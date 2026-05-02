Carla ‘Cotito’ Rueda recordó cuando Paco Hervás la sacó de la selección peruana y cómo Natalia Málaga la salvó: “Me dolió más que mis lesiones”

La 'Cotito' habló de salida en la era Paco Hervás y contó cómo Natalia Málaga la apoyó. Créditos: Entre Ceja y Ceja / Youtube.

Carla Rueda ofreció una entrevista en la que repasó los momentos más difíciles de su carrera como voleibolista. La ‘Cotito’ recordó la decisión de Paco Hervás de dejarla fuera de la selección peruana tras una lesión sufrida antes de los Juegos Panamericanos 2019.

Rueda afrontó una lesión en la previa de Lima 2019, pero mantuvo la convicción de recuperarse para pelear por una medalla. Logró superar la molestia física, aunque finalmente el entrenador español, hoy en Universitario de Deportes, optó por no convocarla para el torneo.

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La jugadora relató lo que significó ese episodio: “Eso me dolió más que cualquier lesión. Mi umbral de dolor físico es alto; ni siquiera necesité medicación después de operarme. Pero lo que sentí al quedar fuera de la selección fue mucho más fuerte. Tenía 28 años y pensaba en todos los años con la selección, las lesiones superadas, los entrenadores con los que trabajé. Ninguno me había dicho antes que no estaba apta o que no iba a continuar. Me dolió mucho”, señaló en diálogo con Entre Ceja y Ceja.

Carla Rueda no volvió a la selección peruana de vóley luego de los Juegos Panamericanos.

Rueda detalló cómo recibió la noticia: un integrante del cuerpo técnico, que la conocía desde su etapa formativa, fue el encargado de comunicarle que no sería incluida en la gira previa a Lima 2019, por no encontrarse al nivel de sus compañeras.

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“De repente, la selección debía hacer unas giras previas a Lima 2019. Me llamaron y me comunicaron que me separarían del grupo porque no estaba al mismo nivel que las demás antes de esas giras. José Antonio Cáceres, que me conocía desde pequeña y fue mi entrenador en Cristal, fue quien me lo dijo. Sentí que ya algo se estaba definiendo y la noticia me golpeó mucho”.

Aunque Cáceres le transmitió la decisión, la determinación final correspondió a Paco Hervás, entonces entrenador principal de la selección. “Me dijeron que no viajaría, que no estaba a la par del grupo. Fue muy duro, sobre todo porque José Antonio había sido mi entrenador desde que era niña, y Paco, que era nuevo para mí, apenas me conocía”, expresó.

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Paco Hervás se marchó de la selección peruana de vóley por malos resultados.

Natalia Málaga la salvó

Carla Rueda recordó que, tras recibir la noticia de su salida de la selección, abandonó la cancha visiblemente afectada y se encontró con Natalia Málaga, quien la acompañó en ese momento difícil. La entrenadora nacional la invitó a sumarse a los entrenamientos de las categorías menores, ofreciéndole la oportunidad de mantenerse activa y pensar en el futuro.

“Recuerdo que salí muy afectada y en la última cancha vi a Natalia entrenando con las más jóvenes. Me acerqué llorando. Ella me preguntó qué pasaba y, después de escucharme, me dijo que desde el día siguiente entrenaría con ella ahí mismo. Así fue: encontré la fuerza para volver y entrenar con Natalia, quien me apoyó en ese momento”, relató Rueda.

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Carla ‘Cotito’ Rueda recordó cuando Paco Hervás la sacó de la selección peruana y cómo Natalia Málaga la salvó.

A pesar de su esfuerzo, ‘Cotito’ tuvo que seguir la participación de la selección peruana en los Juegos Panamericanos desde las tribunas, una situación que le generó un profundo dolor. “Volver a los Juegos de Lima 2019 fue muy fuerte. Fui con Natalia y Rosa, me llevaron al coliseo, pero tuve que ver los partidos desde la tribuna. Lloré, sobre todo cuando cantamos el himno. Siempre gritaba ‘¡Viva el Perú!’ al finalizar, y esa vez lo hice entre lágrimas. Me dolió profundamente”, concluyó.