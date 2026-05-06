JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

Roberto Burneo y Luis Galarreta no se reunieron en Panamá, afirma el JNE. Foto: composición Infobae/Andina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) nuevamente salió a desmentir una nueva noticia falsa. Ayer lo hicieron luego de que se hablara de supuestas vacaciones tomadas por el presidente de la institución Roberto Burneo, ahora lo hace tras insinuarse encuentros con un candidato de Fuerza Popular en Panamá.

Un medio de comunicación sugirió un posible encuentro entre Burneo y el fujimorista Luis Galarreta, candidato a la Primera Vicepresidencia por Fuerza Popular. Esto a raíz de los reportes migratorios de ambos, de los cuales se desprende que habrían coincidido en el mismo país.

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De acuerdo con el reporte del presidente del JNE, salió del país rumbo a Costa Rica el 30 de enero e ingresó el 2 de febrero proveniente de Panamá. En tanto, el fujimorista estuvo en dicho país desde el 27 de enero al 1 de febrero.

El Comité de Factchecking del JNE precisó que Roberto Burneo viajó a Costa Rica para participar de una misión de observación electoral por los comicios en dicho país. Al retornar a Perú hizo una escala en Panamá que duró 33 minutos. “Este breve lapso corresponde al tiempo necesario para el transbordo entre vuelos”, dijeron.

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“Por lo tanto, es falso que haya sostenido reuniones o encuentros con representantes de alguna organización política durante dicha escala”, aseveraron.

Comunicado del JNE

Más noticias falsas desmentidas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desmintió que su presidente Roberto Burneo haya tomado vacaciones entre el 3 y el 8 de febrero de 2026, periodo en el que el proceso electoral seguía en marcha. De acuerdo a la resolución 000036-2026-P/JNE, el descanso originalmente concedido fue anulado a solicitud del propio despacho de la presidencia, confirmó la institución el lunes pasado.

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Durante esos días, la presencia de Burneo era imprescindible por la necesidad de que el Pleno resolviera recursos de apelación de cara a la primera vuelta del 12 de abril y que el magistrado Willy Ramírez Chávarry ya se hallaba de licencia electoral para su campaña, del 1 al 15 de febrero.

El Comité de Fact-checking del Jurado Nacional de Elecciones informó que “el magistrado continuó ejerciendo sus funciones con normalidad y participó en diversas actividades programadas, como consta en la página web y redes sociales del JNE”.

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El presidente del JNE, Roberto Burneo, reafirmó que mantienen una posición independiente y ajena a cualquier interés político. (Composición Infobae)

Protestas

El pasado 30 de abril, el titular del JNE fue objeto de un plantón de protesta frente a su domicilio, evento que la entidad consideró un acto de hostigamiento e intimidación hacia sus autoridades. En un comunicado, el organismo aseguró que “el derecho a la manifestación es legítimo; no ampara actos de intimidación ni de amenazas. Cualquier acción que pretenda coaccionar decisiones o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan”.

La manifestación, convocada por redes sociales, congregó a decenas de personas, incluidas familias con niños y adultos mayores, quienes exigieron respeto al voto y transparencia ante los comicios, durante la revisión de actas del 12 de abril. El operativo policial incluyó cerca de cincuenta efectivos y medidas de seguridad especial en la sede limeña de Jesús María, donde también se realizaron cacerolazos y discursos improvisados, según la información oficial.

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El JNE advirtió que mantiene la autonomía y la aplicación de criterios técnicos y jurídicos en sus decisiones, reiterando que cualquier presión externa representa una amenaza a la institucionalidad democrática, según lo expresado en su comunicado oficial.