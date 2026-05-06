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La reacción de André Silva tras ser consultado por el fin de su matrimonio con la hija de Michelle Alexander

Durante un evento teatral, el protagonista de televisión fue consultado sobre su relación con Adriana Álvarez, aún esposa y madre de su hija

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André Silva responde sobre el fin de su matrimonio.
André Silva responde sobre el fin de su matrimonio.

La separación que se venía rumoreando desde hace meses, fue abordada públicamente por André Silva en un reciente evento teatral, donde mostró una actitud reservada ante los cuestionamientos sobre su vida privada con Adriana Álvarez, hija de la productora Michelle Alexander, priorizando el bienestar de su hija y el respeto a su entorno familiar.

La atención mediática sobre Silva y Álvarez se acrecentó luego de que el programa ‘Amor y fuego’ intentara obtener declaraciones directas del actor sobre el fin de su relación. Durante la cobertura, Silva respondió a los reporteros con cortesía, aunque marcando límites claros cuando se le consultó por detalles del vínculo con la madre de su hijo. “No voy a hablar de mi familia, he venido a hablar del teatro, hermano. No hablaré de mi familia”, afirmó ante las cámaras, dejando en evidencia su decisión de preservar su intimidad y evitar alimentar la especulación pública.

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El ciclo sentimental entre Silva y Álvarez había sido objeto de comentarios desde que el actor fue visto en circunstancias personales alejadas de su familia. Meses atrás, fue él mismo quien dejó entrever la separación a través de un comunicado en sus redes sociales, donde explicó que la familia “comenzó a transitar una etapa distinta”, reconociendo los cambios que esto implica para todas las partes. El mensaje estuvo enfocado en la hija que ambos comparten, destacando el compromiso de ambos padres para garantizar su estabilidad emocional y afectiva.

Adriana Álvarez es la hija de Michelle Alexander.
Adriana Álvarez es la hija de Michelle Alexander.

Hace ya varios meses, como familia, empezamos a transitar una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas. Y aun así, en medio de todo, tú nos enseñaste algo enorme: lo grande que puede ser el amor en un corazón tan pequeño”, escribió Silva en la publicación dedicada a su hija.

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El actor resaltó en ese entonces que, pese al distanciamiento, tanto Álvarez como él seguirán presentes en la vida del menor, aunque en caminos separados: “Mami y papi siempre vamos a estar para ti. De maneras distintas, en caminos distintos quizá, pero con el mismo amor infinito”.

André Silva, El León de la Cumbia, se casó con Adriana Álvarez Alexander, hija de Michelle Alexander.
André Silva y Adriana Álvarez Alexander, hija de Michelle Alexander estarían separados. | @andresilvaactor

Michelle Alexander se pronuncia

La reacción de Michelle Alexander, madre de Adriana Álvarez, no tardó en conocerse. Al ser consultada por reporteros acerca de la ruptura y los rumores de un posible ampay relacionado con Silva, Alexander adoptó una postura firme.

“Tiene que estar acostumbrado”, señaló la productora, sugiriendo que la exposición pública es una constante en la vida de quienes integran el medio artístico, y que cada uno debe aprender a gestionar la presión mediática sobre asuntos personales. “Un actor de formación, por más de que no quiera o no le guste estar en boca de todos y estar en la farándula, es parte del medio y tiene que estar acostumbrado a eso. Depende de tu carácter, de tu personalidad, de cómo afrontas una cosa así y, finalmente, si crees o no que eres del ampay”, remarcó.

Hasta la fecha, no se ha dado conocer más detalles sobre la situación entre Silva y Álvarez. Ambos han decidido mantener bajo reserva los detalles de su separación

Michelle Alexander responde a rumores de separación de André Silva con su hija. IG
Michelle Alexander responde a rumores de separación de André Silva con su hija. IG

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