

La historia de amor entre Tula Rodríguez y Javier Carmona. (Foto: Instagram)

