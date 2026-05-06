El duro testimonio de Álvaro Hidalgo, voleibolista peruano, tras sufrir graves quemaduras: “Días de dolor y miedo”

Álvaro Hidalgo, voleibolista peruano, relata su difícil recuperación tras accidente con quemaduras en rostro y cuerpo. Crédito: Instagram

Álvaro Hidalgo compartió un emotivo testimonio sobre el difícil momento que atraviesa tras sufrir un accidente hace dos semanas, el cual le provocó lesiones en los brazos, pecho, espalda y rostro. A través de sus redes sociales, el voleibolista nacional decidió hablar por primera vez de lo ocurrido, acompañado de imágenes sensibles que muestran el impacto físico del accidente y el proceso de recuperación que enfrenta actualmente.

Hidalgo explicó que las lesiones sufridas fueron de segundo grado, y que en un inicio los médicos evaluaron la posibilidad de realizar injertos debido a la profundidad de algunas heridas. La situación generó preocupación en los primeros días, ya que el alcance del daño en su cuerpo requería un seguimiento constante y especializado por parte del equipo médico.

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Sin embargo, con el paso de los días y tras varias evaluaciones, los especialistas confirmaron una evolución favorable en su recuperación. Esto permitió descartar finalmente la necesidad de injertos, lo que representa un avance importante dentro del proceso de sanación del voleibolista peruano

En una publicación realizada en Instagram, Álvaro Hidalgo abrió su corazón al relatar lo vivido desde el accidente, señalando que no había podido hablar del tema hasta ahora debido al impacto emocional que le generó la situación.

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“Hay cosas que cuesta poner en palabras… Hace dos semanas tuve un accidente en el que me quemé los brazos, el pecho, la espalda y el rostro. No había sido capaz de contarlo hasta ahora. Han sido días duros, de dolor, de miedo y de muchas preguntas. Pero también de aprendizaje, de paciencia y de darme cuenta de lo fuerte que puedo llegar a ser”, escribió.

Álvaro Hidalgo en proceso de recuperación tras graves quemaduras. Crédito: Instagram

El exjugador de Vamos Peerless y Regatas Lima, actualmente en las filas del Almendralejo Extremadura de España, destacó que, además del proceso físico, atraviesa un importante desafío emocional, pues debe adaptarse a los cambios en su cuerpo y a la recuperación progresiva de sus lesiones.

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“Gracias a Dios, la recuperación está siendo muy positiva y finalmente han descartado cualquier tipo de injerto, que al principio era una posibilidad. Ahora también me toca trabajar mucho la parte emocional: adaptarme a este proceso y a los cambios físicos que tengo hoy, entendiendo que necesitarán tiempo para ir volviendo a la normalidad”, agregó.

El proceso de recuperación

Álvaro Hidalgo también aprovechó su mensaje para agradecer el apoyo recibido durante estas semanas difíciles, especialmente de las personas que lo han acompañado de cerca mientras se encuentra en España. Según contó, su entorno más cercano ha sido clave para sobrellevar esta complicada situación.

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“Quiero agradecer de corazón a todas las personas que han estado a mi lado aquí, lejos de casa. A quienes no me han dejado solo ni un momento, que me han acompañado, cuidado y sostenido incondicionalmente… han sido un soporte enorme para mí y me han llenado el corazón de gratitud y fuerza. Y a mi familia, que aunque está lejos, ha estado presente en cada momento”, expresó.

La publicación de Álvaro Hidalgo en Instagram. Crédito: Captura

Finalmente, Álvaro Hidalgo dejó un mensaje de resiliencia y esperanza, asegurando que continúa enfocado en su recuperación física y emocional, aunque reconoce que el proceso aún no ha terminado. “Sigo en proceso, física y emocionalmente. No todo está bien, pero estoy aquí, avanzando poco a poco. Gracias por estar, volveré más fuerte que nunca”, concluyó.

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El testimonio del voleibolista refleja no solo la dureza del accidente que sufrió, sino también el desafío personal que enfrenta para volver a su vida deportiva y cotidiana, en un proceso marcado por la paciencia, el apoyo cercano y la fortaleza emocional.