Segunda vuelta electoral: ¿Cuáles son las promesas de Keiko Fujimori en materia de Educación?

El estado de la educación en Perú: Desconexión y nuevas propuestas. También se observan jóvenes usando computadoras en otro aula. Este reportaje muestra diversas facetas y ambientes del aprendizaje escolar en el país.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, ha delineado un plan para transformar el sistema educativo peruano en caso de asumir la presidencia. La propuesta central busca una reforma integral del modelo escolar, orientada a formar jóvenes con capacidades para competir y actuar en un contexto global, así como dotarlos de herramientas prácticas para la vida laboral y ciudadana. Esta estrategia, presentada durante su campaña, introduce cambios en los contenidos curriculares, infraestructura, capacitación docente y acceso a servicios complementarios.

El diagnóstico de Fujimori parte de una premisa crítica: el actual sistema educativo no prepara adecuadamente a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real. Bajo esa línea, la candidata sostiene que “el colegio hoy no está preparando a nuestros hijos para la vida real y esto va a cambiar”. La reforma educativa, según sus declaraciones, se plantea con “un objetivo claro: formar jóvenes capaces, líderes y libres para competir en un mundo tan competitivo”.

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Entre los principales ejes de su propuesta se encuentra la inclusión de educación cívica como asignatura obligatoria, con el fin de que los estudiantes conozcan a fondo la historia, geografía y realidad peruana, además de comprender sus derechos y deberes.

Una líder comunitaria, ataviada con vestimenta tradicional, se dirige a los asistentes con un micrófono y saluda a un hombre en un evento al aire libre. (Keiko Fujimori)

Educación financiera

Otra novedad en el planteamiento de la candidata es la incorporación de educación financiera al currículo escolar. Este componente permitiría que los jóvenes aprendan a gestionar sus recursos, planificar gastos y construir un proyecto económico personal desde edades tempranas. De acuerdo con lo expuesto en sus intervenciones públicas, la meta es que “aprendan a manejar su dinero y construir su futuro”.

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El plan también contempla el desarrollo de una educación emprendedora, orientada a estimular la creatividad, la innovación y la capacidad de generar oportunidades propias. Según la propuesta, se promoverá que los estudiantes “puedan forjar su propio camino y generar oportunidades”, preparando así a una nueva generación de peruanos con mentalidad empresarial.

Una caricatura muestra a Keiko Fujimori entregando diplomas de certificación laboral a jóvenes, destacando la importancia de la educación para su futuro en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Talleres productivos e inglés avanzado

En cuanto a la formación técnica, Fujimori subraya la importancia de la educación para el trabajo, con talleres y prácticas productivas dentro de la escuela. Su objetivo es que los egresados concluyan la secundaria con un oficio y una certificación que les permita incorporarse al mercado laboral inmediatamente. “Tus hijos acabarán el colegio con un oficio y una certificación que les permita trabajar desde el primer día”, prometió la candidata en uno de sus mensajes de campaña.

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El dominio de idiomas también integra la propuesta de reforma. Fujimori ha enfatizado la necesidad de ofrecer inglés avanzado en todos los niveles de la educación básica, argumentando que el manejo de esta lengua amplía las oportunidades tanto en el Perú como en el extranjero. La meta declarada es “que no se pierdan ninguna oportunidad en el Perú o en el mundo”.

La aspirante presidencial ha remarcado que “nuestros jóvenes no son iguales. Cada uno tiene un talento y el Estado debe impulsarlos, no frenarlos”. Bajo ese principio, el plan educativo contempla la diversificación de la oferta educativa y la personalización de los apoyos para responder a las potencialidades individuales de cada estudiante.

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Keiko Fujimori observa un aula escolar ultramoderna donde estudiantes con laptops disfrutan de desayuno nutritivo junto a un robot con bandera peruana, mientras una pantalla muestra gráficos de educación financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infraestructura y tecnología

En el ámbito de infraestructura y tecnología, la propuesta incluye la creación de colegios nuevos y modernos, equipados con herramientas de inteligencia artificial y recursos digitales avanzados. La candidata considera que la actualización tecnológica es esencial para una educación acorde a los tiempos actuales.

Un aspecto social del plan es la garantía de desayuno y almuerzo escolar gratuito para la totalidad de los alumnos, con el objetivo de combatir la desnutrición y favorecer la permanencia escolar. En paralelo, la capacitación y mejora salarial de los docentes ocupa un lugar prioritario en la agenda de Fujimori, quien ha prometido “profesores bien capacitados y remunerados” para elevar la calidad de la enseñanza.

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La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori asiste a una rueda de prensa mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa por cuarto día, en Lima, Perú 15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Viabilidad de las propuestas

Según documentos de análisis económico, la propuesta educativa de Fuerza Popular se enmarca en una plataforma más amplia de estabilidad macroeconómica, inversión pública eficiente y modernización del Estado, aunque el énfasis en la educación es presentado como la principal herramienta para “transformar al país”.

En cuanto a la financiación y sostenibilidad de estas medidas, la candidata no ha detallado públicamente un presupuesto concreto ni ha presentado un cronograma preciso para la implementación de su reforma. Tampoco se han especificado los mecanismos para la capacitación docente en nuevas tecnologías ni el alcance proyectado de la infraestructura prometida.

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El plan de Keiko Fujimori plantea la educación como motor de desarrollo nacional e instrumento para la inserción de los jóvenes en una economía globalizada, con propuestas que abarcan desde cambios curriculares hasta mejoras en servicios escolares y condiciones laborales para los maestros. El desarrollo de esta reforma, su viabilidad y su impacto real dependerán de factores presupuestarios, consensos políticos y capacidad de gestión del eventual gobierno.