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Atlético Atenea confirmó las 4 jugadoras que renovaron para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Se queda Nicole Pérez?

Alexandra Villarán a tres voleibolistas peruanas y una extranjera, las cuales permanecerán una temporada más en el club

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Alexandra Villarán se refirió a las voleibolistas nacionales que seguirán en el club. Créditos: Dosis de Voleibol / Youtube.

Alexandra Villarán, presidenta de Atlético Atenea, analizó el presente del club en una reciente entrevista. La dirigente se refirió a la campaña de su equipo, que finalizó en la sexta posición de la Liga Peruana de Vóley, y confirmó algunas renovaciones en la plantilla.

Villarán señaló que tres jugadoras peruanas seguirán en el equipo: la opuesta Thaisa Mc Leod, la armadora Maria José Rojas y la atacante Bárbara Agresott. “Zezé se queda con nosotros, Thaisa también. La capitana Bárbara regresó y está con nosotros. Esperamos pronto dar los nombres de quienes quedan”, expresó a Dosis de Voleibol.

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Destacó el papel de Mc Leod como referente y entrenadora dentro del grupo. “Thaisa está aquí y nos está ayudando. Estamos contentas porque cada vez se involucra más con la institución. Las niñas la admiran. Buscamos que siempre tengan como referente a las jugadoras de su club”.

Thaisa Mc Leod fue MVP y máxima anotadora del partido contra Universitario.
Thaisa Mc Leod fue MVP y máxima anotadora del partido contra Universitario. Crédito: Atenea

Respecto a las extranjeras, Villarán confirmó la continuidad de la central venezolana Isabel Fernández. “Isabel renueva con nosotros y seguirá siendo parte del proyecto. Eso era algo que buscábamos desde que la convocamos en la primera temporada. Me alegra que haya podido evolucionar un año más con nosotros”.

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Al terminar la temporada, Fernández publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales: “Cerrando una etapa inolvidable con el corazón lleno de gratitud. Defender los colores de Atenea esta temporada ha sido un verdadero orgullo y un viaje de constante aprendizaje”.

La dirigencia de Atenea logró finalmente que la central venezolana permaneciera en Perú, convencidos de que su aporte en la red es valioso y de que representa un talento en crecimiento por su participación en la selección de Venezuela.

Isabel Fernández se despidió de Atlético Atenea tras Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Isabel Fernández se despidió de Atlético Atenea tras Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

¿Se queda Nicole Pérez?

Ale Villarán también abordó la situación de Nicole Pérez. La destacada actuación de la punta argentina, quien superó los 500 puntos, atrajo el interés de varios clubes. En las últimas horas se descartó su llegada a Alianza Lima, por lo que su futuro permanece indefinido.

La presidenta de Atlético Atenea mantiene la expectativa de retener a la jugadora: “Nosotros esperamos contar con Nicole en una siguiente temporada. La propuesta está dada, pero ella pidió días de descanso. Seguramente tendrá muchas propuestas y esperamos ansiosos qué decide”.

Alexandra Villarán detalló la conformación de su plantel para la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Dosis de Voleibol / Youtube.

La extranjera que se va de Atlético Atenea

Alexandra Villarán confirmó que la punta colombiana Manuela Sierra no continuará en Atlético Atenea para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La jugadora no logró consolidarse como titular ni sumar los minutos esperados.

Manuela Sierra no continúa con nosotros. Se le mencionó cuando finalizó la temporada. Es una chica formidable. Estoy muy contenta de que haya llegado a Atenea, a sumar y a ser parte de este camino. Hoy no está dentro por un tema de posiciones que busca Lorena, pero siempre le deseo éxito y estoy agradecida por todo lo que hizo en la institución y conmigo”, afirmó.

Manuela Sierra se va de Atlético Atenea tras disputar la temporada 2025/2026.
Manuela Sierra se va de Atlético Atenea tras disputar la temporada 2025/2026.

Villarán, junto a la entrenadora argentina Lorena Góngora, quien confirmó su continuidad en el club, se ocuparán de conformar el plantel para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley, con el objetivo de superar la sexta posición alcanzada en la última campaña.

La temporada 2026/2027 comenzará en los primeros días de octubre. El equipo limeño realizará nuevamente el Atenea Open para sumar competencia y llegar en las mejores condiciones al inicio del campeonato.

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