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Alessandra Fuller no cree que romance Shirley Arica y Pablo Heredia en La Granja VIP sea armado

La actriz se mostró segura de que la atracción entre su expareja y la modelo es real. Además destacó la inteligencia de Arica

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Díptico: Izquierda, mujer joven sonriendo, cabello castaño y collar dorado. Derecha, hombre barbudo besando la frente de una mujer de cabello oscuro
La actriz Alessandra Fuller sonríe en una imagen mientras, a la derecha, Pablo Heredia besa a Shirley Arica en el contexto de su relación en La Granja VIP, la cual Fuller no cree que sea auténtica.

La actriz Alessandra Fuller afirmó que la relación entre Shirley Arica y Pablo Heredia en La Granja VIP responde a una atracción genuina y no a una estrategia para destacar en el reality. Fuller, expareja de Heredia, se refirió al vínculo que ha llamado la atención en el programa y resaltó las cualidades de la modelo, además de rechazar cualquier especulación sobre un montaje.

Durante su participación en ‘Q bochinche’, Alessandra Fuller declaró: “No entiendo por qué no podría enamorarse de ella; me parece guapísima, una bomba y sé que es muy inteligente”. La actriz destacó la personalidad de Shirley Arica y el impacto que ha tenido en el desarrollo del formato televisivo. Fuller subrayó que siempre ha percibido a Arica como una persona decidida, con metas claras y ambiciones definidas.

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En la misma entrevista, Fuller descartó que el posible acercamiento entre Heredia y Arica sea parte de una táctica para mantenerse en la competencia.

Shirley Arica y Pablo Heredia se reconcilian y duermen juntos en ‘La Granja VIP Perú’. YouTube
Shirley Arica y Pablo Heredia se reconcilian y duermen juntos en ‘La Granja VIP Perú’. YouTube
“Si surge una relación, no tendría razones para pensar que sea armado. Es una chica estupenda, siempre la he visto muy decidida y con ganas de hacer cosas importantes”, puntualizó la actriz, quien se mostró convencida de que la conexión entre ambos concursantes es auténtica.

Las declaraciones de Alessandra Fuller llegan en medio de rumores sobre la naturaleza del vínculo entre Pablo Heredia y Shirley Arica. El público y seguidores del programa han especulado sobre la posibilidad de que el romance tenga fines estratégicos, pero la actriz insistió en que la atracción es real y que no encuentra motivos para desconfiar de la sinceridad de ambos.

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Pablo Heredia recibió mensaje de su familia

En otro momento significativo dentro de La Granja VIP, Pablo Heredia experimentó uno de los instantes más emotivos de la temporada. La dinámica del reality ofrece la posibilidad de que los participantes reciban mensajes de apoyo de sus seguidores o familiares, aunque para Heredia el contacto con su familia ha sido más complejo debido a la distancia.

Durante una jornada cargada de tensiones y estrategias, el actor recibió una sorpresa especial cuando un parapente a motor sobrevoló la granja con un mensaje de aliento enviado por sus seguidores. La emoción aumentó al escuchar la voz de su madre, quien, a través de un altavoz, le dedicó unas palabras: “Pablo, estás haciendo una gran participación. Tu mamá te ama”.

Tres personas, dos hombres y una mujer, interactúan en un set de televisión con paredes de madera. El hombre del centro gesticula, la mujer a su izquierda sostiene un zapato
Pablo Heredia reacciona con emoción al recibir una visita sorpresa de su familia durante su participación en el programa La Granja VIP.

La reacción de Pablo Heredia fue inmediata y conmovedora. La presencia del mensaje, junto a flores y una carta enviada por sus seres queridos, generó un ambiente de profunda emotividad entre los concursantes. El participante, visiblemente afectado, expresó su agradecimiento por el respaldo recibido: “Se necesita mucho en estos momentos. Gracias de verdad por todo el apoyo”.

La escena tuvo un fuerte impacto entre los integrantes del programa, quienes compartieron el momento con Heredia y lo acompañaron durante la entrega de los mensajes. El episodio reflejó la importancia del apoyo familiar y la influencia que ejerce en quienes participan de realities televisivos con exigencias emocionales y físicas.

El gesto no solo fortaleció el ánimo de Heredia, sino que también generó una ola de mensajes en redes sociales, donde seguidores y espectadores destacaron la cercanía y la unión mostrada por la familia del actor. El apoyo se convirtió en uno de los temas más comentados de la semana en el entorno del programa.

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